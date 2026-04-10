กบน. ไฟเขียวปรับลดราคาน้ำมันดีเซล 4 บาท/ลิตร, แก๊สโซฮอล์ลดลง มีผลพรุ่งนี้

กบน. ประกาศปรับลดราคาน้ำมันหลายชนิด โดยเฉพาะดีเซลลดลง 4 บาท/ลิตร และแก๊สโซฮอล์ลดลง 1-3 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2569 เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
วันนี้ (10 เมษายน 2569) คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ( กบน. ) โดยมี นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน ในฐานะประธาน ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุม กบน.
มีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาน้ำมันหลายชนิด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2569 เป็นต้นไป การปรับลดราคาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนราคากลไกตลาดโลกที่มีแนวโน้มอ่อนตัวลงในช่วงเวลานี้ ข้อมูลจากตลาดน้ำมันโลก ณ วันที่ 9 เมษายน ปิดที่ประมาณ 211 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งปรับลดลงจากวันที่ 7 เมษายน ที่ปิดที่ประมาณ 255 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล การปรับลดราคาน้ำมันในครั้งนี้จะส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหลายชนิดมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ปรับลดลงลิตรละ 1 บาท ทำให้ราคาขายปลีกลงมาอยู่ที่ลิตรละ 42.95 บาท น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ปรับลดลงลิตรละ 1 บาท ราคาขายปลีกลงมาอยู่ที่ลิตรละ 42.58 บาท น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ปรับลดลงลิตรละ 3 บาท ราคาขายปลีกลงมาอยู่ที่ลิตรละ 35.95 บาท น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ปรับลดลงลิตรละ 3 บาท ราคาขายปลีกลงมาอยู่ที่ลิตรละ 31.89 บาท และที่สำคัญคือ น้ำมันดีเซลปรับลดลงลิตรละ 4 บาท ทำให้ราคาขายปลีกลงมาอยู่ที่ลิตรละ 44.40 บาท นอกจากนี้ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ก็มีการปรับลดลงเช่นกัน โดยปรับลดลงลิตรละ 6 บาท ทำให้ราคาขายปลีกลงมาอยู่ที่ลิตรละ 37.40 บาท\การปรับลดราคาน้ำมันครั้งนี้ ถือเป็นมาตรการสำคัญที่กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง การตัดสินใจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจของภาครัฐในการดูแลค่าครองชีพและต้นทุนการขนส่งของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการ การปรับลดราคาน้ำมันในครั้งนี้ส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะต้องใช้เงินประมาณวันละ 589.15 ล้านบาท จากเดิมที่เคยมีรายจ่ายสูงถึงวันละ 1,200 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐในการรักษาเสถียรภาพด้านราคาน้ำมันและบรรเทาผลกระทบต่อผู้บริโภค การปรับลดราคาน้ำมันในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการติดตามและประเมินสถานการณ์ราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที\การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันในครั้งนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อภาคขนส่งและผู้บริโภคทั่วไป การลดลงของราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับรถบรรทุกและยานพาหนะขนส่งสินค้า จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ซึ่งอาจนำไปสู่การลดลงของราคาสินค้าบางประเภท และช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ การลดลงของราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ก็มีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการปรับลดราคาน้ำมันจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภค แต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะยาว ดังนั้น ภาครัฐจึงจำเป็นต้องพิจารณามาตรการต่างๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของกองทุนฯ ควบคู่ไปกับการดูแลราคาน้ำมันเพื่อประชาช
ราคาน้ำมัน ดีเซล แก๊สโซฮอล์ กบน. กระทรวงพลังงาน
United States Latest News, United States Headlines
