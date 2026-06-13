กยท. เตรียมระบายยางสต๊อก 1.8 หมื่นตัน ปิดหนี้ 867 ล้านบาท

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดแผนระบายยางพาราในสต๊อกจำนวน 1.8 หมื่นตัน เพื่อนำรายได้ไปชำระหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 867 ล้านบาท และค่าเช่าโกดังค้างจ่าย 7 ปี โดยตั้งราคาเริ่มต้นที่ 50 บาทต่อกิโลกรัม ท่ามกลางข้อกังวลจากสมาคมชาวสวนยางที่เห็นว่าราคาต่ำเกินไป
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.
) ในฐานะประธานกรรมการระบายยาง ได้เปิดเผยความคืบหน้าในการระบายยางพาราในสต๊อกจำนวน 1.8 หมื่นตัน โดยกำหนดรูปแบบการประมูลแบบไม่มีการประมูลเหมาสวม เพื่อเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการทุกรายที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันราคาได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้ราคาสูงสุดตามสภาพคุณภาพยางจริงในแต่ละพื้นที่ วัตถุประสงค์หลักคือการนำรายได้ไปชำระหนี้ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.
) ประมาณ 867 ล้านบาท รวมถึงค่าเช่าโกดังที่ค้างชำระสะสมมายาวนาน โดยนายญาณกิตติ์ย้ำว่าจังหวะนี้เหมาะสมที่สุดเนื่องจากราคายางในตลาดดีดตัวสูงขึ้น ทำให้มูลค่ายางเพียงพอต่อการปิดบัญชีหนี้สินทั้งหมด โดยที่รัฐบาลไม่ต้องตั้งงบประมาณมาชดเชยการขาดทุนเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเจ้าของโกดังทั้ง 9 แห่ง ที่ไม่ได้รับค่าเช่ามานานถึง 93 เดือน หรือประมาณ 7 ปี เนื่องจากบริษัทผู้ชนะประมูลเดิม (MT) ประสบปัญหาล้มละลายและทิ้งยางไว้จนกลายเป็นภาระ กยท.
ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเจ้าของโกดังที่ช่วยดูแลรักษาคุณภาพยางแม้จะยังไม่ได้รับเงิน และล่าสุดได้ตกลงที่จะไม่คิดดอกเบี้ย ขอเพียงค่าเช่าตามเรตเดิมที่ตารางเมตรละ 80 บาทเท่านั้น ในส่วนของราคาเริ่มต้นประมูล กยท.
ได้ให้สำนักงานตลาดกลางลงพื้นที่ประเมินสภาพยางจริงซ้ำอีกครั้ง ซึ่งพบว่าราคาสูงกว่าที่บริษัทประเมินเดิมเคยทำไว้ โดยตั้งเป้าราคาขายที่สมดุลไว้ที่ 50 บาทต่อกิโลกรัมขึ้นไป แม้ว่าสภาพยางจะเป็นยางแผ่นรวมควันอัดก้อนตั้งแต่ปี 2555 ที่มีสภาพเก่าและอาจต้องนำไปผ่านกระบวนการ Modify ใหม่เพื่อทำเป็นยาง STR ก็ตาม สำหรับการระบายยางล็อตนี้ นายญาณกิตติ์ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคายางของพี่น้องเกษตรกร เนื่องจากปัจจุบันเกิดภาวะเอลนีโญ (El Niño) ทำให้ผลผลิตยางออกสู่ตลาดน้อย เปลือกยางแข็งกรีดน้ำยางไม่ออก ส่งผลให้ราคายางพุ่งสูงถึงกว่า 90 บาทต่อกิโลกรัม จังหวะที่ยางขาดตลาดจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการระบายสต๊อกเก่า ด้านความโปร่งใส กยท.
ได้เชิญทั้งสื่อมวลชนและตัวแทนกรรมาธิการอย่าง นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา (สว.
) ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพยางจริงเพื่อให้เกิดความชัดเจน โดยการประมูลครั้งนี้เปิดเสรีสำหรับผู้ประกอบการในประเทศที่มีใบอนุญาตค้ายางตามระเบียบ เพียงวางเงินประกัน 3 ล้านบาท ก็สามารถเข้าดูสภาพยางในโกดังจริงและยื่นประมูลได้ทันที นายญาณกิตติ์กล่าวทิ้งท้ายว่าหากการประมูลเสร็จสิ้นและมีเงินเหลือจากการชำระหนี้ ธกส. และค่าเช่าโกดังแล้ว กยท.
