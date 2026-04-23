กบน. ลดราคาน้ำมันดีเซล 1.50 บาทต่อลิตร มีผล 24 เม.ย. นี้

กบน. ลดราคาน้ำมันดีเซล 1.50 บาทต่อลิตร มีผล 24 เม.ย. นี้
น้ำมันดีเซลราคาน้ำมัน
📆4/23/2026 2:25 PM
📰ThaiPBS
คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง 1.50 บาทต่อลิตร หลัง กบง. ลดราคาหน้าโรงกลั่น 5 บาทต่อลิตร แม้ราคาน้ำมันโลกยังผันผวนสูง

คณะกรรมการบริหารกองทุน น้ำมัน เชื้อเพลิง หรือ กบน. ได้ประกาศผลการประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ในการปรับลดราคา น้ำมัน ดีเซล ลง 1.50 บาทต่อลิตร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 เมษายน 2569 นี้ การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการบริหารนโยบาย พลังงาน หรือ กบง.

ได้มีการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ลงถึง 5 บาทต่อลิตร แม้ว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนและอยู่ในระดับสูงก็ตาม การปรับลดราคาครั้งนี้ถือเป็นมาตรการสำคัญในการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลก ณ วันที่ 23 เมษายน 2569 พบว่าราคาน้ำมันดีเซลปิดอยู่ที่ประมาณ 171 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินปิดที่ประมาณ 131 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา โดยราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 155 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันเบนซินอยู่ที่ 124 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม กบน.

พิจารณาแล้วว่าการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นของ กบง.

สามารถช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันโลกได้ในระดับหนึ่ง และสามารถส่งต่อผลประโยชน์ดังกล่าวไปยังผู้บริโภคได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของน้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการขนส่งและภาคอุตสาหกรรม รายละเอียดการปรับเปลี่ยนอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพบว่า ในส่วนของน้ำมันดีเซลมีการลดการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาลง 0.09 บาทต่อลิตร ทำให้เหลือการชดเชย 2.23 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง 1.50 บาทต่อลิตร ไปอยู่ที่ 40.20 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 มีการลดการชดเชยลง 0.29 บาทต่อลิตร ทำให้เหลือการชดเชย 8.68 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง 1.50 บาทต่อลิตร ไปอยู่ที่ 33.20 บาทต่อลิตร ในขณะที่กลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลยังไม่มีการปรับราคาขายปลีก โดยกองทุนน้ำมันมีการปรับลดการจัดเก็บและเพิ่มการชดเชยในบางชนิด เช่น น้ำมันเบนซินลดการจัดเก็บ 0.63 บาทต่อลิตร เป็น 9.79 บาทต่อลิตร และน้ำมันแก๊สโซฮอล E20 เพิ่มการชดเชย 0.51 บาทต่อลิตร เป็น 2.56 บาทต่อลิตร การปรับเปลี่ยนเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อรักษาระดับราคาให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย จากการปรับปรุงอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้ประมาณการฐานะของกองทุนฯ ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยภาระรายจ่ายชดเชยของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงจากเดิมที่ต้องจ่ายกว่าวันละ 1,200 ล้านบาท เหลือเพียงวันละ 107.41 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับกองทุนฯ และเสริมสร้างความสามารถในการรองรับวิกฤตราคาพลังงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กบน.

ยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกอย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะปรับมาตรการต่างๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาพลังงานในประเทศต่อไป การปรับลดราคาน้ำมันดีเซลในครั้งนี้เป็นผลมาจากการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาพลังงานของประเท

น้ำมัน ดีเซล ราคาน้ำมัน กบน. กบง. พลังงาน

 

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ 10 เดือนกระทบจราจรหนักปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำ 10 เดือนกระทบจราจรหนักสะพานข้ามแยกประตูน้ำจะถูกปิด 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 10 เดือน เพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่งผลกระทบต่อการจราจรบนถนนเพชรบุรี มีการแนะนำเส้นทางเลี่ยงและระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดปัญหาการจราจร
Read more »

Polymarket เปิดเทรดฟิวเจอร์ไม่มีวันหมดอายุ ครอบคลุม BTC หุ้น และทองคำPolymarket เปิดเทรดฟิวเจอร์ไม่มีวันหมดอายุ ครอบคลุม BTC หุ้น และทองคำPolymarket ประกาศเปิดตัวฟิวเจอร์ไม่มีวันหมดอายุ 24 ชั่วโมง สำหรับคริปโต หุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์ เลเวอเรจสูงสุด 10 เท่า แข่งขันดุเดือดกับ Kalshi ที่เตรียมเปิดตัว 27 เม.ย.
Read more »

‘หวัง อี้’ พบนายกฯ 24 เม.ย.นี้ ถกภาพรวมความสัมพันธ์ไทย–จีน‘หวัง อี้’ พบนายกฯ 24 เม.ย.นี้ ถกภาพรวมความสัมพันธ์ไทย–จีน‘หวัง อี้’ รมว.การต่างประเทศของจีน เยือนไทย พบนายกรัฐมนตรี 24 เม.ย.นี้ หารือชถึงภาพรวมความสัมพันธ์ไทย–จีน และความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
Read more »

'กบน.' ลดราคาดีเซล 1.50 บาทต่อลิตร เหลือ 40.20 บาท มีผลพรุ่งนี้ (24 เม.ย.69)'กบน.' ลดราคาดีเซล 1.50 บาทต่อลิตร เหลือ 40.20 บาท มีผลพรุ่งนี้ (24 เม.ย.69)'กบน.' ลดราคาดีเซล 1.50 บาทต่อลิตร เหลือ 40.20 บาทต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ (24 เม.ย.69) หลัง กบง.ลดราคาหน้าโรงกลั่นรอบ 2 รวม 5 บาทต่อลิตร
Read more »

กบน. ลดราคาดีเซล 1.50 บาทต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 24 เมษายน 69กบน. ลดราคาดีเซล 1.50 บาทต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 24 เมษายน 69หลังมีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ลง 5 บาทต่อลิตร ภาระรายจ่ายชดเชยของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงเหลือวันละ 107.41 ล้านบาท
Read more »

กบน. ลดราคาน้ำมันดีเซล 1.50 บาท เป็น 40.20 บาทต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 24 เมษายนกบน. ลดราคาน้ำมันดีเซล 1.50 บาท เป็น 40.20 บาทต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 24 เมษายนไทยรัฐ ติดตามข่าวล่าสุด ข่าวด่วน ทันทุกเหตุการณ์ ข่าวกีฬา ผลฟุตบอล ข่าวบันเทิง ดารา สุขภาพ กิน เที่ยว ตรวจหวย ดวง คอลัมน์ เรื่องย่อละคร ดูไทยรัฐทีวี และอีกมากมายที่ thairath.co.th
Read more »



