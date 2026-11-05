กมธ. กฎหมาย สภาฯ เรียกผู้ว่าฯ นราธิวาส ชี้เหตุยิง กมลศักดิ์
ที่ประชุม กมธ. กฎหมาย มีมติเอกฉันท์เรียกผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วย หอมยามเย็น เข้าชี้แจงกรณีการเสียชีวิตของ กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ พร้อมสั่งขอสำนวนสอบสวนที่เกี่ยวข้อง
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี รังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีมติเอกฉันต์เป็นเสียงเดียว 9 ต่อ 0 คะแนน ในการใช้อำนาจเรียกตัวบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบการอำนวยความยุติธรรมในคดีที่นำไปสู่การเสียชีวิตของ นาย กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต จังหวัดนราธิวาส สังกัดพรรคประชาชาติ
การใช้ พ.ร.บ. อำนาจเรียกสมาชิกสภา
กรณีดังกล่าวมีขึ้นในการประชุมของคณะกรรมาธิการฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญในการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากมีข้อมูลความคืบหน้าใหม่ ๆ ที่ต้องได้รับการชี้แจงจากแหล่งข้อมูลหลัก โดย รังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้นำประเด็นเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงกราดที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสังคมไทยโดยรวมAlso readเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ เมื่อระบบฟังเสียง ปชช. หันกลับมาที่ไทย แก้ รธน. ไปถึงไหน
ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2562 เพื่อใช้อำนาจเรียกบุคคลสำคัญเข้าชี้แจง โดยกำหนดกรอบเวลาไว้ชัดเจนว่า บุคคลที่ถูกเรียกจะต้องเดินทางมาให้ปากคำต่อคณะกรรมาธิการฯ ให้ได้ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
รายชื่อผู้ถูกเรียกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก่อนหน้าการลงมติ รังสิมันต์ โรม ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานความมั่นคงและตุลาการเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี อัยการจังหวัดนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตลอดจนผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ หน่วยงานส่วนใหญ่ได้ส่งตัวแทนเข้าชี้แจงเท่านั้น ไม่มีการเดินทางมาด้วยตนเอง ทำให้สมาชิกคณะกรรมาธิการหลายคนเห็นพ้องต้องกันว่า จำเป็นต้องเรียกตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งก็คือ นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ให้เดินทางมาชี้แจงด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
เอกสารสำนวนสอบสวนและข้อกล่าวหา
ประกอบกับมติการเรียกตัวบุคคล คณะกรรมาธิการฯ ได้มีมติให้ขอสำนวนเอกสารสำคัญจากสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย คำพิพากษาคดีของ นายสุนทร พรหมภักดี ผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว สำนวนการสอบสวนทางวินัยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส สั่งสอบเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการ และรายงานการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีอาวุธปืนของกองทัพเรือ ซึ่งเอกสารเหล่านี้เป็นชิ้นส่วนสำคัญในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ การลงมติให้ใช้อำนาจเรียกตัวเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยไม่มีเสียงคัดค้าน และสมาชิกคณะกรรมาธิการสัดส่วนพรรคภูมิใจไทย ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี และนางณัฐชณน ศรีก่อเกื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา ได้ร่วมลงมติเห็นชอบด้วยเช่นกัน สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับความถูกต้องตามกระบวนการยุติธรรมข้ามฝ่ายการเมือง
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics