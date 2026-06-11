กมธ.จี้ ก.ล.ต. และวีบูลล์ รับผิดชอบกรณีบัญชีม้าฟอกเงินสร้างความเสียหายกว่า 60 ล้านบาท

คณะกรรมาธิการตรวจสอบกรณีบริษัทหลักทรัพย์วีบูลล์ถูกใช้เป็นทางผ่านฟอกเงินผ่านบัญชีม้า พบความเสียหายเกือบ 60 ล้านบาท โดยบริษัทรับว่าเป็นความบกพร่องของพนักงานแต่ปฏิเสธการเยียวยา ขณะที่ ก.ล.ต. ถูกวิจารณ์ว่าละเลยการกำกับดูแลเชิงรุก
นายพิทักษ์เดช และคณะกรรมาธิการได้ดำเนินการเรียกตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจสอบสวนกลางได้ปฏิบัติการจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ บัญชีม้า เพื่อทำการ ฟอกเงิน ผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยในการนี้ได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึง 8 แห่ง เข้ามาให้ข้อเท็จจริงเพื่อหาแนวทางป้องกันการ ฟอกเงิน ของเครือข่ายสแกมเมอร์ รวมถึงมุ่งเน้นการสืบสวนเพื่อเชื่อมโยงไปถึงตัวการที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังขบวนการนี้ นอกจากนี้ยังได้มีการสอบถามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.
ล. ต. และตำรวจสอบสวนกลางว่ามีการดำเนินการทางกฎหมายต่อคดีดังกล่าวไปถึงขั้นตอนใด และมีมาตรการในการจัดการกับความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างไร โดยเฉพาะประเด็นที่พบว่าผู้เสียหายถูกหลอกลวงให้โอนเงินไปยังบัญชีของนาย ก.
ซึ่งเป็นบัญชีม้า แล้วจากนั้นเงินจำนวนดังกล่าวถูกโอนตรงไปยังบริษัทหลักทรัพย์วีบูลล์ ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ต้องหาคำตอบว่าระบบการตรวจสอบของบริษัทมีความหละหลวมเพียงใด ผลจากการประชุมพบข้อมูลที่น่าตกใจว่ามีความเสียหายรวมแล้วเกือบ 59 ถึง 60 ล้านบาท โดยมีผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจำนวนถึง 393 ราย ซึ่งทางตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ยอมรับต่อคณะกรรมาธิการว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากความบกพร่องในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในบริษัทจริง ซึ่งเป็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานหรือ Operational Risk ที่พนักงานไม่สามารถตรวจพบได้ว่าเอกสารหน้าสมุดบัญชีที่ลูกค้ายื่นมานั้นเป็นเอกสารปลอม แม้ว่ากระบวนการตรวจสอบตัวตนในขั้นตอนอื่นๆ จะผ่านเกณฑ์ตามระบบก็ตาม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับคณะกรรมาธิการเป็นอย่างมากคือ เมื่อมีการซักถามถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ตัวแทนของบริษัทวีบูลล์กลับปฏิเสธที่จะดำเนินการเยียวยาใดๆ ในขณะเดียวกัน ก.
ล. ต.
ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลหลักกลับไม่มีการลงโทษหรือมีมาตรการเด็ดขาดในการจัดการเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว ในส่วนของการชี้แจงด้านเทคนิค นายชลเดช ซีอีโอของวีบูลล์ ได้ยืนยันว่าบริษัทมีมาตรฐานการตรวจสอบตัวตนหรือ KYC ในระดับสากล เนื่องจากเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ และดำเนินธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยใช้ระบบ NDID และการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผ่าน Biometric ด้วยการถ่ายภาพใบหน้าเปรียบเทียบกับบัตรประชาชน อีกทั้งยังมีการตรวจสอบรายชื่อกับฐานข้อมูลความเสี่ยงระดับโลกอย่าง World-Check ฐานข้อมูลการล้มละลาย และฐานข้อมูลนักการเมืองท้องถิ่น โดยนำระบบ AI มาช่วยวิเคราะห์ความสอดคล้องของอาชีพ รายได้ และที่อยู่เพื่อป้องกันความเสี่ยง นอกจากนี้ยังได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการรับเงินสดหรือการทำธุรกิจธนาคารเถื่อน โดยระบุว่าการฝากเงินต้องทำผ่านระบบ Dynamic QR Code หรือ ATS ซึ่งกำหนดให้ชื่อบัญชีธนาคารและชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต้องเป็นชื่อเดียวกันเท่านั้น ส่วนกรณีการจ่ายดอกเบี้ยในบัญชีที่ยังไม่ได้ซื้อหุ้นนั้น เป็นการนำเงินลูกค้าไปฝากไว้กับธนาคารพันธมิตรระดับโลกที่ให้ดอกเบี้ยสูงในสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นนโยบายปกติของบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป อย่างไรก็ตาม นายพิทักษ์เดชได้เน้นย้ำว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนจำนวนมากสะท้อนให้เห็นว่า ก.
