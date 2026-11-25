กทม.-คมนาคม แถลง MOU ค่าโดยสารรถไฟฟ้า 8 สาย 17-45 บาท เริ่ม 1 ม.ค. 70
กทม. และกระทรวงคมนาคม ประกาศ MOU ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า 8 สายเหลือ 17-45 บาทต่อเที่ยว เริ่ม 1 มกราคม 2570 เปิดลงทะเบียนเป๋าตัง 15 ธันวาคม นี้ บัตร Rabbit ยังใช้ไม่ได้ตามเงื่อนไข EMV เท่านั้น
กรุงเทพมหานครร่วมกับ กระทรวงคมนาคม ประกาศความร่วมมือด้านค่าโดยสาร รถไฟฟ้า 8 สาย ในอัตราคงที่ 17 ถึง 45 บาทต่อเที่ยว เริ่มต้นบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2570 โดยนาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซึ่งครอบคลุมทั้งสายสีเขียว สายน้ำเงิน สีม่วง สีแดง สีเหลือง สีชมพู สีทอง และแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น รัฐบาลจึงกำหนดให้มีระบบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เริ่มเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2569 นี้
รายละเอียดมาตรการลดค่าโดยสาร 17-45 บาท
มาตรการลดภาระค่าครองชีพนี้กำหนดให้ประชาชนได้รับสิทธิหนึ่งบุคคลต่อหนึ่งสิทธิและหนึ่งบัตร โดยเน้นการใช้งานผ่านบัตร EMV Contactless ซึ่งเป็นเงื่อนไขหลักที่ผู้ใช้บริการต้องยึดถือ ได้แก่ บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรแมงมุม EMV เท่านั้น โดยอัตราค่าโดยสารจะคิดตามระยะทางจริงแต่มีการ plafond หรือเพดานราคาสูงสุดไว้ที่ 45 บาทต่อเที่ยว ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามสายรถไฟฟ้า 8 เส้นทางหลักที่ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างกว้างขวางAlso readสภาพอากาศวันนี้ 25 พ.ย. 69 กรมอุตุฯ เปิดพิกัด ฝนฟ้าคะนอง 40-60%
นอกจากการกำหนดเพดานราคาแล้ว มาตรการนี้ยังครอบคลุมสิทธิประโยชน์กรณีเปลี่ยนสายรถไฟฟ้า ณ จุดเชื่อมต่อ 17 แห่งสำคัญ โดยไม่คิดค่าแรกเข้าซ้ำหากผู้โดยสารเปลี่ยนขบวนภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที และรวมระยะเวลาการเดินทางทั้งหมดไม่เกิน 3 ชั่วโมง ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเดินทางแบบต่อเนื่อง (First-mile Last-mile) และการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนหลักให้มีความคล่องตัวมากขึ้น สำหรับผู้ที่เดินทางในเส้นทางสั้นๆ ที่ค่าโดยสารไม่เกิน 45 บาท สามารถใช้งานบัตร Rabbit ตามปกติได้ตามเงื่อนไขเดิม แต่หากค่าโดยสารเกินกว่านั้นจำเป็นต้องใช้บัตร EMV เพื่อรับสิทธิส่วนลด
เงื่อนไขการใช้งานและข้อจำกัดของบัตร Rabbit
นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ชี้แจงรายละเอียดสำคัญ Regarding การใช้งานสิทธิว่า บัตร Rabbit ยังคงไม่สามารถนำมาใช้ร่วมในมาตรการลดค่าโดยสารนี้ได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบปัจจุบัน ประชาชนจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจในสองประเด็นหลัก ได้แก่ การไม่มีการลดราคาอัตโนมัติหน้าตู้โดยสาร ผู้โดยสารจำเป็นต้องสำรองจ่ายเต็มจำนวนผ่านบัตร EMV ไปก่อน แล้วระบบจะดำเนินการโอนเงินส่วนต่างคืนเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในระยะเวลา 3 วันทำการ
เพื่อให้การรับสิทธิผ่านแอปเป๋าตังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาทางเทคนิค นายชัชชาติเปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครกำลังเร่งประสานงานกับธนาคารกรุงไทยในการติดตั้งหัวอ่านเครื่อง EDC ที่สถานีรถไฟฟ้าของบีทีเอส ให้เพียงพอต่อปริมาณผู้ใช้งานเพื่อป้องกันปัญหาคอขวดหรือระบบขัดข้องในช่วงเริ่มต้น นอกจากนี้ยังกำชับให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบขั้นตอนการสำรองจ่ายและคืนเงินที่ถูกต้องตามกระบวนการที่วางไว้
ความคืบหน้าการโอนสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ในส่วนของความคืบหน้าการโอนอำนาจจัดการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีทองจากกรุงเทพมหานครให้กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขณะนี้ร่างบันทึกข้อตกลง MOU อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุด โดยนายชัชชาติยืนยันชัดเจนว่า กระบวนการโอนสัมปทานนี้เป็นคนละส่วนกับมาตรการลดค่าครองชีพนี้
แม้ว่าการโอนอำนาจการบริหารจัดการจะยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสิทธิอัตราค่าโดยสาร 17 ถึง 45 บาท ตามมาตรการใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2570 อย่างแน่นอน โดยเป้าหมายของการโอนให้รัฐบาลเป็นผู้ดูแลเพียงรายเดียว (Single Owner) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการภาพรวมระบบขนส่งมวลชนของประเทศในอนาคต และกรุงเทพมหานครจะหันไปเน้นการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งรองและเส้นทางเชื่อมต่อในระดับพื้นที่เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบขนส่งมวลชนรวมของกรุงเทพฯ ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
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