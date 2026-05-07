กบน. ประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด รับปัจจัยบวกสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลาย มุ่งลดภาระค่าครองชีพประชาชน

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 0.85 บาทต่อลิตร หลังความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านลดลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลง พร้อมปรับปรุงการจัดเก็บและชดเชยเงินกองทุนเพื่อสร้างสภาพคล่อง
คณะกรรมการบริหาร กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ กบน.
ได้มีการประชุมครั้งสำคัญเพื่อพิจารณาปรับทิศทางราคาพลังงานภายในประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกที่เริ่มมีสัญญาณในทิศทางบวก โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดลงในอัตรา 0.85 บาทต่อลิตร การตัดสินใจในครั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากความกังวลของนักลงทุนและตลาดโลกต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลายลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่ลดระดับความรุนแรงลงอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากมีรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาหยุดยิงชั่วคราว รวมถึงการกลับมาเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุช ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในการขนส่งน้ำมันดิบ การที่เส้นทางเดินเรือกลับมาใช้งานได้ตามปกติช่วยลดความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันและทำให้ความผันผวนของราคาในตลาดโลกเริ่มสงบลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลโดยตรงต่อการคำนวณราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศไทย หากพิจารณาในรายละเอียดของราคาตลาดโลก พบว่าราคาน้ำมันเบนซินได้ปิดตัวลงที่ประมาณ 128 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับวันที่ 30 เมษายน 2569 ที่ราคาเคยพุ่งสูงขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 179 และ 138 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลตามลำดับในกลุ่มน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป การลดลงของราคาในระดับนี้สะท้อนให้เห็นว่าตลาดเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะขาดแคลนพลังงานที่อาจเกิดขึ้นจากสงคราม สำหรับการดำเนินงานของ กบน.
ในครั้งนี้ได้มีการปรับโครงสร้างการจัดเก็บและชดเชยเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดความสมดุล โดยในกลุ่มน้ำมันดีเซลได้มีการปรับเพิ่มการจัดเก็บน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาขึ้น 0.63 บาทต่อลิตร ทำให้มียอดจัดเก็บรวมอยู่ที่ 1.17 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 39.95 บาทต่อลิตร ในขณะที่น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีการลดการชดเชยลง 0.44 บาทต่อลิตร เหลือการชดเชยที่ 5.38 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลงมาอยู่ที่ 32.95 บาทต่อลิตร ในส่วนของกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล กบน.
ได้มีการปรับเปลี่ยนกลไกราคาเพื่อให้สอดรับกับต้นทุนที่ลดลง โดยน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 มีการปรับเพิ่มการจัดเก็บ 0.41 บาทต่อลิตร ทำให้ยอดจัดเก็บรวมอยู่ที่ 2.58 บาทต่อลิตร และส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 42.45 บาทต่อลิตร นอกจากนี้ยังมีการปรับเพิ่มการจัดเก็บอีก 0.41 บาทต่อลิตร ในกลุ่มน้ำมันประเภทอื่นเพื่อให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 42.08 บาทต่อลิตร สำหรับการปรับลดการชดเชย 0.27 บาทต่อลิตร ทำให้เหลือการชดเชยที่ 2.61 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 35.45 บาทต่อลิตร และมีการลดการจัดเก็บ 0.46 บาทต่อลิตร ทำให้เหลือการจัดเก็บเพียง 1.39 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกของน้ำมันบางประเภทลดลงมาอยู่ที่ 31.39 บาทต่อลิตร ซึ่งการปรับเปลี่ยนราคาในครั้งนี้ถือเป็นการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อให้ราคาพลังงานในประเทศไม่ผันผวนจนเกินไป การปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในครั้งนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งเท่านั้น แต่ยังมีนัยสำคัญในด้านการบริหารจัดการทางการเงินของภาครัฐ โดย กบน.
