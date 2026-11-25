กฟผ. และ Nation Group เปิดงาน EGAT Earth Mini Trail เขื่อนศรีนครินทร์
การร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง EGAT Earth Mini Trail ที่เขื่อนศรีนครินทร์ เรียนรู้สมดุลพลังงานและธรรมชาติผ่านเส้นทาง 3 กม. และฐานกิจกรรมเชิงวิชาการ
การดำเนินกิจกรรม EGAT Earth Mini Trail ได้ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์ในพื้นที่ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยเป็นการผสานความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ.) และ Nation Group เพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงความสมดุลระหว่างระบบผลิตไฟฟ้าและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
กิจกรรมEGAT Earth Mini Trail สู่การเรียนรู้พลังงาน
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ถึง 15 พฤศจิกายน 2569 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้เส้นทางพลังงานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ก่อนเข้าสู่ผืนป่าอนุรักษ์ พื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกับป่าตะวันตก ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดAlso readก้อง ห้วยไร่ เปิดใจลอยกระทงไอคอนสยาม ยันความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว กรณีกัน จอมพลัง
ฐานกิจกรรมNature BingoและPower Mix
ผู้ร่วมกิจกรรมเริ่มต้นวันแรกด้วยเวิร์กช็อป "เส้นทางแห่งพลังงาน (Journey of Energy)" ผ่าน 5 ฐานกิจกรรมเชิงโต้ตอบ ฐาน Nature Bingo Mission เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมออกสำรวจสิ่งมีชีวิตและพันธุ์พืชในเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อเรียนรู้ว่า กฟผ.ดูแลสิ่งแวดล้อมให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์ป่า โดยพบเห็นนกแก๊กและควายป่าได้บ่อยครั้ง
ที่ฐาน Power Mix Challenge ผู้เข้าร่วมต้องวิ่งส่งลูกบอลให้ตรงกับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน ถ่านหิน และน้ำมัน เพื่อสร้างความเข้าใจว่าแหล่งพลังงานที่ใช้มีหลายรูปแบบที่ต้องผสมผสานกัน ส่วนฐาน Solar Mini Lab ให้ผู้เข้าร่วมประกอบกังหันพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตนเอง เพื่อเห็นศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับโครงการโซลาร์เซลล์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับพลังน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์
พิธีเปิดและทุนการศึกษาโรงเรียนศรีสวัสดิ์
ช่วงบ่ายของการจัดงานมีพิธีเปิดที่สวนเวลารำลึก โดยนายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ และนายไชยยศ ตั้งวรกุลชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน กฟผ. กล่าวเปิดงาน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมร่วมกับผู้บริหาร Nation Group เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่
ต่อจากนั้น ผู้บริหาร คุณท็อป คุณเฟย และผู้ร่วมกิจกรรมได้เริ่มออกตัวสู่เส้นทางมินิเทรลระยะ 3 กิโลเมตร เส้นทางนี้เน้นการสัมผัสธรรมชาติและการเดิน-วิ่งตามจังหวะส่วนตัว โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทาง จุดปฐมพยาบาล และจุดน้ำดื่มตลอดเส้นทางเพื่อความปลอดภัย
ผลลัพธ์และการส่งเสริมความยั่งยืน
เมื่อเข้าสู่เส้นชัย ผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับเหรียญที่ระลึกจากผู้บริหารจังหวัดกาญจนบุรี กฟผ. และ Nation Group เป็นสัญลักษณ์ของการก้าวที่เหมาะสมกับโลกและการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับการรักษาธรรมชาติไว้สำหรับคนรุ่นต่อไป
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