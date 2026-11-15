กทม.เร่งแก้ปัญหาคลองประเวศบุรีรมต์ น้ำไหลย้อนท่วมชุมชน ชัชชาติชี้ใช้คลองเป็นแก้มลิง
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ย้ำแผนแก้วิกฤตน้ำท่วมเขตประเวศ โดยสร้างประตูระบายน้ำป้องกันน้ำไหลย้อนและขุดลอกคลองมะขามเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการรองรับน้ำรวม 13 ล้านลูกบาศก์เมตร
กรุงเทพมหานคร เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากใน เขตประเวศ โดยมุ่งเน้นจัดการระดับน้ำใน คลองประเวศบุรีรมต์ ซึ่งมีน้ำล้นตลิ่งและไหลย้อนเข้าสู่พื้นที่ชุมชน สาเหตุหลักเกิดจากการระบายน้ำจากเขตลาดกระบังและพื้นที่ฝั่งตะวันออกที่ต้องไหลผ่าน เขตประเวศ ก่อนออกสู่ ประตูระบายน้ำ พระโขนง ซึ่งจุดแข็งของระบบคือ บึงหนองบอน ที่มีความจุรับน้ำสูงถึง 5 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ประสบข้อจำกัดเรื่องทางน้ำเข้าทำให้ประสิทธิภาพลดลง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร จึงกำหนดแนวทางแก้ไขโดยติดตั้งระบบปิดล้อมควบคุมน้ำในคลองหลัก พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสร้างบ่อสูบน้ำในจุดอ่อนของชุมชนเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ภายนอกให้เร็วที่สุด
แผนแม่บทปรับปรุงคลองและบึงหนองบอน
กรุงเทพมหานครได้เดินหน้าโครงการขยายคลองบึงหนองบอนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักและรองรับน้ำจากพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยในอนาคตยังมีแผนเชื่อมโยงอุโมงค์จากบึงหนองบอนมายังพื้นที่เขตประเวศก่อนระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินงานประมาณ 5 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์พบว่ามีอิทธิพลของเอลนีโญทำให้ปีหน้าอาจมีฝนตกหนักมากขึ้น กรุงเทพมหานครจึงต้องเร่งเตรียมความพร้อมและนำข้อมูลจากสถานการณ์ในอดีตมาปรับแผนรับมือให้ทันสมัยAlso readส่องเกมศึกซักฟอก เลี้ยงกระแสก่อนเปิดเวที
โครงการก่อสร้างเขื่อนและประตูระบายน้ำ
ในส่วนของมาตรการเร่งด่วน กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนคลองประเวศบุรีรมต์ซึ่งยังคืบหน้าไม่สมบูรณ์ โดยเหลือระยะทางก่อสร้างอีกประมาณ 17 กิโลเมตร จากระยะทางรวมทั้งหมด 23 กิโลเมตร และปัจจุบันได้ดำเนินการแล้ว 6 กิโลเมตร พร้อมได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับช่วงที่ 1 แล้ว ขณะที่โครงการปรับปรุงคลองมะขามเทศจะเสนอของบประมาณในปี 2571 โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง เริ่มจากคลองมะขามเทศจนถึงคลองสองห้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับและระบายน้ำจากพื้นที่เขตประเวศให้สามารถจัดการกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ
แนวทางการบริหารจัดการน้ำในชุมชน
การแก้ปัญหาอย่างครอบคลุมต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและชุมชนท้องถิ่น โดยในพื้นที่หมู่บ้าน Imperial ได้มีการจัดการระดับน้ำในคลองด้านหลังหมู่บ้านพร้อมก่อสร้างบ่อสูบน้ำและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ส่วนหมู่บ้านทุ่งเศรษฐี (รามคำแหง 2) ซึ่งประสบปัญหาน้ำขังในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้มีการขยายประตูระบายน้ำออกไปด้านนอกพร้อมดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองต้นตาล ขณะที่หมู่บ้านมิตรภาพมีแผนของกรุงเทพมหานครในการเข้าไปปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขังที่สะสม
การใช้คลองเป็นแก้มลิงและเตรียมรับมือเอลนีโญ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่า การใช้คลองทำหน้าที่เป็นแก้มลิงโดยปรับปรุงความลึกของคลองเดิมพร้อมดาดท้องคลองเป็นอีกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความจุสำหรับการกักเก็บน้ำ ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครสามารถเพิ่มความจุในการรองรับน้ำผ่านคลองได้สูงสุดถึง 13 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 3 เท่าของความจุบึงหนองบอน นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้ชุมชนและหมู่บ้านที่มีบึงน้ำธรรมชาติหรือบึงภายในโครงการร่วมมือกันปรับปรุงระบบควบคุมการเข้า-ออกของบึงน้ำเอกชน เพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นแก้มลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันน้ำล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนเมื่อมีฝนตกเพิ่มเติม
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