มุ่งหวังที่จะใช้จังหวะที่ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงในการปรับปรุงสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความมั่นคงมากขึ้น การเพิ่มการจัดเก็บในบางรายการและการลดการชดเชยในบางประเภทน้ำมัน จะช่วยให้กองทุนมีเงินหมุนเวียนเพียงพอที่จะรับมือกับความผันผวนของราคาพลังงานที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต เนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงมีความไม่แน่นอนสูง การสร้างเกราะป้องกันทางด้านการเงินผ่านกองทุนน้ำมันจึงเป็นกลยุทธ์ที่จำเป็น เพื่อให้รัฐบาลสามารถแทรกแซงราคาเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ในระยะยาวโดยไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยทางการเงินการคลังของประเทศ ในภาพรวม การลดราคาน้ำมันครั้งนี้จะส่งผลบวกต่อห่วงโซ่อุปทานของสินค้าและบริการทั่วประเทศ เนื่องจากต้นทุนด้านการขนส่งเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เมื่อราคาน้ำมันลดลง ผู้ประกอบการขนส่งจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่ลดน้อยลง ซึ่งอาจนำไปสู่การชะลอตัวของการขึ้นราคาสินค้า หรือในบางกรณีอาจมีการปรับลดราคาสินค้าลงตามต้นทุนที่ลดลง ซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายรายวันของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กบน.
จะยังคงติดตามสถานการณ์การเมืองโลกและราคาน้ำมันดิบอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับเปลี่ยนนโยบายราคาให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่
ราคาน้ำมัน กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สถานการณ์ตะวันออกกลาง ค่าครองชีพ พลังงาน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DELTA ส่งผลกระทบ'หุ้นไทยปี 66' ผันผวนแรงแค่ไหน?ASPS เผยการเคลื่อนไหวของ DELTA ทุก 1% ส่งผลต่อดัชนีหุ้นไทย 0.85 จุด หลังราคายังขึ้นร้อนแรง ปิดซื้อขายวันแรกปี 66 ที่ 930 บาท จนเบียดดัน Market Cap ทะลุ 1.16 ล้านล้าน ฐานเศรษฐกิจ .
Read more »
แรงซื้อต่างชาติฟื้น ดัน ตลาดหุ้นไทย ปิดบวก 13.54 จุดตลาดหุ้นไทยวันนี้ (28 มี.ค.66) ปิดดัชนี 1,606.91 จุด บวก 13.54 จุด หรือ 0.85 % จากนักลงทุนคลายกังวลวิกฤตธนาคารในสหรัฐ ดันหุ้นกลุ่มแบงก์บวกเพิ่ม พร้อมจับตาผล กนง. วันพรุ่งนี้
Read more »
บิตคอยน์ร่วง เคลื่อนไหวที่ 26,000 ดอลล์บิตคอยน์ เทรดที่เว็บไซต์อินเวสต์ติง ดอท คอม เมื่อเวลา 05.52 น.ของวันนี้(26ก.ย.)ปรับตัวร่วงลง 0.85% เคลื่อนไหวที่ 26,279.0 ดอลลาร์
Read more »
เงินเฟ้อ เม.ย.67 พลิกบวกครั้งแรกในรอบ 7 เดือน คาดเพิ่มอีก 0.1% หากขึ้นค่าแรง 400 บาทศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า เงินเฟ้อทั่วไปของไทยเดือนเมษายน 2567 พลิกกลับเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 7 เดือน ที่ 0.19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และปรับเพิ่มขึ้นที่ 0.85% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลจากราคาพลังงานจา
Read more »
เปิดรายชื่อ 6 หุ้น ถูก Force Sell หนัก ทุบราคาหุ้นดิ่ง-มาร์เก็ตแคปวูบส่องมาร์เก็ตแคป และราคา 6 หุ้น “SABUY-NRF-NEX-EA-AS-SBNEXT” ถูก Force Sell อย่างหนัก หลังนำหุ้นไปวางค้ำบัญชีมาร์จิ้น พบ SBNEXT ราคาหุ้นปรับตัวลดลงมากที่สุดถึง 83.17% เหลือ 0.85 บาท ขณะที่ EA มาร์เก็ตแคป ลดลงมากที่สุดถึง 113,951.50 ล้านบาท เหลือเพียง 51,101.
Read more »
ITC กำไรพุ่ง 3,432 ล้าน GPM แตะ 25.1% ลุยตลาดพรีเมียม-นวัตกรรมดันโตต่อปี 69ITC โชว์ผลงานปี 2568 รายได้ 18,223 ล้านบาท กำไรสุทธิหลังปรับปรุง 3,432 ล้านบาท ท่ามกลางแรงกดดันค่าเงิน–ภาษีสหรัฐฯเคาะปันผล 0.85 บาทต่อหุ้น วางเป้ารายได้ปี 2569 จากสินค้านวัตกรรมแตะ 15% เดินหน้ารุกตลาดพรีเมียมทั่วโลก
Read more »