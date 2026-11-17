กปภ. ชี้รัฐต้องชี้แจงมาตรฐานน้ำประปาทุกพื้นที่ หลังการสื่อสารของรัฐบาลอาจสร้างความเข้าใจผิด
การประปาส่วนภูมิภาคชี้แจงว่าความปลอดภัยของน้ำประปาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ระบบ กปภ. แต่รัฐบาลต้องรับผิดชอบน้ำประปาหมู่บ้านและท้องถิ่นด้วย เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
การประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ.) ได้ออกมาชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพ น้ำประปา โดยระบุอย่างชัดเจนว่า มาตรฐานความปลอดภัย ด้านคุณภาพน้ำไม่สามารถจำกัดขอบเขตการตรวจสอบหรือการรับรองไว้เพียงภายในพื้นที่ของโรงผลิตน้ำของ กปภ. เท่านั้น และไม่ได้หมายความว่ากระบวนการรับรองคุณภาพจะจบลงเพียงที่ระบบท่อส่งน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคเท่านั้น
มาตรฐานความปลอดภัยต้องครอบคลุมทุกท่อส่งน้ำ
หัวใจสำคัญที่ กปภ. เน้นย้ำคือ หน่วยงานภาครัฐต้องสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้ประชาชนเกิดความมั่นใจอย่างเต็มร้อยว่า เมื่อทำการเปิดก๊อกน้ำใช้งานที่บ้านของตนเอง แม้กระทั่งในกรณีของบ้านเรือนหรือชุมชนที่อยู่ปลายท่อส่งน้ำซึ่งอยู่ห่างไกลจากแหล่งผลิตน้ำที่สุด น้ำที่ไหลออกมาจากก๊อกเหล่านั้นยังคงต้องรักษามาตรฐานความปลอดภัยได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยไม่มีการลดหย่อนAlso readป.ป.ส. ไทย จ่อเรียก 'แอร์มีนา' ให้ข้อมูล หลังศาลออสฯ ยกฟ้องคดีซุกเฮโรอีนเป๋าช้าง
นอกจากกลุ่มผู้ใช้บริการโดยตรงจาก กปภ. แล้ว ประชาชนอีกจำนวนมากในพื้นที่ต่างๆ ไม่ได้พึ่งพาน้ำประปาจาก การประปาส่วนภูมิภาค แต่กลับต้องหันมานับถือและพึ่งพาระบบประปาหมู่บ้านหรือประปาที่บริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง กปภ. ยืนยันว่าคนในกลุ่มนี้สมควรได้รับการคุ้มครองและหลักประกันด้านความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพจากคุณภาพน้ำดื่มไม่แตกต่างกันเลยกับผู้ใช้บริการในระบบหลัก
ข้อจำกัดของข้อมูลและการสื่อสารของรัฐบาล
เหตุผลหลักที่ทำให้ กปภ. จำเป็นต้องออกมาท้วงติงหรือแสดงจุดยืนต่อการสื่อสารของรัฐบาลในครั้งนี้ คือ กปภ. ไม่ได้มีสถานะเป็นผู้ผลิตหรือจัดหาน้ำสะอาดให้แก่ประชาชนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำทั้งหมด เนื่องจากยังคงมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องอาศัยน้ำจากระบบประปาหมู่บ้านและประปาท้องถิ่นในการดำรงชีวิต
ดังนั้น คำถามสำคัญที่ กปภ. ตั้งข้อสงสัยคือ รัฐบาลมีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังว่าในพื้นที่มีประปาระบบอื่นๆ ทำงานอยู่กี่แห่ง แต่ละระบบดูแลประชากรจำนวนเท่าใด และ crucial point คือ น้ำประปาในแต่ละระบบท้องถิ่นเหล่านี้มีคุณภาพที่ผ่านการตรวจรับรองทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนแล้วหรือไม่ การยืนยันจาก กปภ. ว่าน้ำในระบบ กปภ. ปลอดภัย จึงไม่สามารถนำไปใช้แทนหรือเป็นตัวแทนของความปลอดภัยของน้ำประปาระบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ กปภ. ได้
ความเสี่ยงจากคำบอกกล่าวและการรับผิดชอบ
การสื่อสารของรัฐบาลที่อาจมีความรวบรัดหรือตัดตอนโดยสรุปว่าน้ำประปาในพื้นที่ปลอดภัยและสามารถดื่มกินได้ทันทีนั้น อาจส่งผลกระทบโดยตรงทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความเข้าใจผิดโดยถ้วนหน้าว่าคำยืนยันดังกล่าวครอบคลุมถึงน้ำประปาในทุกๆ ระบบที่มีอยู่ทั่วประเทศ
หากประชาชนหลงเชื่อและนำคำยืนยันของรัฐมนตรีหรือรัฐบาลไปปฏิบัติโดยนำน้ำที่ยังไม่ผ่านการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดไปดื่มกินหรือใช้ประกอบอาหาร จนเกิดการสะสมสารพิษร้ายแรงหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว กปภ. ตั้งข้อสังเกตว่าคำถามสำคัญที่สุดคือรัฐบาลจะแสดงความรับผิดชอบทางจริยธรรมและกฎหมายอย่างไร และใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนที่เสียหาย
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