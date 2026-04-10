กบน. ลดราคาน้ำมันรับสงกรานต์: ดีเซลลงสูงสุด 6 บาท อี85-E20 ลด 3 บาท

กบน. มีมติปรับลดราคาน้ำมันหลายชนิด โดยเฉพาะดีเซลและแก๊สโซฮอล์ เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง

ข่าวดีรับเทศกาล สงกรานต์ ! คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ( กบน. ) ภายใต้การนำของนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงาน ในฐานะประธาน ได้มีมติที่สำคัญในการปรับลด ราคาน้ำมัน หลายชนิด เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ที่จะถึงนี้ การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ ราคาน้ำมัน ในตลาดโลกเริ่มมีแนวโน้มอ่อนตัวลง ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจต่างๆ โดยมติ กบน.

นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของภาครัฐในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง\การปรับลดราคาน้ำมันในครั้งนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงกลไกตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเมื่อวันที่ 9 เมษายน ราคาน้ำมันในตลาดโลกปิดที่ประมาณ 211 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งปรับลดลงจากวันที่ 7 เมษายนที่ปิดที่ประมาณ 255 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ กบน. สามารถพิจารณาปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ น้ำมันดีเซล บี20 ลดลง 6 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาใหม่เหลือ 37.40 บาทต่อลิตร จากเดิม 43.40 บาทต่อลิตร น้ำมันดีเซล บี7 ลดลง 4 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาใหม่เหลือ 44.40 บาทต่อลิตร จากเดิม 48.40 บาทต่อลิตร น้ำมันอี85 ลดลง 3 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาใหม่เหลือ 31.89 บาทต่อลิตร จากเดิม 34.89 บาทต่อลิตร น้ำมันอี20 ลดลง 3 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาใหม่เหลือ 35.95 บาทต่อลิตร จากเดิม 38.95 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 ลดลง 1 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาใหม่เหลือ 42.58 บาทต่อลิตร จากเดิม 43.58 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ลดลง 1 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาใหม่เหลือ 42.95 บาทต่อลิตร จากเดิม 43.95 บาทต่อลิตร ในขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินยังคงเดิมอยู่ที่ 52.54 บาทต่อลิตร การปรับลดราคาน้ำมันครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับความตั้งใจของกระทรวงพลังงานในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่ค่าครองชีพสูงขึ้น\การปรับลดราคาน้ำมันดังกล่าวส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 589.15 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งลดลงจากเดิมที่เคยมีรายจ่ายสูงถึง 1,200 ล้านบาทต่อวัน แม้ว่าจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่การตัดสินใจครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐในการดูแลประชาชน และส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ การปรับลดราคาน้ำมันยังช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคโดยรวม การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการระยะสั้นที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายหลักคือการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและส่งเสริมการใช้จ่ายภายในประเทศให้มากขึ้

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

น้ำมันลดแล้ว ปรับราคาน้ำมันวันนี้ 9 เม.ย.69 ดีเซลลด -2.14 บาท/ลิตรน้ำมันลดแล้ว ปรับราคาน้ำมันวันนี้ 9 เม.ย.69 ดีเซลลด -2.14 บาท/ลิตรน้ำมันลดแล้ว ปรับราคาน้ำมันวันนี้ 9 เม.ย.69 ปั๊มใหญ่ ปตท. บางจาก เชลล์ PT Caltex ปั๊มไหนถูกสุด ดูราคาน้ำมันทุกชนิด ดีเซลลด -2.14 บาท/ลิตร เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 95 91 E20 E85 คงเดิม
Read more »

เช็กหน้าปั๊ม ราคาน้ำมันวันนี้ 10 เม.ย.69 น้ำมันทุกชนิด ดีเซล เบนซินเช็กหน้าปั๊ม ราคาน้ำมันวันนี้ 10 เม.ย.69 น้ำมันทุกชนิด ดีเซล เบนซินเช็กหน้าปั๊ม ราคาน้ำมันวันนี้ 10 เม.ย.69 ปั๊มใหญ่ ปตท. บางจาก เชลล์ PT Caltex ปั๊มไหนถูกสุด ดูราคาน้ำมันทุกชนิด ดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 95 91 E20 E85 เดินทางวันนี้ จ่ายกี่บาท
Read more »

แอร์เอเชียพร้อมรับสงกรานต์ 2569: ยันราคาตั๋วเหมาะสม คาดผู้โดยสารล้นหลามแอร์เอเชียพร้อมรับสงกรานต์ 2569: ยันราคาตั๋วเหมาะสม คาดผู้โดยสารล้นหลามแอร์เอเชียประกาศความพร้อมเต็มที่สำหรับเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 พร้อมยืนยันราคาตั๋วโดยสารที่เหมาะสม แม้เผชิญกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้น คาดการณ์อัตราการขนส่งผู้โดยสารสูงกว่า 85% และเน้นย้ำการเตรียมตัวเดินทางของผู้โดยสาร
Read more »



