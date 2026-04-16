กบน. ไฟเขียว! ลดราคาดีเซล 1.50 บ. เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 0.50 บ. เริ่ม 17 เม.ย. 69

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ประกาศปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง 1.50 บาทต่อลิตร และกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลง 0.50 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชน พร้อมทั้งเสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันฯ
คณะกรรมการบริหาร กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติสำคัญปรับลดราคาขายปลีก น้ำมันดีเซล ลง 1.50 บาทต่อลิตร และกลุ่มเบนซิน- แก๊สโซฮอล์ ลง 0.50 บาทต่อลิตร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เป็นต้นไป การตัดสินใจครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในสถานการณ์ที่ราคาพลังงานในตลาดโลกมีแนวโน้มอ่อนตัวลง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีในการบริหารจัดการราคาพลังงานให้มีเสถียรภาพ
ข้อมูลจากการประชุม กบน. เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569 ระบุว่า การปรับลดราคาดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากพิจารณาอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยอิงตามสถานการณ์ราคาตลาดน้ำมันสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569 ที่ราคาน้ำมันดีเซลปิดที่ประมาณ 172 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และน้ำมันเบนซินปิดที่ประมาณ 122 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซึ่งราคาได้ปรับลดลงจากวันก่อนหน้าประมาณ 1 ถึง 3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลตามลำดับ
การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินกองทุนมีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เป็นต้นไป โดยสำหรับกลุ่มน้ำมันดีเซลนั้น อัตราเงินกองทุนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาจะปรับลดลง 0.04 บาทต่อลิตร เป็นการชดเชย 2.83 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าปั๊มน้ำมันปรับลดลง 1.50 บาทต่อลิตร เหลือ 42.90 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 จะมีการปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุน 0.15 บาทต่อลิตร เป็นการชดเชย 9.21 บาทต่อลิตร ซึ่งส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับลดลง 1.50 บาทต่อลิตร คงเหลือที่ 35.90 บาทต่อลิตร
ในส่วนของกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ก็มีการปรับอัตราการนำส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเช่นกัน โดยน้ำมันเบนซินจะปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุน 0.29 บาทต่อลิตร ทำให้ยอดส่งเข้ากองทุนอยู่ที่ 11.41 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าปั๊มน้ำมันปรับลดลง 0.50 บาทต่อลิตร เป็น 52.04 บาทต่อลิตร สำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จะปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุน 0.23 บาทต่อลิตร เป็น 4.03 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาขายปลีกลดลง 0.50 บาทต่อลิตร เป็น 42.45 บาทต่อลิตร ขณะที่น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จะปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุน 0.23 บาทต่อลิตร เป็น 4.03 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง 0.50 บาทต่อลิตร อยู่ที่ 42.08 บาทต่อลิตร ในส่วนของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 20 จะมีการปรับลดอัตราเงินกองทุน 0.20 บาทต่อลิตร เป็นการชดเชย 1.26 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาขายปลีกลดลง 0.50 บาทต่อลิตร คงเหลือที่ 35.45 บาทต่อลิตร และสุดท้ายสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 85 จะปรับลดอัตราเงินกองทุน 0.28 บาทต่อลิตร เป็น 2.20 บาทต่อลิตร ซึ่งส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลง 0.50 บาทต่อลิตร อยู่ที่ 31.39 บาทต่อลิตร
กระทรวงพลังงานได้เน้นย้ำว่า การปรับลดราคาในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายที่ต้องการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือหลักในการรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานของประเทศ โดยการปรับลดครั้งนี้จะช่วยลดภาระรายจ่ายชดเชยของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงได้อย่างมีนัยสำคัญ จากเดิมที่ต้องแบกรับภาระเฉลี่ยกว่าวันละ 1,200 ล้านบาท ให้ลดลงเหลือเพียงวันละ 113.83 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯ มีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และมีความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากมาตรการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันแล้ว กบน. ยังได้พิจารณาถึงการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน ควบคู่ไปกับการปรับลดราคาพลังงานตามสถานการณ์ตลาดโลกที่เอื้ออำนวย เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากราคาพลังงานที่ลดลง
