กทม.เปิดสกายวอล์กข้ามคลองบางกอกใหญ่เชื่อมธนบุรี-บางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานครเปิดใช้งานสะพานคนเดินข้ามคลองบางกอกใหญ่อย่างเป็นทางการ เชื่อมโยงเขตธนบุรีและบางกอกใหญ่ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวชมพระใหญ่และระบบขนส่งสาธารณะ
กรุงเทพมหานคร ประกาศเปิดใช้งานสะพานเชื่อมสองฝั่งคลอง ธนบุรี-บางกอกใหญ่ หรือ สกายวอล์ก ข้าม คลองบางกอกใหญ่ อย่างเป็นทางการแล้ว โดยโครงสร้างพื้นฐานใหม่นี้ทำหน้าที่เชื่อมต่อพื้นที่ระหว่าง เขตธนบุรี และ เขตบางกอกใหญ่ โดยตรง มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อยกระดับความสะดวกสบายและความปลอดภัยสำหรับการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมคลอง
รายละเอียดโครงสร้างและจุดเชื่อมต่อการเดินทาง
โครงการสะพานแห่งนี้เริ่มต้นจุดเชื่อมต่อจากบริเวณสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ข้ามข้ามคลองบางกอกใหญ่ตรงไปยังริมคลองฝั่งเขตธนบุรี บริเวณชุมชนตลาดพลู โดยตัวสะพานมีความกว้างมาตรฐาน 3 เมตร และมีความยาวประมาณ 93 เมตร ใช้วัสดุโครงสร้างหลักเป็นเหล็กและคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความแข็งแรงทนทาน การออกแบบนี้มาพร้อมกับการปรับปรุงทางเดินเท้ามาตรฐานใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงกับสถานีขนส่งมวลชนได้อย่างสมบูรณ์Also readเตือนภัย! ชายแฝงตัวขโมยเงินต้นกฐินวัดเชียงรายกว่า 5 หมื่นบาท
ระบบขนส่งสาธารณะทางบกได้รับการเติมเต็มความสมบูรณ์ผ่านทางเดินเท้าที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีท่าพระ ช่วยลดปัญหาการเดินทางช่วง First Mile หรือระยะแรก และ Last Mile หรือระยะสุดท้ายให้ไร้รอยต่อ ประชาชนสามารถเปลี่ยนถ่ายการเดินทางจากขบวนรถไฟฟ้าสู่สะพานคนเดินได้อย่างสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
แนวคิดออกแบบสากลเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา ระบุว่าแนวคิดการออกแบบเน้นแก้ปัญหาความยากลำบากและความเสี่ยงในการข้ามคลองของชุมชนสองฝั่ง โดยยึดหลัก Universal Design หรือการออกแบบสำหรับทุกคนเป็นแกนหลัก โครงสร้างมีการแยกเส้นทางเดินเท้าออกจากสะพานรถยนต์อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้ใช้ทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วทั้งสะพานได้รับการติดตั้งครบครัน ประกอบด้วยบันไดทางปกติ ทางลาดสำหรับผู้ใช้งาน และการติดตั้งลิฟต์โดยสารจำนวน 2 ตัว ที่สามารถให้บริการทั้งฝั่งบางกอกใหญ่และฝั่งธนบุรี เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ใช้รถเข็นสามารถเข้าถึงและใช้งานโครงสร้างนี้ได้เท่าเทียมกัน ไม่มีอุปสรรคทางกายภาพ
มุมมองทางวัฒนธรรมและวิวงวดงามของพระพุทธรูป
การวางแนวโครงสร้างสะพานยังได้รับการออกแบบให้กลมกลืนกับวิถีชีวิตริมแม่น้ำและชุมชนริมน้ำ โดยเปิดพื้นที่ด้านข้างให้โปร่งโล่งเพื่อเปิดมุมมองทางทัศนียภาพที่โดดเด่น โดยเฉพาะการหันหน้าเข้าสู่บริเวณวัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ใช้ทางจะสามารถชมภาพของพระพุทธธรรมกายเทพมงคล พระพุทธรูปปางสมาธิที่มีความสูงถึง 69 เมตร ได้อย่างชัดเจนและตระการตา
นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อกับบริการจักรยานสาธารณะหรือ Bike Sharing ที่กำลังได้รับความนิยมในขณะปัจจุบัน ทำให้ประชาชนสามารถปั่นจักรยานชมเมืองเก่าและชมวิวพระพุทธธรรมกายเทพมงคลได้แบบปลอดภัยไร้สิ่งกีดขวาง ช่วยสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับย่านการค้าและการท่องเที่ยวริมคลอง
นโยบายเดินทางดีและปลอดภัยดีของกรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนี้สอดคล้องกับนโยบาย 9 ด้าน 9 ดีของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะมิติเดินทางดีและปลอดภัยดี ซึ่งมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ข้ามคลองได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องเดินเท้าบนสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกใหญ่ หรือสะพานตลาดพลูที่มีรถวิ่งหนาแน่น
การกระตุ้นย่านชุมชนผ่านการพัฒนาควบคู่กันทั้งด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ถือเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว นายเอกวรัญญู ยังเพิ่มเติมว่าทางกรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาป้ายหยุดรถประจำทางรูปแบบใหม่ที่จะทยอยเปิดตัวตั้งแต่ช่วงต้นปีไปจนถึงกลางปีหน้า เพื่อสร้างเครือข่ายการเดินทางที่เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างไร้รอยต่อในย่านต่าง ๆ
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