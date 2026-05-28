กบง.ต่ออายุตรึงราคาก๊าซหุงต้ม 423 บาท อีก 2 เดือน คงบี7 ดูแลค่าครองชีพแม้กองทุนติดลบ

กบง.ขยายมาตรการตรึงราคาก๊าซหุงต้มครัวเรือนที่ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม อีก 2 เดือน และคงสัดส่วนไบโอดีเซลบี7 ต่ออีก 3 เดือน เพื่อบรรเทาค่าครองชีพแม้กองทุนน้ำมันขาดทุนกว่า 3.8 หมื่นล้านบาท
คณะกรรมการบริหาร นโยบายพลังงาน (กบง.
) มีมติต่ออายุมาตรการตรึงราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ภาคครัวเรือนออกไปอีก 2 เดือน โดยราคาขายปลีกยังคงอยู่ที่ประมาณ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2569 การตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานโลก ซึ่งได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน ส่งผลให้ราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคา CP ในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2569 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และล่าสุดราคานำเข้ารวมค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 918 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งเทียบเท่าราคาขายปลีกในประเทศที่ประมาณ 467 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ขณะที่ราคาที่ตรึงไว้อยู่ที่ 423 บาท ส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในบัญชีก๊าซ LPG ยังคงติดลบสูงถึง 38,649 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวไม่เต็มที่ กบง.
จึงเลือกที่จะคงมาตรการดังกล่าวไว้ต่อไป นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การตรึงราคา LPG ภาคครัวเรือนที่ระดับ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม จะช่วยให้ผู้บริโภคไม่ต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากราคาตลาดโลก แม้ว่ากองทุนน้ำมันจะขาดสภาพคล่องอย่างหนักก็ตาม ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะถังขนาด 15 กิโลกรัมสำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ไม่รวมถึงภาคอุตสาหกรรมและขนส่งที่ต้องใช้ราคาตลาด นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาถึงความจำเป็นในการรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานโดยรวม โดยเฉพาะการจัดการสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยบริหารจัดการอุปทานน้ำมันปาล์มภายในประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ในส่วนของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ที่ประชุม กบง.
มีมติคงสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลไว้ที่ระดับ B7 ต่อไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ถึง 13 กันยายน 2569 การคงสัดส่วนนี้จะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดีเซลได้ประมาณ 41 ล้านลิตรต่อเดือน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ และยังช่วยดูดซับผลผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศไม่ให้ล้นตลาด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนปาล์มด้วย การคงสัดส่วน B7 ยังช่วยรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันดีเซลในประเทศไม่ให้ผันผวนมากเกินไป ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดพลังงานโลก นอกจากนี้ กบง.
ยังได้ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและค่าการกลั่นอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะหากความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาพลังงานโลกปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง กระทรวงพลังงานจะประเมินมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และจะเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อพิจารณาในระยะต่อไป ทั้งนี้ รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนเป็นอันดับแรก แม้ต้องแบกรับภาระจากกองทุนน้ำมันที่ติดลบก็ตา
