กบน. ประกาศลดราคาขายปลีกน้ำมัน 1 พ.ย.69 ดีเซลลด 1 บาท
กบน. มีมติลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน 0.50 บาท และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา 1 บาท มีผล 11 พ.ย.69 ช่วยบรรเทาภาระประชาชนจาก油价โลกลดลง
คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือกบอ. มีมติอนุมัติมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในหลายรายการอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป มาตรการนี้ดำเนินการเพื่อสะท้อนสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยหลักมาจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่ผ่อนคลายลง รวมถึงสถานะการขนส่งน้ำมันที่กลับมาฟื้นตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน
การปรับลดราคาน้ำมันในครั้งนี้ กบอ. ได้กำหนดอัตรการลดราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันเบนซิน (ยกเว้นน้ำมันแก๊สโซฮอล อี 85) ลงที่ 0.50 บาทต่อลิตร และลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (ยกเว้นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20) ลงที่ 1 บาทต่อลิตร ซึ่งเป็นมาตรการที่ กบอ. พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในขณะนี้ พร้อมกันนั้นยังมุ่งหวังที่จะบริหารจัดการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น เพื่อความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวAlso readอธิบดี ปภ. สั่งเตรียมรับมือไฟป่า-หมอกควัน-ฝุ่น PM2.5 ปี 70 พร้อมเร่งจัดสรรงบฉุกเฉินแก้มลพิษ
รายละเอียดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลและเบนซิน
สำหรับกลุ่มน้ำมันดีเซล ผลจากการปรับลดราคานี้ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 40.79 บาทต่อลิตร โดยมีการลดอัตราชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาจากเดิมเหลือ 2.18 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 มีราคาขายปลีกคงที่เดิมที่ 33.50 บาทต่อลิตร โดยมีการลดอัตราชดเชย 1.12 บาทต่อลิตร ให้เหลือ 2.93 บาทต่อลิตร และน้ำมันดีเซลพรีเมี่ยมจัดเก็บคงที่เดิมที่ 1.50 บาทต่อลิตร
ในส่วนของกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยจัดเก็บอัตราเพิ่ม 0.29 บาทต่อลิตร เป็น 11.17 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินอยู่ที่ 48.83 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 มีการจัดเก็บอัตราเพิ่ม 0.23 บาทต่อลิตร เป็น 3.22 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 39.34 บาทต่อลิตร
สำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 มีการจัดเก็บอัตราเพิ่ม 0.23 บาทต่อลิตร เป็น 3.22 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 38.97 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล อี 20 มีการจัดเก็บอัตราเพิ่ม 0.15 บาทต่อลิตร เป็น 2.55 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 31.30 บาทต่อลิตร และน้ำมันแก๊สโซฮอล อี 85 มีการลดอัตราชดเชย 0.19 บาทต่อลิตร ให้เหลือ 0.90 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาขายปลิกราคาคงเดิมที่ 30.63 บาทต่อลิตร
สถานการณ์กองทุนน้ำมันและราคาตลาดโลก
ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การตัดสินใจปรับลดราคาน้ำมันในครั้งนี้ เกิดจากทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน โดยในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ราคาน้ำมันดีเซลปิดอยู่ที่ประมาณ 149 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันเบนซินปิดที่ประมาณ 103 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งลดลงจากวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ที่ปิดอยู่ที่ประมาณ 162 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล สำหรับน้ำมันดีเซล และ 111 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล สำหรับน้ำมันเบนซิน
แม้ว่าการปรับลดราคาน้ำมันจะเป็นจังหวะที่ดีในการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน แต่ กบอ. ก็ตระหนักดีว่าสถานการณ์พลังงานยังคงมีความผันผวนสูง ดังนั้นกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำมันอย่างคุ้มค่า โดยใช้อย่างเท่าที่จำเป็น เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีรายจ่ายประมาณวันละ 89 ล้านบาท และประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันฯ ติดลบประมาณ 100,082 ล้านบาท
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