จะนำเงินส่วนที่เหลือส่งคืนคลังทั้งหมด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ในอีกมุมหนึ่ง ดร.
อุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงกรณีการระบายสต็อกยางพาราของรัฐบาล โดยแสดงความกังวลต่อแนวทางการระบายยางที่อาจส่งผลเสียต่อกลไกราคาและงบประมาณของรัฐ โดยระบุว่าการตั้งราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 48-50 บาทต่อกิโลกรัมนั้น เป็นราคาที่ต่ำเกินไปอย่างมากเมื่อเทียบกับคุณภาพยาง ดร.
อุทัยให้ความเห็นว่ายางในสต็อกเป็นยางแท่งเกรด STR 20 ซึ่งมีเนื้อยางแห้ง (DRC) เกือบ 100% แต่กลับมีการตั้งราคาเทียบเท่ากับ 'ยางก้อนถ้วย' หรือ 'ขี้ยาง' ที่มีเนื้อยางเพียง 50% และปัจจุบันราคาตลาดของขี้ยางก็พุ่งสูงถึง 48 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว ดังนั้น ยางแท่งคุณภาพสูงกว่าควรมีราคาไม่ต่ำกว่า 80 บาทต่อกิโลกรัม เพราะในขณะนี้ยางแผ่นรมควันราคาทะลุเกือบ 100 บาทต่อกิโลกรัมไปแล้วเนื่องจากภาวะยางขาดตลาด ส่วนข้อกังวลเรื่องยางเสื่อมสภาพหรือถูกน้ำท่วมนั้น ดร.
อุทัยชี้แจงว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เพราะค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพยาง (Reprocessing) เพื่อให้ออกมาเป็นยางแท่งที่สวยงามและมีคุณภาพดีเหมือนเดิมนั้น อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 2-4 บาทเท่านั้น ซึ่งคุ้มค่ากว่าการนำมาเร่ขายในราคาต่ำกว่าความเป็นจริง นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางฯ แสดงความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อวิธีการขายแบบ 'ล็อตใหญ่' หรือเหมาเข่ง เพราะจะเปิดโอกาสให้พ่อค้ารายใหญ่เพียง 5-6 ราย เข้ามาสมคบกันกำหนดราคา (ฮั้ว) เพื่อแบ่งผลประโยชน์ส่วนต่างกำไรที่มีมูลค่ามหาศาลถึง 30-40 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเงินส่วนนี้แทนที่จะตกเป็นของรัฐ กลับต้องไปอยู่ในมือกลุ่มอิทธิพลที่ตัดสินใจระบายยาง ดร.
อุทัยจึงเสนอทางออกโดยการแยกขายล็อตละ 100 ตัน เพื่อกระจายรายได้สู่รายย่อย และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐและเกษตรกร โดยเสนอแนวทางการระบายยางดังนี้: กระจายขายตามตลาดกลางทั่วประเทศ เช่น ตลาดกลางระยอง ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ หาดใหญ่ และสุราษฎร์ธานี เพื่อให้พ่อค้าในท้องถิ่นเข้าถึงยางได้; แบ่งขายล็อตเล็ก ล็อตละ 100 ตัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและสหกรณ์การเกษตรที่มีกำลังซื้อสามารถเข้าประมูลได้; ใช้ระบบวันเว้นวัน หากทยอยขายวันละ 300-400 ตัน คาดว่าจะใช้เวลาเพียง 15 วัน หรือไม่เกิน 1 เดือน ก็สามารถระบายสต็อกทั้งหมดได้ ดร.
อุทัยกล่าวทิ้งท้ายว่า 'เราไม่ได้ต้องการค้านเพื่อขัดขวางการทำงาน แต่เป็นการให้ข้อเสนอแนะในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและป้องกันไม่ให้ราคายางในตลาดตกต่ำลงจากการระบายยางผิดวิธี
ยางพารา การระบายสต๊อก หนี้สิน ราคายาง เกษตรกร
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