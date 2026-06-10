กมธ.ฟอกเงินฯ เรียกซีอีโอ Webull Thailand เข้าชี้แจง

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปราบปรามการฟอกเงินฯ เรียกซีอีโอของ Webull Thailand พร้อมหน่วยงานกำกับดูแลเข้าชี้แจงในวันที่ 11 มิถุนายน ประเด็นการประชุมมุ่งเน้นการตรวจสอบมาตรการป้องกันการใช้แพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการเปิดบัญชีม้าและการฟอกเงิน
เปิดวาระประชุม กมธ. ฟอกเงิน ฯ นัดถกใหญ่ วันนี้ 11 มิ. ย. นี้ เชิญซีอีโอ Webull Thailand พร้อม 7 หน่วยงานหลักทั้ง ปปง.
-ก. ล. ต. -ตลท.
ชี้แจงปมสงสัยแพลตฟอร์มเทรดหุ้นถูกใช้ฟอกเงิน-เปิดบัญชีม้า ย้ำต้องล้อมคอกระบบ KYC ตลาดทุนไทยคณะกรรมาธิการ (กมธ.
) ปราบปรามการฟอกเงินฯ เรียกซีอีโอของ Webull Thailand พร้อมหน่วยงานกำกับดูแลเข้าชี้แจงในวันที่ 11 มิถุนายน ประเด็นการประชุมมุ่งเน้นการตรวจสอบมาตรการป้องกันการใช้แพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการเปิดบัญชีม้าและการฟอกเงิน คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร หรือ กมธ.
ฟอกเงิน เดินหน้าตรวจสอบเข้มแพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ โดยมีการเชิญซีอีโอ Webull Thailand พร้อมหน่วยงานกำกับดูแลเข้าชี้แจงมาตรการยืนยันตัวตนในวันนี้ (11 มิ. ย.69) รายงานข่าวจากรัฐสภ
กมธ.ฟอกเงิน Webull Thailand เปิดบัญชีม้า ฟอกเงิน มาตรการยืนยันตัวตน KYC ตลาดทุนไทย
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