กทม.เปิดทดลองใช้สะพานข้ามแยกลำกะโหลกครึ่งวัน แก้จราจรหนาแน่น
กรุงเทพมหานครเปิดทดลองใช้สะพานข้ามแยกลำกะโหลกชั่วคราวครึ่งวันเพื่อระบายการจราจร โดย กทม. เตรียมพัฒนาระบบสัญญาณไฟอัจฉริยะและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
กรุงเทพมหานคร โดยนาย วิษณุ ทรัพย สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ลำกะโหลก บริเวณถนนพระยาสุเรนทร์ (ซอยรามอินทรา 109) เขต คลองสามวา ซึ่งขณะนี้มีงานก่อสร้างมีความก้าวหน้าประมาณร้อยละ 97 แล้ว
การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมเปิดทดลองการจราจรบนสะพานชั่วคราวในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2569 นี้ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมานานในพื้นที่ดังกล่าวAlso readวิกฤตการบินสหรัฐฯ กระทบเที่ยวบินกว่า 1.4 พันเที่ยว
รายละเอียดการเปิดใช้งานสะพานชั่วคราว
การเปิดให้ใช้งานสะพานข้ามแยกลำกะโหลกชั่วคราว จะอนุญาตให้รถยนต์ในแนวทางตรงทำการเบี่ยงการจราจรขึ้นไปยังสะพานเพื่อมุ่งหน้าออกสู่ถนนรามอินทราเท่านั้น โดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแตเวลา 06:00 น. ถึงเวลา 21:00 น. เพื่อรองรับการระบายรถยนต์ในช่วงเวลาเร่งด่วน
หลังจากเวลา 21:00 น. จะมีการปิดสะพานเพื่อให้นักก่อสร้างเร่งเก็บรายละเอียดงานก่อสร้างส่วนที่เหลือต่อไป ส่วนการจราจรบริเวณด้านล่างของสะพานจะยังคงเปิดใช้งานได้ตลอดทั้งวัน แต่จะปิดเฉพาะช่องจราจรชิดเลนขวาจากทั้งหมด 2 ช่องจราจร เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย
แผนพัฒนาระบบสัญญาณไฟอัจฉริยะ
ด้านการบริหารการจราจร กรุงเทพมหานครเตรียมปรับระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้ระบบกำหนดเวลาคงที่ (Fixed time) แยกตามช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า กลางวัน และเย็น โดยได้ประสานงานกับสถานีตำรวจนครานนายาวอย่างใกล้ชิด
การประสานงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ ปริมาณจราจร และทิศทางของการเลี้ยวของรถยนต์ เพื่อนำมาปรับรอบสัญญาณไฟไม่ให้ยาวนานเกินไปในช่วงเวลาแรก และวางแผนพัฒนาให้เป็นระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะแบบปรับตามปริมาณจราจรจริง (Adaptive traffic signal) ในอนาคต
มาตรการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เสี่ยง
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังได้ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่บริเวณแยกลำกะโหลก ซึ่งเคยประสบปัญหาน้ำท่วมสูง โดยกรุงเทพมหานครกำหนดแผนลงพื้นที่สัญจรและติดตามตรวจสอบระบบระบายน้ำทุกวันเสาร์และอาทิตย์
การดำเนินงานมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตประเวศ ซึ่งมีจุดเสี่ยงน้ำท่วม 7 จุด และสำนักการระบายน้ำ เน้นการติดตั้งประตูระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในคลองเป็นบล็อก และเชื่อมต่อกับระบบท่อระบายน้ำของเขตเข้ากับท่อระบายน้ำหลัก
กำหนดการเสร็จสมบูรณ์และงบประมาณ
โครงการทั้งหมดมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ก่อนสิ้นปี 2569 นี้ สำหรับการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำจำเป็นต้องเร่งสำรวจและจัดเตรียมแบบรายละเอียดโครงการให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้
การเตรียมแบบรายละเอียดดังกล่าวจำเป็นเพื่อรองรับการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2571 ให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและลดปัญหาอุทกภัยในบริเวณดังกล่าว
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