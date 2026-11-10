กมธ.อากาศสะอาดเคาะจบ7ปม ชงรัฐสภาอนุมัตินัดแรก10พ.ย.69
กมธ.อากาศสะอาดสรุปผล7ประเด็น controverso เพิ่มตัวแทนธุรกิจ 2 คน ให้ผู้ว่าฯเป็นประธานปรับโทษสูงสุด50ล้านบาท เตรียมเสนอรัฐสภา10พฤศจิกายน2569
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ การพาณิชย์ และการแรงงาน ร่วมกับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น และคณะกรรมาธิการการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ได้นำเสนอความคืบหน้าสำคัญต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. …. ซึ่งนับเป็นวาระที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนและครอบคลุม
นางการดี เลียวไพโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนายพละวัต ตันศิริ สมาชิกวุฒิสภา โฆษกคณะกรรมาธิการร่วม ได้ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ที่รัฐสภาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าได้สรุปประเด็นโต้แย้งสำคัญทั้งหมดจนเรียบร้อยแล้วAlso readสารวัตรกำนัน ยกพวกประเคนหมัด-เท้า รุมยับลูกสารวัตรกำนันอีกแห่งสลบคาเท้า
สรุปผล7ประเด็นขัดแย้งจนเป็นเอกฉันท์
นางการดี เลียวไพโรจน์ ได้แจ้งข่าวดีต่อพี่น้องประชาชนว่า ประเด็นข้อหารือที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน รวมถึงความเห็นต่างที่เคยเกิดขึ้นในสภา ได้มีข้อยุติครบถ้วนแล้วในทุกประเด็น การประชุมครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ประเด็นยากลำบากทั้งหมดยังได้รับคำปรึกษาหารือจนเกิดความเข้าใจตรงกัน
สำหรับประเด็นที่ยังมีความเห็นต่าง ก็ได้ผ่านกระบวนการโหวตลงมติชี้ขาดรวม 5 ประเด็น ส่งผลให้เป้าหมายในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายในสมัยประชุมของสภาชุดนี้เข้าใกล้ความเป็นจริงสูงสุด นางการดี เลียวไพโรจน์ แสดงความรู้สึกยินดีและตื่นเต้นอย่างมาก เพราะทุกสิ่งที่พยายามทำให้กฎหมายนี้สำเร็จลุล่วงในสมัยประชุมนั้น ใกล้จะเป็นจริงแล้ว
นางการดี เลียวไพโรจน์ เน้นย้ำว่า คณะกรรมการทุกคนตระหนักดีว่า กฎหมายอากาศสะอาดคือสิ่งที่คนไทยเฝ้ารอมาอย่างยาวนาน จึงต้องยกร่างและพิจารณาด้วยความรอบคอบที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาเมื่อกฎหมายประกาศใช้แล้วไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
นอกจากนี้ ยังต้องบูรณาการให้สอดคล้องกับกรอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างลงตัว การทำงานในสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายที่ คณะกรรมาธิการร่วม จะนำตัวบทกฎหมายทั้งฉบับมาจัดเรียง ตรวจสอบความถูกต้อง และร้อยเรียงถ้อยคำทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
มาตรการธุรกิจและบทลงโทษใหม่
นายพละวัต ตันศิริ ได้ระบุรายละเอียดสรุปผล 7 ประเด็นสำคัญที่ผ่านการพิจารณา เพื่อให้อำนาจในการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและรัดกุมมากขึ้น ประเด็นแรกคือการเพิ่มสัดส่วนภาคธุรกิจ โดยมีการเพิ่มมาตรา 40 (6/1) กำหนดให้มีกรรมการจากองค์กรธุรกิจเอกชนไม่เกิน 2 คน ในคณะกรรมการอากาศสะอาดจังหวัด
มาตรการนี้สอดคล้องกับโครงสร้างของคณะกรรมการชุดอื่น ๆ โดยมุ่งหมายให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับจังหวัด เพื่อให้การจัดการมลพิษมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและสอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจในพื้นที่
ประเด็นต่อมาคือการปรับลดบทลงโทษทางอาญาของผู้ปล่อยมลพิษ ที่ประชุมมีมติแก้ไขอัตราโทษเป็น 25 ล้านบาท สำหรับการกระทำผิดครั้งแรก และไม่เกิน 50 ล้านบาท สำหรับการกระทำความผิดซ้ำ ซึ่งการปรับระดับโทษนี้ได้รับฟังคำชี้แจงจากศาลว่า ศาลสามารถใช้ดุลพินิจได้ตามสมควร
นอกจากนี้ นายพละวัต ตันศิริ ชี้แจงว่า อัตราโทษในระดับนี้ไม่สูงเกินกว่าประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน ทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความเป็นไปได้ในเชิงนานาชาติและไม่ก่อให้เกิดความเสียเปรียบทางการค้ามากเกินไป
บทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานรัฐ
ประเด็นสำคัญลำดับที่สามคือการเปลี่ยนตำแหน่งประธานคณะกรรมการอากาศสะอาดจังหวัด โดยที่ประชุมมีมติกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการอากาศสะอาดจังหวัด เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่และบารมีในการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ การตรวจสอบโครงการที่ก่อมลพิษมีการปรับแก้ โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ตัดมาตรา 78 และมาตรา 79 ออก แต่มีการแก้ข้อความเพื่อให้มีความรัดกุมและคงประโยชน์ของมาตราดังกล่าวไว้ในมาตรา 76 และมาตรา 77
ทั้งนี้ หลังจากมีการปรับแก้เรียบร้อยแล้ว จะทำให้คณะกรรมการอากาศสะอาดจังหวัดเป็นผู้ประกาศกำหนดประเภทและขนาดของกิจการที่จะดำเนินในพื้นที่ และส่งต่อนิติกรรมทางกฎหมายให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้สังกัดสามารถดำเนินการตามกฎหมายเฉพาะด้านต่อไป
ประเด็นที่สี่คือ-cutting มาตรา 11 วรรคสอง ว่าด้วยการคุ้มครองชั่วคราว เนื่องจากกระบวนการคุ้มครองชั่วคราวมีกฎหมายรองรองรับไว้อย่างรอบด้านแล้ว ทั้งใน พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ประเด็นที่ห้าคือการยกเว้นความรับผิดของสถาบันการเงิน โดยมีการปรับปรุงนิยามสถาบันการเงินให้แคบลง หมายถึง ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึงยังกำหนดความรับผิดในกรณีที่สถาบันการเงินมีการให้กู้ยืมหรือให้คำปรึกษาแก่ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษข้ามแดน
อย่างไรก็ตาม นายพละวัต ตันศิริ ระบุว่าจะยกเว้นความรับผิดได้ก็ต่อเมื่อสถาบันการเงินนั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่า มีระบบการประเมินความเสี่ยงรวมทั้งได้ปฏิบัติตามระบบประเมินความเสี่ยงนั้น ปฏิบัติตามนโยบาย หรือคำสั่งของรัฐ
ประเด็นสุดท้ายคือการตัดระบบฝากไว้คืน ซึ่งที่ประชุมมีมติตัดมาตรา 175 และมาตรา 176 ออก เพื่อรอการบรรจุในกฎหมายเฉพาะด้านการจัดการขยะทั้งระบบ ซึ่งจะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมมากกว่า โดยหวังว่าการตัดประเด็นเหล่านี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนและทำให้กฎหมายอากาศสะอาดมีผลบังคับใช้ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วขึ้น
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