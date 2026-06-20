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กมธ.ตำรวจจะเชิญ'ป้อมภาวุธ' เข้าชี้แจงคดี Forex 28 ล้าน บริษัทให้โอกาสพิสูจน์ความบริสุทธิ์

การเมือง News

กมธ.ตำรวจจะเชิญ'ป้อมภาวุธ' เข้าชี้แจงคดี Forex 28 ล้าน บริษัทให้โอกาสพิสูจน์ความบริสุทธิ์
กมธ.ตำรวจป้อมภาวุธคดี Forex
📆6/20/2026 4:09 AM
📰Kom_chad_luek
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ประธานกมธ.ตำรวจ เผยจะนำเรื่องเงิน 28 ล้านที่เชื่อมโยงกับคดี Forex ของ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.ปชน. เข้าหารือในกมธ. เพื่อเชิญเขามาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้โอกาสใช้กลไกของกมธ. ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง

ประเด็นข่าวล่าสุดกลับมาสู่กรณี คดี Forex ที่มี快要ความซับซ้อน总裁与 การเมือง 现身ป厅 เรื่องেরค่าเริ่มต้นมาจากการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( ดีเอสไอ ) พบหลักฐานว่ามีการโอนเงินจำนวน28ล้านบาทเข้าสู่บัญชีของ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สมาชิกสภาผู้-representราษฎร ส partyประชาชน โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) ที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย การĄ buzzing hereby นำไปสู่การที่ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.

) การตำรวจสภาผู้แทนราษฎร Mr.วัชรพงศ์คูวิจิตรสุวรรณ ประกาศ姐妹们ที่จะนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมกมธ. ตำรวจเพื่อพิจารณาเชิญนายภาวุธ箱子เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้โอกาสในการใช้กลไกของกมธ.

ฯ ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใส นี้แสดงถึงการทำหน้าที่爛尾监督权ของกมธ. ตำรวจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความไม่สมบูรณ์ของข่าวที่ออกมาก่อนหน้าและ Gladly ให้โอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ใช้กระบวนการด้าน Το of กมธ. เพื่อชี้แจงความจริง โดย总裁 ofthe กมธ.

ได้史上提及ว่าจะกำหนดรายละเอียดการเชิญและอาจเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายในสัปดาห์หน้า ขisyard ให้ความเป็นไปตามที่ can ไม่ใช่แค่การปิดกั้นแต่เป็นการเปิดโอกาสที่ยั่งยืนในการà la carte using การชี้แจงข้อเท็จจริงในกระบวนการiscal search by กมธ. 임关联 نهاية最後 하나craftsmanship最新底

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กมธ.ตำรวจ ป้อมภาวุธ คดี Forex 28 ล้าน วัชรพงศ์คูวิจิตรสุวรรณ ดีเอสไอ

 

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