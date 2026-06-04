กพช. ปรับเบี้ยผู้พิการและจัดหากายอุปกรณ์ช่วยเหลือ

ที่ประชุม กพช. วันนี้ มีมติปรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ จากเดือนละ 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือน และอนุมัติโครงการจัดหากายอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิการ
(กพช.
) ว่า ที่ประชุมในวันนี้มีมติปรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ จากเดือนละ 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือน ในกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุต่ำกว่า 18 ปี เพื่อความเท่าเทียมของการที่จะได้รับเบี้ยในส่วนนี้นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติโครงการจัดหากายอุปกรณ์ สำหรับช่วยเหลือผู้พิการ โดยใช้เงินจากกองทุนประจำปี 2569 กรอบวงเงิน 141 ล้านบาทจำนวนทั้งหมด 17,000 รายการศ. ดร.
ยศชนันกล่าวอีกว่า ที่ประชุม กพช.
ยังเห็นชอบการแก้ไขแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ขยายวงเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ โดยจะมีการขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาท เพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบันให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงมีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการ และการรับรองผู้ช่วยเหลือผู้พิการ ซึ่งผู้ช่วยคนพิการจะต้องผ่านการรับรอง ซึ่งเดิมที่ไม่มีเรื่องเครือญาติ แต่ปัจจุบันเห็นว่าปกติผู้ที่จะให้การช่วยเหลือผู้พิการส่วนมากจะเป็นเครือญาติจึงจะมีการปรับให้สามารถเป็นเครือญาติพี่น้องได้หากผ่านการอบรม และได้รับใบรับรอง จะมีค่าตอบแทน 60 บาทต่อชั่วโมง 6 ชั่วโมงต่อวัน และ 30 วันต่อเดือน รวมเป็นเงิน 10,800 บาทต่อเดือน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องออกจากงานมาดูแลผู้พิการที่บ้านส่วนการจ้างงานผู้พิการของภาครัฐ ศ.
ดร. ยศชนันกล่าวว่า ภาคเอกชนปัจจุบันทำได้ดี ซึ่งจะมีการนำรายงานเรื่องการจ้างงานผู้พิการ เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม. ) เพื่อรับทราบ และขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ในการที่จะจ้างงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ขณะที่ พ. ร.
บ. Universal Design ซึ่งจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อศึกษาและยกร่าง ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องหลายคน ทั้งในเชิงโครงสร้างกายภาพ มีการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล และการส่งเสริมการเรียนรู้ รวมถึงมีภาคีเครือข่ายจากผู้พิการหลากหลายรูปแบบเข้ามาร่วมกัน โดย พ.
ร. บ.
นี้มีความมุ่งหวังไม่ใช่เฉพาะคนพิการ แต่เราจะต้องทำเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งหากทำได้ตลาดการท่องเที่ยวผู้สูงอายุจากต่างชาติก็จะสามารถทำได้ง่ายขึ้น ส่วนผู้พิการไทยก็จะสามารถอยู่ได้อย่างเท่าเทียมและประกอบอาชีพต่างๆ ได้เมื่อถามว่าการปรับเบี้ยผู้พิการและเงินอุดหนุนผู้ช่วยผู้พิการจะเข้าสู่ที่ประชุม ครม.
เมื่อใดนั้น กันต์พงศ์ รังษีสว่าง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม. ) กล่าวว่า น่าจะเข้าสู่ที่ประชุมฯ ภายในเดือนนี้ และมติ ครม. เคยมีเรื่องนี้ไว้แล้ว แต่จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการ กพช. เพื่อนำไปสู่ ครม.
อีกครั้ง ซึ่งคาดว่าน่าจะทันภายในเดือนมิถุนายนนี้ หรือช้าสุดอาจจะเป็นต้นเดือนกรกฎาคมปลัด กระทรวง พม.
ยังกล่าวถึงการให้เงินเดือนช่วยเหลือผู้พิการที่จะต้องมีการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือผู้พิการว่า จะบูรณาการความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศที่มีหลักสูตรพยาบาล เพื่อเปิดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิการส่วนผู้พิการที่จะได้รับการดูแล คือทุกคนจะต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดทั้ง 7 ประเภท ต้องจดทะเบียนและทำบัตรให้ครบถ้วน ซึ่งกำหนดการจ้างผู้ช่วยผู้พิการจะสิ้นสุดลงเมื่อความพิการนั้นสิ้นสุด หรือผู้พิการเสียชีวิต หรือเลิกเป็นผู้ดูแ
กพช. เบี้ยผู้พิการ จัดหากายอุปกรณ์ ผู้พิการ สังคม
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