ล. ต. ขาดมาตรการเชิงรุกในการยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดกับผู้ลงทุน ดังนั้นคณะกรรมาธิการจึงได้ทำหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะ ก. ล.
ต.
ที่ต้องรับผิดชอบในการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ ว่าจะมีมาตรการดำเนินการอย่างไรกับบริษัทวีบูลล์ นอกจากนี้ยังได้ทำหนังสือถึงสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี เพื่อขอรายละเอียดการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับแถวแรกและแถวสองของขบวนการนี้ และหากได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วจะเชิญบริษัทวีบูลล์กลับมาชี้แจงอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการอุดช่องโหว่ของตลาดทุนไทย ไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพหรือโบรกเกอร์ใช้แพลตฟอร์มการลงทุนเป็นเครื่องมือในการทำผิดกฎหมายในลักษณะบัญชีม้าหรือการฟอกเงิน ซึ่งจะส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยา
วีบูลล์ ก.ล.ต. ฟอกเงิน บัญชีม้า การคุ้มครองผู้ลงทุน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ข่าวล่าสุดในโลกฟุตบอล: ค่าตัวนักเตะที่สูงลิบคริสตัน พาเลซ ตั้งค่าตัว อดัม วอร์ตัน สูงลิบ 100 ล้านปอนด์ (ราว 4,300 ล้านบาท) ส่วน เรอัล มาดริด หน้าหงายหลัง แอต. มาดริด ปฏิเสธข้อเสนอ 150 ล้านยูโร (ราว 5,850 ล้านบาท) เพื่อขอซื้อตัว ฮูเลียน อัลวาเรซ ขณะที่ แมนฯ ยูไนเต็ด พร้อมยื่นข้อเสนอ 60 ล้านปอนด์ (ราว 2,580 ล้านบาท) ให้ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เพื่อพิจารณาปล่อยตัว มาเตอุส แฟร์นันด์ส ช่วงซัมเมอร์นี้ ดีไวน์ มูคาซ่า แนวรุกดาวรุ่งอนาคไกล แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ตกลงขยายสัญญาฉบับใหม่กับทัพ
Read more »
ทำไมบัฟเฟตต์จึงไม่ตื่นตระหนกเมื่อตลาดหุ้นผันผวนบัฟเฟตต์เป็นนักลงทุนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก และเขามีประสบการณ์ในการลงทุนในตลาดหุ้นมากกว่า 60 ปี แต่แม้ว่าเขาจะมีประสบการณ์มากมาย แต่เขาก็ยังไม่เคยตื่นตระหนกเมื่อตลาดหุ้นผันผวน
Read more »
การจับกุมขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่ตำรวจสันติบาลภาค 2 สนธิกำลังหน่วยงานความมั่นคง สกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่ ได้ พร้อมของกลางยาไอซ์ประมาณ 500 กก. มูลค่ากว่า 60 ล้านบาท
Read more »
แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมสภาพสามารถนำไปใช้เป็นระบบกักเก็บพลังงานได้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมสภาพสามารถนำไปใช้เป็นระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS) สำหรับบ้านเรือน อาคาร หรือระบบโซลาร์เซลล์ได้ต่อ จนกระทั่งประสิทธิภาพลดลงเหลือประมาณ 50-60% ก่อนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
Read more »
เช็กด่วน! อุตุฯ เตือนฝนตกหนักมาก 11 มิ.ย. นี้ จังหวัดไหนบ้าง?อุตุฯ ประกาศเตือน ร่องมรสุมพาดผ่านไทยตอนบน ทำฝนกระหน่ำเพิ่มขึ้น 4 ภาคระวัง 'ฝนตกหนักถึงหนักมาก' ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอ่วมสุด 80 % ขณะที่กทม.- ปริมณฑลโดนด้วย 60%
Read more »
ไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก กรุงเทพปริมณฑล ฝนร้อยละ 60 ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตร
Read more »