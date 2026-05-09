กพร. ยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO 17025 มุ่งสู่ Green Laboratory ลดของเสียอุตสาหกรรม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้ดำเนินการยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลการทดสอบที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ การยกระดับครั้งนี้มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นห้องปฏิบัติการสีเขียวหรือ Green Laboratory ลดของเสียอุตสาหกรรม
กพร. เดินหน้ายกระดับแล็บสู่มาตรฐานสากล ISO 17025 มุ่งหนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน ชูโมเดล Green Laboratory ลดของเสียอุตสาหกรรม
) ยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลการทดสอบที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ การยกระดับครั้งนี้มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นห้องปฏิบัติการสีเขียว (Green Laboratory) เพื่อให้สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มีการส่งเสริมการวิจัยเพื่อจัดการและสกัดของเสียเหลือทิ้งในห้องปฏิบัติการ เช่น การสกัดโลหะเงินบริสุทธิ์ด้วยกระบวนการเคมีสีเขียว เพื่อนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์สูงสุด นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.
) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบสู่มาตรฐานระดับสากล มอก. 17025 - 2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Green Laboratory และพร้อมเร่งพัฒนาการสกัดของเสียเหลือทิ้งในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ‘กพร.
มีบทบาทในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพแร่ โลหะ สารประกอบโลหะ ธรณีวัตถุ และตัวอย่างสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานระดับสากล’สำหรับมาตรฐาน มอก. 17025 - 2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) สาขาโยธา มีขอบข่ายการทดสอบหาปริมาณทองคำ (Au) และเงิน (Ag) ในโลหะทองคำผสม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระบบบริหารงานที่มีคุณภาพและวิธีการทดสอบของห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างความมั่นใจว่าผลการทดสอบมีความถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถื
ISO 17025 ห้องปฏิบัติการทดสอบ Green Laboratory เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สงวนทรัพยากรทางปฏิบัติการ (Resource Conservati
