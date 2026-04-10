กบน. ลดราคาน้ำมันรับสงกรานต์: ดีเซลลงสูงสุด 6 บาท อี85-E20 ลด 3 บาท

กบน. มีมติปรับลดราคาน้ำมันหลายชนิด โดยเฉพาะดีเซลและแก๊สโซฮอล์ เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง
ข่าวดีรับเทศกาล สงกรานต์ ! คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ( กบน. ) ภายใต้การนำของนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงาน ในฐานะประธาน ได้มีมติที่สำคัญในการปรับลด ราคาน้ำมัน หลายชนิด เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ที่จะถึงนี้ การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ ราคาน้ำมัน ในตลาดโลกเริ่มมีแนวโน้มอ่อนตัวลง ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจต่างๆ โดยมติ กบน.
นี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของภาครัฐในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง\การปรับลดราคาน้ำมันในครั้งนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงกลไกตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเมื่อวันที่ 9 เมษายน ราคาน้ำมันในตลาดโลกปิดที่ประมาณ 211 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งปรับลดลงจากวันที่ 7 เมษายนที่ปิดที่ประมาณ 255 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ กบน. สามารถพิจารณาปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ น้ำมันดีเซล บี20 ลดลง 6 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาใหม่เหลือ 37.40 บาทต่อลิตร จากเดิม 43.40 บาทต่อลิตร น้ำมันดีเซล บี7 ลดลง 4 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาใหม่เหลือ 44.40 บาทต่อลิตร จากเดิม 48.40 บาทต่อลิตร น้ำมันอี85 ลดลง 3 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาใหม่เหลือ 31.89 บาทต่อลิตร จากเดิม 34.89 บาทต่อลิตร น้ำมันอี20 ลดลง 3 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาใหม่เหลือ 35.95 บาทต่อลิตร จากเดิม 38.95 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 ลดลง 1 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาใหม่เหลือ 42.58 บาทต่อลิตร จากเดิม 43.58 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ลดลง 1 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาใหม่เหลือ 42.95 บาทต่อลิตร จากเดิม 43.95 บาทต่อลิตร ในขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินยังคงเดิมอยู่ที่ 52.54 บาทต่อลิตร การปรับลดราคาน้ำมันครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับความตั้งใจของกระทรวงพลังงานในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่ค่าครองชีพสูงขึ้น\การปรับลดราคาน้ำมันดังกล่าวส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 589.15 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งลดลงจากเดิมที่เคยมีรายจ่ายสูงถึง 1,200 ล้านบาทต่อวัน แม้ว่าจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่การตัดสินใจครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐในการดูแลประชาชน และส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ การปรับลดราคาน้ำมันยังช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคโดยรวม การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการระยะสั้นที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายหลักคือการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและส่งเสริมการใช้จ่ายภายในประเทศให้มากขึ้
น้ำมันลดแล้ว ปรับราคาน้ำมันวันนี้ 9 เม.ย.69 ดีเซลลด -2.14 บาท/ลิตรน้ำมันลดแล้ว ปรับราคาน้ำมันวันนี้ 9 เม.ย.69 ปั๊มใหญ่ ปตท. บางจาก เชลล์ PT Caltex ปั๊มไหนถูกสุด ดูราคาน้ำมันทุกชนิด ดีเซลลด -2.14 บาท/ลิตร เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 95 91 E20 E85 คงเดิม
Read more »
เช็กหน้าปั๊ม ราคาน้ำมันวันนี้ 10 เม.ย.69 น้ำมันทุกชนิด ดีเซล เบนซินเช็กหน้าปั๊ม ราคาน้ำมันวันนี้ 10 เม.ย.69 ปั๊มใหญ่ ปตท. บางจาก เชลล์ PT Caltex ปั๊มไหนถูกสุด ดูราคาน้ำมันทุกชนิด ดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 95 91 E20 E85 เดินทางวันนี้ จ่ายกี่บาท
Read more »
แอร์เอเชียพร้อมรับสงกรานต์ 2569: ยันราคาตั๋วเหมาะสม คาดผู้โดยสารล้นหลามแอร์เอเชียประกาศความพร้อมเต็มที่สำหรับเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 พร้อมยืนยันราคาตั๋วโดยสารที่เหมาะสม แม้เผชิญกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้น คาดการณ์อัตราการขนส่งผู้โดยสารสูงกว่า 85% และเน้นย้ำการเตรียมตัวเดินทางของผู้โดยสาร
Read more »