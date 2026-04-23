กบง. มีมติลดราคาดีเซล 2 ระยะ เริ่ม 24 เม.ย. 69 ช่วยลดภาระประชาชน

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติปรับลดราคา ณ โรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 2 ระยะ เริ่ม 5 บาทต่อลิตรในวันที่ 24 เมษายน 2569 และลดเพิ่มอีก 3 บาทต่อลิตรในวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและรักษาเสถียรภาพพลังงานของประเทศ
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงาน ได้แถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย พลังงาน หรือ กบง.
โดยมีมติสำคัญคือการปรับลดราคา ณ โรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจำนวน 2 ระยะ เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน และรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศในช่วงสถานการณ์ที่ท้าทายนี้ การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นจากการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นอย่างใกล้ชิด โดย กบง.
ได้ยกเลิกประกาศเดิมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 และกำหนดอัตราการปรับลดราคาใหม่สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7, B10 และ B20 โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 จะมีการปรับลดราคาลง 5.00 บาทต่อลิตร และช่วงที่สองเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 จะมีการปรับลดราคาลงอีก 3.00 บาทต่อลิตร การปรับลดราคานี้เป็นผลสืบเนื่องจากการตัดสินใจก่อนหน้านี้ของ กบง.
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 ซึ่งได้เห็นชอบให้ปรับลดราคา ณ โรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง 2.00 บาทต่อลิตร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เป็นต้นมา การดำเนินการต่อเนื่องนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการกลั่นน้ำมันดิบในช่วงวันที่ 1-16 เมษายน 2569 พบว่ากลุ่มโรงกลั่นน้ำมันยังมีผลประโยชน์ส่วนเกินอยู่ 3.43 บาทต่อลิตร แม้จะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์วิกฤตพลังงาน เช่น ส่วนต่างราคาน้ำมันดิบ (Crude Premium), ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ (Product Premium), ความเสี่ยงจากสถานการณ์สงคราม (War Risk Premium), ค่าขนส่ง และค่าประกันภัย กบง.
จึงเห็นสมควรนำผลประโยชน์ส่วนเกินนี้มาใช้เพื่อลดราคา ณ โรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการรักษาความสามารถในการดำเนินธุรกิจของโรงกลั่นน้ำมัน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลราคาน้ำมันเชื้อเพลิง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้ดำเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลจากโรงกลั่นน้ำมันให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการแยกรายละเอียดต้นทุนและองค์ประกอบต่างๆ อย่างชัดเจนและแม่นยำมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานย้ำว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายหลักในการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชน และสร้างสมดุลระหว่างค่าครองชีพของประชาชนกับเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ โดยจะมีการออกประกาศ กบง.
เรื่อง การปรับลดราคา ณ โรงกลั่น สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ฉบับที่ 2 และเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569 เป็นต้นไป การดำเนินการนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืน การปรับลดราคาดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม ช่วยลดต้นทุนการขนส่งและค่าใช้จ่ายในการผลิตของภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึงช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ผันผว
น้ำมันดีเซล ราคาดีเซล กบง. พลังงาน ลดราคา
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
