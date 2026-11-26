กมธ.ที่ดินฯ จี้คุมส่งออกสารเคมีเข้าเมียนมา หยุดวิกฤตพิษข้ามแดน
คณะกรรมการที่ดินฯ จี้ควบคุมการส่งออกสารเคมีสู่เหมืองเมียนมา แก้ปัญหาพิษข้ามแดนแม่น้ำสายและกระบุรีทันที หลังวาล์วน้ำประปาแม่สายต้องปิดกระทบประชาชนกว่า 9,500 ครัวเรือน
นางสาว กุลวลี นิตยะวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ได้ประกาศจุดยืนชัดเจนในการเร่งควบคุมการส่งออกสารเคมีไปยังเหมืองแร่ในเมียนมา เพื่อหยุดยั้งวิกฤตสารพิษที่ปนเปื้อนข้ามพรมแดนเข้ามาในไทย โดยชี้ว่ามาตรการเฝ้าระวังปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาระยะยาว
วิกฤตสารพิษรุนแรงกระทบ 9,500 ครัวเรือน
สถานการณ์มลพิษในแม่น้ำสาย แม่น้ำกก แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจนทำให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย ต้องสั่งปิดวาล์วหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจำนวนกว่า 9,500 ครัวเรือนในเขตจังหวัดเชียงรายAlso readเมินเงิน10,000ล้าน! บาร์ซ่า ปัดขาย ลามีน ยามาล ช่วงซัมเมอร์
นอกจากนี้ การตรวจสอบพบ bahwa ตะกอนในแม่น้ำรวกบริเวณอำเภอเชียงแสน มีระดับสารหนูสูงถึงขั้นอันตราย และเริ่มส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรและสัตว์น้ำในหลายพื้นที่ รวมถึงแม่น้ำกระบุรีในจังหวัดระนองที่ขุ่นแดงจากตะกอนเหมืองฝั่งเกาะสองของเมียนมาต่อเนื่องมานานกว่า 6 ปี
ความเสียหายในภาคใต้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในจังหวัดระนองจำนวนกว่า 1,250 ครัวเรือน บนพื้นที่เพาะปลูกเสียหายกว่า 30,000 ไร่ ทำให้รายได้ของประมงพื้นบ้านลดลงกว่าร้อยละ 50 ขณะที่พืชน้ำหายากอย่างหญ้าคริปโตโครีนเริ่มอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์
ข้อเสนอเชิงนโยบายแก้ไขที่ต้นเหตุทันที
นางสาวกุลวลี ได้เสนอให้รัฐบาลประกาศพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดระนองเป็นเขตควบคุมมลพิษหรือเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดหาน้ำสะอาดและฟื้นฟูระบบประปาหมู่บ้านด้วยเงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉิน
พร้อมกันนี้ ได้นัดหมายให้กรมประมงปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์โดยระบุให้ชัดเจนว่าพื้นที่ใดมีการปนเปื้อนสารพิษหรือไม่ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคปลาจากลุ่มน้ำโขงได้อย่างปลอดภัย และฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวโดยไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้ประกอบการสุจริต
มาตรการสำคัญที่สุดคือการตัดเส้นเลือดเศรษฐกิจของโรงสี โดยต้องเข้มงวดการส่งออกสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการทำเหมือง เช่น โซเดียมไซยาไนด์ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และกรมศุลกากร
ยกระดับการเจรจาชายแดนระดับยุทธศาสตร์
แม้ไทยและเมียนมาจะมีกรอบความร่วมมือ (MOU/TOR) ระหว่างรัฐบาลไทยและพลเอกอาวุโส มิน อ่อง ลาย ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2567 แต่สถานการณ์กลับไม่ดีขึ้นและเกิดวิกฤตหนักเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่จำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปา
ภาพถ่ายดาวเทียมจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ยืนยันว่าเหมืองต้นน้ำมีการขยายตัวและทำให้น้ำขุ่นหนักขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ว่ามีการส่งออกสารเคมีที่เชื่อมโยงกับการทำเหมืองจริง
คณะกรรมาธิการจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ และคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ เพื่อผลักดันให้มีการยกระดับการเจรจาลดหย่อนพื้นที่ชายแดนจากกรรมการ TBC ระดับพื้นที่ ให้ขึ้นสู่การเจรจาระดับ RBC ที่มีแม่ทัพภาคเป็นประธาน และ HLC ที่มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในโอกาสต่อไป
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