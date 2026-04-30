กบน. ปรับเพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซล ราคาขายปลีกขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติปรับเพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซล หลังราคาตลาดโลกพุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2569
คณะกรรมการบริหาร กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ กบน. ได้มีการประชุมและมีมติสำคัญเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้เห็นชอบในการปรับเพิ่มการชดเชยราคา น้ำมันดีเซล เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ กบน.
ได้ประเมินสถานการณ์ราคาพลังงานอย่างรอบคอบ และพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคและเศรษฐกิจโดยรวม การปรับเพิ่มการชดเชยดังกล่าวส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้ 1 พฤษภาคม 2569 ซึ่งการปรับขึ้นนี้เป็นไปตามกลไกการทำงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันในประเทศ รายละเอียดของการปรับเพิ่มการชดเชยนั้น มีการปรับเพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (บี 7) จำนวน 0.94 บาทต่อลิตร ทำให้การชดเชยรวมอยู่ที่ 3.12 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล บี 7 ปรับขึ้นเป็น 40.80 บาทต่อลิตร นอกจากนี้ ยังมีการปรับเพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 จำนวน 0.74 บาทต่อลิตร ทำให้การชดเชยรวมอยู่ที่ 9.18 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล บี 20 ปรับขึ้นเป็น 33.80 บาทต่อลิตร การปรับขึ้นราคาในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ อุปทานและอุปสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไป และนโยบายของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน (โอเปก) กบน.
ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว และยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณามาตรการเพิ่มเติมหากจำเป็น สาเหตุหลักของการปรับขึ้นราคาน้ำมันในครั้งนี้มาจากราคาตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกปิดอยู่ที่ประมาณ 179 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินปิดที่ประมาณ 138 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซึ่งถือเป็นการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับวันที่ 22 เมษายน 2569 ที่ราคาน้ำมันดีเซลปิดอยู่ที่ประมาณ 167 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันเบนซินปิดที่ประมาณ 129 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สถานการณ์ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนี้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการนำเข้าน้ำมันของประเทศไทย ซึ่ง กบน.
ต้องเข้ามาช่วยชดเชยเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันในประเทศ อย่างไรก็ตาม กบน. ยังคงมีประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันฯ ที่แข็งแกร่ง โดยมีรายจ่ายวันละ 171.51 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการรองรับวิกฤตราคาพลังงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ กบน.
ยังคงมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและเศรษฐกิจของประเท
มีผลพรุ่งนี้ 1 พ.ค.ดีเซล ขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร รับราคาตลาดโลกพุ่งกบน. ขยับขึ้นราคาดีเซล 0.60 บาทต่อลิตร หลังราคาตลาดโลกพุ่งไม่หยุด มีผล 1 พ.ค.69 ขณะที่ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ปัจจุบันมีรายจ่ายวันละ 171.51ล้านบาท
