กพช. รับมือวิกฤตก๊าซอ่าวไทย ลดพึ่งพา LNG นำเข้าด้วยมาตรการด่วนและแผน SMR
กพช. ไฟเขียว 3 มาตรการด่วนแก้วิกฤตก๊าซธรรมชาติอ่าวไทยลดลง เพิ่มรับซื้อไฟฟ้าหมุนเวียน สงวนก๊าซให้ภาคครัวเรือนและ SME เตรียมความพร้อมเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขนาดเล็ก SMR เพื่อลดค่าไฟประชาชน
ทรัพยากรก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยต้องหันไปพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว ( LNG) จากต่างประเทศซึ่งมีราคาผันผวนสูงมาก ส่งผลโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชนผ่านบิลค่าไฟฟ้า โดยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ( กพช.) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วน 3 รายการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
มาตรการด่วน 3 ข้อลดพึ่งพา Spot LNG แพง
มาตรการแรกคือการเพิ่มกำลังการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติม เพื่อลดความจำเป็นในการซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวชนิด Spot ซึ่งมีราคาแพงในตลาดโลก มาตรการที่สองมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพของก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคครัวเรือนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นลำดับแรก ก่อนส่งไปใช้ในส่วนอื่น ๆ มาตรการที่สามคือการเปิดกรอบกฎหมายให้ภาคเอกชนสามารถซื้อขายไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดระหว่างกันได้เอง (IPS หรือ Private PPA) ซึ่งช่วยกระจายแหล่งผลิตและลดความเสี่ยงด้านราคาAlso read“สรรเพชญ” ลุยคลอง ร.1 หาดใหญ่ ตรวจความพร้อมประตูระบายน้ำรับมือฝนตกหนัก-น้ำหลาก
เทคโนโลยี SMR และแผนพลังงาน PDP 2026
เทคโนโลยีปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก (SMR) ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2569-2593 (PDP 2026) อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว โดย SMR เป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การผลิตไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ ผลิตไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีต้นทุนการผลิตที่คงที่ ไม่ผันผวนตามราคาเชื้อเพลิงฟอสซิล นอกจากนี้ ยังเป็นเทคโนโลยีที่ปราศจากการเผาไหม้ (Zero Combustion) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการลดมลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแนวทางของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และองค์กรพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ (IAEA)
ยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านความปลอดภัยทางรังสี
เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้เปิดระบบขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ที่เว็บไซต์ rso.oap.go.th 此举旨在อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของชาติ และส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งการมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางรังสีเพียงพอ เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อการอนุมัติโครงการพลังงานนิวเคลียร์ในอนาคต
ความพร้อมด้านกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานนิวเคลียร์
ปส. ได้เร่งยกร่างกฎหมายความรับผิดทางแพ่งสำหรับอุบัติภัยนิวเคลียร์และวางแผนการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการร่วมระดับชาติ เพื่อออกใบอนุญาตและกำกับดูแลเทคโนโลยี SMR อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านห่วงโซ่อุปทานนิวเคลียร์ (Nuclear Supply Chain) เพื่อรองรับอุตสาหกรรม Data Center และอุตสาหกรรมหนักที่ต้องการไฟฟ้าปริมาณมหาศาลถึง 35,000 เมกะวัตต์ ตามรายงานของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการหาแหล่งพลังงานทางเลือกนอกเหนือจากก๊าซธรรมชาติที่ปัจจุบันยังคงครองสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าถึง 63.05%
กลยุทธ์พลังงานไทยและความร่วมมือระดับนานาชาติ
ในมุมมองเชิงภูมิรัฐศาสตร์ รัฐบาลไทยกำลังผลักดันความร่วมมือกับรัสเซีย (Rosatom) เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้า SMR สู่เป้าหมายการเป็นเจ้าภาพเอเปค 2035 พร้อมกันนั้น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ "Innovation Power Up" เพื่อยกระดับประเทศไทยเป็นผู้สร้างนวัตกรรมระดับโลก เทคโนโลยีนิวเคลียร์ขนาดเล็กไม่เพียงแต่แก้ปัญหาไฟฟ้าขาดแคลน แต่ยังเปิดโอกาสในการผลิตไฮโดรเจนและความร้อนสำหรับอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
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