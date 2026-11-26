กฟผ. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเมืองอัจฉริยะด้วยพลังงานสะอาดและสถานีชาร์จไฟฟ้า
การไฟฟ้านational electric generating authority วางแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยเน้นพลังงานสะอาดและความมั่นคงทางไฟฟ้า ขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารองรับผู้ใช้บริการทั่วประเทศไทยอย่างครอบคลุม
การไฟฟ้านแห่งชาติ ( กฟผ.) ได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการพัฒนา เมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับภาคส่วนสาธารณะและเอกชน การแถลงนโยบายนี้สะท้อนถึงความตระหนักถึงบทบาทสำคัญของพลังงานไฟฟ้าที่มีต่อระบบสาธารณสุข โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน และศูนย์ข้อมูลซึ่งมีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของเมือง
ความท้าทายและกลยุทธ์พลังงานเพื่อความมั่นคง
เมืองอนาคตต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ได้แก่ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ต้นทุนพลังงานที่ผันผวน และข้อจำกัดด้านความหนาแน่นของโครงข่ายไฟฟ้า โดยคาดการณ์ว่าในปี 2050 ประชากรโลกประมาณ 68% จะอาศัยอยู่ในเขตเมือง ซึ่งสร้างความจำเป็นเร่งด่วนในการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการเติบโตระยะยาวAlso readมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จัดงานสัมมนา“ยกระดับคุณภาพชีวิต กับ Mitsubishi Electric”
การบริหารจัดการพลังงานสำหรับเมืองในอนาคตจำเป็นต้องคำนึงถึงสามปัจจัยหลัก ได้แก่ ความมั่นคงทางพลังงาน พลังงานสะอาด และราคาที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ โดยต้องดำเนินนโยบายเหล่านี้ควบคู่กันเพื่อรักษาความเสถียรของระบบไฟฟ้า นายณรงค์ ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารของ กฟผ. ได้อธิบายว่า การสร้างความมั่นคงต้องอาศัยความหลากหลายของเชื้อเพลิงและไม่พึ่งพาพลังงานรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว
เพื่อเสริมสร้างความหลากหลายดังกล่าว กฟผ. ได้นำเสนอเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เช่น โครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนอ่างเก็บน้ำของเขื่อน ซึ่งทำงานร่วมกับพลังน้ำและระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานเพื่อใช้โครงข่ายและสินทรัพย์เดิมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
เทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตและระบบ EV Ecosystem
กฟผ. ยังมุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมระบบดักจับและกักเก็บคาร์บอน พลังงานไฮโดรเจน และโรงไฟฟ้าขนาดเล็กแบบโมดูลาร์ การพิจารณานำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง และการยอมรับจากสังคมเป็นสำคัญ
เมื่อการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพิ่มขึ้น ระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าจึงกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเมืองอัจฉริยะเช่นกัน กฟผ. ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน EleXA สำหรับผู้ใช้บริการและระบบบริหารสถานีชาร์จ BackOFIS สำหรับผู้ประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวก
ปัจจุบัน กฟผ. ได้ขยายจำนวนสถานีชาร์จ EleXA จากเดิม 5 สถานีเป็น 314 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 71 จังหวัดทั่วประเทศ สิ่งนี้ช่วยรองรับการเดินทางข้ามจังหวัดและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังสนับสนุนการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการปล่อยคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โซลูชันการลดคาร์บอนสำหรับองค์กรและประชาชน
กฟผ. ได้ร่วมกับบริษัทในเครือ 8 แห่งให้บริการโซลูชันลดการปล่อยคาร์บอนแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การประเมินปริมาณการปล่อยคาร์บอน การกำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนดำเนินงาน การลดการใช้พลังงานหรือติดตั้งระบบพลังงานสะอาด ไปจนถึงการบริหารคาร์บอนเครดิตและใบรับรองที่เกี่ยวข้อง
องค์กรและผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้พลังงานสะอาดได้หลายรูปแบบเพื่อสอดคล้องกับธุรกิจ ได้แก่ การลงทุนติดตั้งระบบด้วยตนเอง การซื้อไฟฟ้าสะอาดโดยตรง การซื้อไฟฟ้าสีเขียวผ่านโครงการUtility Green Tariff หรือการซื้อใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน การบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารอย่างเหมาะสมสามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้สูงสุด 30%
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน
เมืองอัจฉริยะที่แท้จริงต้องไม่หยุดอยู่แค่การติดตั้งเทคโนโลยี แต่ต้องทำให้ประชาชนและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างอาชีพและรายได้ใหม่ พร้อมลดมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นายณรงค์ได้ยกตัวอย่างโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่เป็นการนำนวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมาใช้สร้างงาน ยกระดับความเป็นอยู่ และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดี
ปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการสร้างความเข้าใจและการยอมรับเทคโนโลยีใหม่จากประชาชน ควบคู่กับการบริการที่มีราคาเหมาะสมและเข้าถึงได้ เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และความต้องการของคนในเมืองเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนและมั่นคงใน长远
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