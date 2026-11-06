กฟผ. ยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าไทยรองรับ Data Center และ SMR
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตรียมขยายระบบส่งใน EEC และนำเทคโนโลยี SMR มาใช้ เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าจาก Data Center และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2065
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. โดย ดร.นรินทรน์ เผ่าวณิช ผู้อำนวยการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผวก. กฟผ.) ได้เปิดเผยวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศอย่างครอบคลุมภายในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า โดยเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงที่แยกไม่ออก بينความมั่นคงทางพลังงานและขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของชาติ
การขยายระบบส่งรองรับ Data Center ใน EEC
ดร.นรินทรน์ ระบุว่า ประเทศไทยจะประสบเปรียบด้านการแข่งขันในการดึงดูดการลงทุนจากอุตสาหกรรม Data Center ซึ่งมีความต้องการใช้พลังงานมหาศาลหากเทียบกับภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยคาดการณ์จากแผนพัฒนาไฟฟ้าระยะยาว (PDP) ว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและต้องการความเสถียรของระบบไฟฟ้าในระดับสูงAlso readเดโมแครตชนะแล้ว เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนอย่างไร? จับตาภาษีการค้า ทิศทางพลังงาน และกระแส Data Center หลังเลือกตั้งมิดเทอมสหรัฐฯ
อุตสาหกรรม Data Center ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้จำเป็นต้องมีการขยายศักยภาพของระบบส่งไฟฟ้าจากแหล่งผลิตภายนอกพื้นที่เข้าไปสนับสนุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สำหรับงบประมาณในการลงทุนขยายระบบส่งในเขต EEC นี้ จะทยอยดำเนินการลงทุนในระยะยาว โดยแหล่งเงินทุนหลักมาจากรายได้ภายในของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขณะที่อาจมีการระดมทุนเพิ่มเติมผ่านช่องทางกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond) เป็นส่วนเสริม
การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้าแบบสองทางและ TPA
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างจะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคในอนาคตสามารถผลิตและขายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าได้เองในรูปแบบผู้ผลิตและผู้บริโภค (Prosumer) ทำให้เครือข่ายไฟฟ้าต้องปรับเปลี่ยนจากการไหลของทิศทางเดียว (One-way) เป็นการไหลของไฟฟ้าสองทาง (Two-way) ซึ่งจำเป็นต้องมีกลไกการจัดการที่ซับซ้อนมากขึ้น
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างปรับบทบาทจากเดิมที่เป็นผู้ผลิตและส่งไฟฟ้าหลัก มุ่งเน้นดูแลความมั่นคงของระบบ รวมถึงบริหารการสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน (Demand และ Supply) และเตรียมปริมาณสำรองไฟฟ้าเพื่อรองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียน สู่การเป็นผู้พัฒนาและบริหารระบบไฟฟ้าแห่งอนาคต หรือ Ecosystem Connector
ในบริบทของตลาดไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะสนับสนุนแนวคิด Third Party Access หรือ TPA ซึ่งอนุญาตให้บุคคลที่สามสามารถขอใช้งานหรือเชื่อมต่อเข้าใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้ โดยอัตราค่าบริการจะต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
การลงทุนในเทคโนโลยีกริดสมัยใหม่และ AI
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ทันสมัย (Grid Modernization) โดยมีการปรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อควบคุมแบบเรียลไทม์ (Real-Time) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกระแสไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีการขยายศักยภาพศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (REFC) ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการคาดการณ์การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีความไม่แน่นอนสูง เพื่อวางแผนการสั่งผลิตไฟฟ้าได้ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยี STATCOM ยังถูกนำมาใช้เพื่อช่วยควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความเสถียรภาพสูงขึ้น แม้กำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนจะมีความผันผวนตามสภาพอากาศก็ตาม ส่วนศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response Control Center หรือ DRCC) จะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการความต้องการใช้ไฟฟ้าในเชิงรุก
แนวทางพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็ก (SMR)
พลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็ก หรือ SMR (Small Modular Reactor) ถือเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่สามารถตอบโจทย์การผลิตไฟฟ้าสะอาดตลอด 24 ชั่วโมง โดย ดร.นรินทรน์ อธิบายว่าเตาปฏิกรณ์ SMR มีลักษณะการติดตั้งคล้ายตัวต่อเลโก้ แต่ละหน่วยมีกำลังผลิตประมาณ 300 เมกะวัตต์ สามารถยกไปติดตั้งได้ง่ายและมีความปลอดภัยสูง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกำลังศึกษาโมเดลการเช่าซื้อเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ โดยผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบนำเชื้อเพลิงใช้งานแล้วกลับไปจัดการเอง ทำให้ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องแบกรับภาระเรื่องการกำจัดขยะกัมมันตภาพรังสีในระยะยาว
ในแผน PDP ระยะยาวมีการคาดการณ์ว่าสัดส่วนของ SMR จะเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการทยอยลดปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยจะยังคงรักษาโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติไว้เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในสภาวะขาดแคลนหรือมีความผันผวนสูง
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