กมธ.กีฬา แนะรัฐบาลต่อรองราคาลิขสิทธิ์บอลโลก 2026

กมธ.กีฬา แนะรัฐบาลเจรจาต่อรอง ลดราคาค่าลิขสิทธิ์ ถ่ายทอดสดการแข่งขันบอลโลก 2026 จ่อเชิญ กสทช.-กรมประชาสัมพันธ์ -หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจงกรรมาธิการสัปดาห์หน้า คำตอบยังไม่ชัดเจน คนไทยจะได้ "ดูบอลสด" ในการแข่งขัน "ฟุตบอลโลก 2026" หรือไม่ หลังค่าลิขสิทธิ์แพงลิ่วถึง 1,700 ล้าน ขณะที่เศรษฐกิจยังกระทบหนัก จนเกิดคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่กับการจ่ายเงินก้อนโตเพื่อดูบอลโลก รวมถึงภาคเอกชนยังไม่ตอบรับการลงทุน เนื่องจากช่วงเวลาเตะ 03.00-09.00 น. ไม่สัมพันธ์กับช่วงเวลาในประเทศไทย โดย กมธ.กีฬา แนะเจรจาต่อรองค่าลิขสิทธิ์ "บอลโลก 2026"21 พฤษภาคม 2569 ที่อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการกีฬา ของสภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สส.นครราชสีมา ในฐานะรองประธานกรรมาธิการกีฬา , นายพชรกร อรรณนพพร สส.ขอนแก่น , และคณะร่วมกันแถลงแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026
การท่าเรือ เปิดตัว 'นิติพงษ์ เสลานนท์' เพิ่มขนาดทีมสู้ศึกฤดูกาล 2026/27การท่าเรือ เอฟซี เดินหน้าเสริมทัพต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัว นิติพงษ์ เสลานนท์ แบ็คขวา กลับมาร่วมทีมอีกครั้ง เพื่อขยายขนาดทีมให้ใหญ่ขึ้น สำหรับ ลุยศึกในฤดูกาล 2026/27 ทั้งการแข่งขันภายในประเทศ และ ในระดับนานาชาติ
ทำไม จีน ยอมซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026?เจาะลึกเบื้องหลังเบื้องลึก China Media Group (CMG) ปิดดีลลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 เผยกลยุทธ์สยบ FIFA และหมากเกมลึกเซฟแบรนด์ยักษ์ใหญ่แดนมังกร
SACIT จัดเต็มงานคราฟต์ไทยร่วมสมัย ครบวงจร ที่ "Crafts Bangkok 2026"สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT เตรียมเปิดมหกรรมงานคราฟต์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี "Crafts Bangkok 2026" เวทีสำคัญในการยกระดับศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาวัตถุดิบต้นทาง การสร้างสรรค์งานหัตถกรรมร่วมสมัย...
'F.HERO, Bowkylion-YOUNGOHM' ลุ้นเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในงาน MUSIC AWARDS JAPAN 2026
โปรตุเกส ประกาศชื่อ 27+1! รำลึกถึง "ดีโอโก้ โชต้า"-โรนัลโด้ นำทัพบู๊บอลโลกสมัย 6โรแบร์โต้ มาร์ติเนซ กุนซือทีมชาติโปรตุเกส ประกาศชื่อขุนพลบู๊ฟุตบอลโลก 2026 ออกมาเป็นที่เรียบร้อย โดยกุนซือชาวสเปนเผยว่า ทัพ "ฝอยทอง" จะเดินทางสู่ฟุตบอลโลก 2026 ด้วยนักเตะ "27+1" คน เพื่อสื่อถึง ดีโอโก้ โชต้า ดาวยิงผู้ล่วงลับ
