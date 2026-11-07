กนง.คงดอกเบี้ย1.00% คาดขึ้นปลายปี-เศรษฐกิจโลกพลิกผัน
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.00% เพื่อพยุงเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำ แต่ปรับลดประมาณการ GDP เหลือ 2.4% และ 2.1% ในอีกสองปีข้างหน้า ขณะที่ตลาดโลกจับตาการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐและยุโรป
ในการประชุมประจำวันที่ 28 ตุลาคมนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คง อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ไว้ที่ 1.00% ต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับคาดการณ์ของตลาด แต่กลับเป็นการปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (GDP) ลงมาอยู่ที่ระดับ 2.4% และ 2.1% สำหรับปี 2569 และปี 2570 ตามลำดับ สะท้อนถึงความเสี่ยงที่ เศรษฐกิจไทย ยังฟื้นตัวช้าและต่ำกว่าศักยภาพ
เหตุผลและกลไกการตัดสินใจของกนง.
กนง. ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 1.00% ดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ผ่อนคลาย ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีภาวะขยายตัวต่ำและไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากแรงกดดันด้านการบริโภคภาคครัวเรือนที่สูงจากภาระหนี้สินและตลาดแรงงานที่อ่อนแอ นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าเป็นครั้งแรกที่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก โดยธนาคารกลางใหญ่ของสหภาพยุโรป สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ต่างก็มีการคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม แต่มีแนวโน้มจะปรับขึ้นในช่วงปลายปีเนื่องจากความเสี่ยงเงินเฟ้อที่สูงขึ้นAlso readกนง. มีมติเอกฉันท์ ‘คง’ ดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.00% ต่อปี ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP เป็น 2.3% หั่นคาดการณ์เงินเฟ้อเหลือ 2.8%
มุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมุมมองการแข่งขัน
วิจัยกรุงศรี คาดการณ์ว่า กนง. มีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังไม่สามารถขยายตัวได้ตามศักยภาพอย่างแท้จริง และการเติบโตยังไม่กระจายไปยังภาคส่วนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งชี้แจงว่าแรงกดดันเงินเฟ้อในปัจจุบันมาจากปัจจัยด้านอุปทานที่มีลักษณะชั่วคราว จึงไม่จำเป็นต้องรีบเร่งปรับนโยบายการเงินไปด้านใดด้านหนึ่งทันที
อย่างไรก็ตาม การสื่อสารของ กนง. ได้เปิดช่องว่างสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะปานกลาง โดยอ้างอิงถึงปัจจัยสนับสนุนสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าคาดหากมีการปรับปรุงข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (MPI) ให้ดีขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อตัวเลข GDP, 2. ความเสี่ยงที่เงินเฟ้ออาจสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้, และ 3. แนวโน้มของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางทั่วโลก โดยเฉพาะจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งมีแนวโน้มปรับขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม
ผลกระทบต่อตลาดการเงินและนักลงทุน
ในภาพรวมของตลาดการเงินทั่วโลก ตลาดหุ้นสหรัฐมีการปรับลดลงต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยดัชนี S&P 500 ลดลง 0.6% ดัชนีนาสแดกด์ลดลง 2.0% และดัชนีดาวโจนส์ลดลง 0.9% จากแรงขายหุ้นกลุ่ม Hyperscalers และเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.7% และตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สะท้อนถึงแรงขายที่กระจุกตัวเฉพาะกลุ่มเท่านั้น สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ลดลง 6 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 4.93% จากความต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากหุ้นกลุ่ม AI ร่วงลงแรง ส่วนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี ลดลง 14.3 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 2.16% ช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน
นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบแบรนท์เพิ่มขึ้น 1.5% แตะที่ 117 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากความเสี่ยงด้านอุปทานในตะวันออกกลาง สวนทางกับราคาทองคำที่ลดลง 3.0% สู่ระดับ 3,875 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลุดแนวรับสำคัญที่ 3,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและแนวโน้มดอกเบี้ยที่สูงขึ้นKrungthai CIO ยังคงเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นแบบ Slightly Overweight ในระยะกลาง แต่เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรม AI ยังแข็งแกร่ง จึงใช้กลยุทธ์ Barbell ผสมผสานหุ้นเติบโตคุณภาพสูงกับหุ้นกลุ่ม Healthcare เพื่อกระจายความเสี่ยง
ทิศทางเศรษฐกิจโลกและมาตรการปกป้อง
สำหรับตลาดต่างประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 3.75-4.00% เพื่อรอดูข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติม ขณะที่ตลาดหุ้นเวียดนามยังคงมีความน่าสนใจจากปัจจัยสนับสนุนภายในประเทศ ส่วนหุ้นจีน A-shares แนะนำให้ถือต่อแต่ยังไม่เพิ่มน้ำหนักเนื่องจากสัญญาณเทคนิคในระยะสั้นที่อ่อนแอ ส่วนสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงใช้หุ้นกลุ่ม Energy เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงระยะสั้น และทองคำยังเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ระยะยาว แต่ในระยะสั้นแนะนำให้ชะลอการลงทุนใหม่รอดสัญญาณสร้างฐานราคา
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