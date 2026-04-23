กบน. ลดราคาน้ำมันดีเซล 1.50 บาทต่อลิตร มีผล 24 เม.ย. นี้

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง 1.50 บาทต่อลิตร หลัง กบง. ลดราคาหน้าโรงกลั่น 5 บาทต่อลิตร แม้ราคาน้ำมันโลกยังผันผวนสูง
คณะกรรมการบริหารกองทุน น้ำมัน เชื้อเพลิง หรือ กบน. ได้ประกาศผลการประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ในการปรับลดราคา น้ำมัน ดีเซล ลง 1.50 บาทต่อลิตร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 เมษายน 2569 นี้ การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการบริหารนโยบาย พลังงาน หรือ กบง.
ได้มีการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ลงถึง 5 บาทต่อลิตร แม้ว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนและอยู่ในระดับสูงก็ตาม การปรับลดราคาครั้งนี้ถือเป็นมาตรการสำคัญในการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลก ณ วันที่ 23 เมษายน 2569 พบว่าราคาน้ำมันดีเซลปิดอยู่ที่ประมาณ 171 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินปิดที่ประมาณ 131 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา โดยราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 155 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันเบนซินอยู่ที่ 124 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม กบน.
พิจารณาแล้วว่าการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นของ กบง.
สามารถช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันโลกได้ในระดับหนึ่ง และสามารถส่งต่อผลประโยชน์ดังกล่าวไปยังผู้บริโภคได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของน้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการขนส่งและภาคอุตสาหกรรม รายละเอียดการปรับเปลี่ยนอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพบว่า ในส่วนของน้ำมันดีเซลมีการลดการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาลง 0.09 บาทต่อลิตร ทำให้เหลือการชดเชย 2.23 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง 1.50 บาทต่อลิตร ไปอยู่ที่ 40.20 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 มีการลดการชดเชยลง 0.29 บาทต่อลิตร ทำให้เหลือการชดเชย 8.68 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง 1.50 บาทต่อลิตร ไปอยู่ที่ 33.20 บาทต่อลิตร ในขณะที่กลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลยังไม่มีการปรับราคาขายปลีก โดยกองทุนน้ำมันมีการปรับลดการจัดเก็บและเพิ่มการชดเชยในบางชนิด เช่น น้ำมันเบนซินลดการจัดเก็บ 0.63 บาทต่อลิตร เป็น 9.79 บาทต่อลิตร และน้ำมันแก๊สโซฮอล E20 เพิ่มการชดเชย 0.51 บาทต่อลิตร เป็น 2.56 บาทต่อลิตร การปรับเปลี่ยนเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อรักษาระดับราคาให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย จากการปรับปรุงอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้ประมาณการฐานะของกองทุนฯ ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยภาระรายจ่ายชดเชยของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงจากเดิมที่ต้องจ่ายกว่าวันละ 1,200 ล้านบาท เหลือเพียงวันละ 107.41 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับกองทุนฯ และเสริมสร้างความสามารถในการรองรับวิกฤตราคาพลังงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กบน.
ยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกอย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะปรับมาตรการต่างๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาพลังงานในประเทศต่อไป การปรับลดราคาน้ำมันดีเซลในครั้งนี้เป็นผลมาจากการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาพลังงานของประเท
