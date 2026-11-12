กมธ.ปราบปรามทุจริตยืนยันไม่พบบทลงโทษเรียกสินบน 5 แสนบาทที่สถาบันพระปกเกล้า
กมธ.ป.ป.ช.สภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการสอบสวนกรณีกล่าวหาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ารับสินบน 5 แสนบาท ยืนยันไม่พบบทลงโทษเรียกหรือรับเงินจริง พร้อมส่งต่อเรื่องให้ตำรวจและหน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย
นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร แถลงสรุปผลการสอบสวนกรณีมีผู้กล่าวหาว่า นายอิสระ เศวรวัฒน์ เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า รับสินบนจำนวน 500,000 บาท ว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด พบว่าไม่พบบทลงโทษหรือหลักฐานใดๆ ที่ยืนยันว่ามีการเรียก รับ หรือคืนเงินตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด
การแถลงครั้งนี้เป็นไปตามกระบวนการที่ กมธ. ได้ดำเนินการมาอย่างเคร่งครัด โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาให้ข้อเท็จจริง รวมถึงนายอิสระ เศวรวัฒน์ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรราชภัฏ และผู้แทนจากสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง เพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้านAlso read“อนันดา-แนต” พาลูกชาย “น้องภูคิญ” ออกงานครั้งแรก อัพเดตพัฒนาการวัย 9 เดือน กังวลโรคระบาดเด็ก
รายละเอียดการสอบสวนและหลักฐานทางเอกสาร
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน มีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรราชภัฏ โดยผู้ร้องประกอบด้วย นายปรเมศร์ชัยภัทรกุลพงศ์ หรือ นายชัยรัตนจำงานการ และนายชัยเมศร์ มิลินจินดา หรือ ชัยภัทรกุลพงศ์ ได้กล่าวหาว่าทั้งสองกระทำการฉ้อโกงเงิน 500,000 บาท เพื่อแลกกับที่นั่งในหลักสูตร ปปร. รุ่นที่ 30 ของสถาบันพระปกเกล้า
อย่างไรก็ตาม ในเดือนสิงหาคม ผู้ร้องได้ถอนแจ้งความ โดยอ้างว่าได้รับการชำระเงินคืนแล้ว แต่ กมธ. ไม่สามารถปล่อยผ่านเรื่องนี้ได้ จึงเริ่มกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม โดยมีการประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวทั้งหมด 6 ครั้ง และรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ
หลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่าไม่มีการทุจริต คือเอกสารจากทางสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งชี้แจงอย่างเป็นทางการว่าในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ไม่มีรายการรับหรือจ่ายเงิน 500,000 บาท ให้กับผู้ที่กล่าวหาแต่อย่างใด ซึ่งตรงข้ามกับข้อกล่าวหาที่ถูกนำเสนอต่อสาธารณะ
การชี้แจงของนายอิสระและอัลลิไบ
นายอิสระ เศวรวัฒน์ ได้มาให้ข้อเท็จจริงต่อ กมธ. ด้วยตนเอง และปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดอย่างชัดเจน โดยยืนยันว่าไม่เคยเห็น ไม่เคยเรียก ไม่เคยรับ และไม่เคยคืนเงินให้กับผู้ร้อง รวมถึงไม่เคยยอมความกับผู้ที่กล่าวหาแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังระบุว่าตนเองไม่ทราบมาก่อนว่ามีกรณีการแจ้งความหรือการถอนแจ้งความ จนกระทั่งได้ทราบข่าวจากสื่อมวลชน
สำหรับกรณีที่มีการอ้างว่ามีการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 นั้น นายอิสระ ชี้แจงว่าในวันดังกล่าวตนยังไม่ได้รับตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และไม่ได้เป็นกรรมการคัดเลือกนักศึกษาอีกทั้งในช่วงบ่ายของวันที่อ้างว่าเกิดเหตุนั้น ตนได้เดินทางโดยเครื่องบินไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกลับมายังกรุงเทพมหานครในวันที่ 20 กรกฎาคม 2568 ซึ่งสามารถแสดงกิจกรรมและหลักฐานการเดินทางได้ทุกช่วงเวลา
พร้อมกันนี้ นายอิสระ ยินยอมมอบโทรศัพท์มือถือให้เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริง และได้นัดหมายดำเนินคดีกลับกับผู้กล่าวหาในฐานความผิดแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาท โดยเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง หากการดำเนินการของพนักงานสอบสวนล่าช้าหรืออัยการไม่ฟ้อง จะทำการฟ้องคดีเองภายในปีนี้
สรุปผลการสืบสวนของตำรวจและมติ กมธ.
ด้านกระบวนการสอบสวนของตำรวจนั้น แยกออกเป็น 2 สำนวน ได้แก่ กรณีผู้กล่าวหา และกรณีที่นายอิสระแจ้งความกลับ โดยสำนวนแรก สถานีตำรวจภูธรราชภัฏได้ส่งเรื่องไปยังสน.ทุ่งสองห้องตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2569 และสน.ทุ่งสองห้องได้สอบถามไปยังสถาบันพระปกเกล้าตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม ได้รับคำตอบยืนยันเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ว่าในวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ผู้ถูกกล่าวหายังดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ จึงไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดใด ๆ
ส่วนสำนวนที่สอง คดีที่นายอิสระแจ้งความกลับในฐานแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาท กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจภูธรราชภัฏ โดยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานแล้ว ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสถาบันและผู้ที่ถูกอ้างถึงพร้อมญาติ ซึ่งพยานทั้งสองรายให้ปากคำปฏิเสธว่าไม่เคยจ่ายเงินให้แก่ใครตามที่ถูกกล่าวหา
สรุปจากพยานหลักฐานทั้งหมดที่ กมธ. ได้รับจนถึงปัจจุบัน พบว่าไม่พบบทลงโทษหรือหลักฐานว่าการเรียก-ส่งมอบหรือคืนเงิน 500,000 บาท ตามที่กล่าวอ้างมีจริง จึงมีมติ 4 ข้อในการดำเนินการขั้นต่อไป ได้แก่ มอบหมายเลขานุการยกร่างรายงานผลสอบให้เสร็จภายใน 15 วัน ทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงของสถาบันพระปกเกล้า และแจ้งประธานรัฐสภาในฐานะประธานสภาสถาบัน
นอกจากนี้ยังมีมติให้แจ้งข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกพาดพิงไปยังกองบัญชาการตำรวจน้ำเพื่อทราบอีกด้วย การแถลงผลสรุปนี้ถือเป็นความชัดเจนที่สะท้อนถึงความโปร่งใสของกระบวนการตรวจสอบ และเป็นแนวทางสำคัญในการปกป้องชื่อเสียงของสถาบันและบุคคลที่ตกเป็นข่าวในกรณีดังกล่าว
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