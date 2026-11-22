กทม.จัดงานลอยกระทง 24 พ.ย.69 ดึง 6 โซน สืบสานวัฒนธรรมไทยสู่คนรุ่นใหม่
สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร นำโดย ดร.พลภูมิ ร่วมจัดงานลอยกระทงไท ไทย สืบสานคุณค่าฯ 24 พ.ย.69 ณ 6 จุดทั่วประเทศ ชูอาหารพื้นถิ่นและรณรงค์ใช้กระทงธรรมชาติ
สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดย ดร.พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ประธาน สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประกาศความพร้อมจัดงาน "ลอยกระทงไท ไทย สืบสานคุณค่า สู่คนรุ่นใหม่ เสน่ห์ไทยในมหานคร" ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ตั้งแตเวลา 16.00 น.เป็นต้นไป เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ
การประกาศการจัดงานดังกล่าวระบุว่า สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครได้ประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุมพื้นที่ 6 โซนทั่วกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงเยาวชนและคนรุ่นใหม่เข้ากับมรดกทางวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมที่หลากหลายAlso read“สีหศักดิ์” เผยจีนส่งทีมร่วมวงหารือไทย-เมียนมา 24 พ.ย. ปมมลพิษข้ามแดน
เปิด 6 โซนหลักทั่วกรุงเทพฯ
พื้นที่แรกคือริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการสาธิตเมนูอาหารและขนมจากชุมชนย่านพระนครและบางลำพู เช่น ขนมเบื้องโบราณบางลำพู ข้าวเหนียวปิ้งโบราณบ้านพานถม ขนมปลากริมไข่เต่า และทองม้วนสด โดยชุมชนวัดสังเวชจะจัดการประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ พร้อมรวมเมนูอาหารจากชุมชนหลายเขต
ส่วนพื้นที่เขตพระโขนงจะนำเสนอเมนูเมี่ยงคำกลีบบัว ขณะที่เขตปทุมวันมีบัวลอยสอดไส้ 5 สี และเขตสาทรมีข้าวต้มมัดเสวย สำหรับเขตสวนหลวงจะนำเสนอข้าวเกรียบปากหม้อและหมี่กรอบโบราณ นอกจากนี้ ชุมชนอินเดียในเขตบางรักยังมีการสาธิตซาโมซาทอด ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว
โซนพื้นที่สวนสาธารณะจะจัดกิจกรรมประกวดกระทงและนางนพมาศ พร้อมการสาธิตอาหารและขนมพื้นถิ่น เช่น ข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆ ขนมเบื้องโบราณ ขนมครก และข้าวเกรียบว่าวโบราณ ซึ่งมีการแสดงพื้นบ้าน "กระตั้วแทงเสือ" ร่วมด้วยเพื่อสร้างความคึกคักให้ผู้ร่วมงาน
ฝั่งธนบุรีจะเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติด้วยกิจกรรมเดินแบบชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ และเวิร์กช็อปประดิษฐ์กระทงพร้อมเจ้าหน้าที่แนะนำ 3 ภาษา โดยมีการสาธิตอาหารชุมชน เช่น ขนมถั่วแปบจากบางกอกใหญ่ กะหรี่พัฟจากบางพลัด และมะม่วงน้ำปลาหวานสูตรกะปิโบราณ
รณรงค์ใช้กระทงวัสดุธรรมชาติ
การรณรงค์ให้ใช้กระทงวัสดุธรรมชาติเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำเป็นหัวใจสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ ดร.พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ เน้นย้ำให้ผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นถิ่น เพื่อสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน
ภายในพื้นที่จัดงานทั้ง 6 โซน จะมีนิทรรศการประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทงและการสาธิตงานหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น การประดิษฐ์กระทง การทำดอกไม้ธูปเทียน การสานปลาตะเพียน และการทำของเล่นจั๊กจั่นหมุน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนในแต่ละพื้นที่
เป้าหมายหลักของงานคือการจัดระเบียบและยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทงของกรุงเทพมหานคร โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการพื้นที่และการบริการนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกสูงสุด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชนถือเป็นกลไกสำคัญที่ดึงรายได้เข้าสู่พื้นที่ต่างๆ ของเมือง โดยมีการคัดสรรสินค้าและอาหารพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละเขต เพื่อสร้างความแตกต่างและจุดขายที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว
ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามเวลาที่กำหนดในแต่ละโซน โดยแนะนำให้ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากช่องทางทางการของสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อวางแผนการเดินทางและเข้าร่วมกิจกรรมให้คุ้มค่ามากที่สุด
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