กทม. บริหารศูนย์พักพิงผู้ประสบเพลิงไหม้บ้านบ่อนไก่ 118 ครัวเรือน
กรุงเทพมหานครเร่งดูแลผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ เขตปทุมวัน 118 ครัวเรือน 287 คน พร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณสุขครบวงจรที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
กรุงเทพมหานคร โดย นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร และนายไทวุฒิ ขันแก้ว ปลัด กรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ใน ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มที่และเป็นระบบ
ข้อมูลผู้ประสบภัยและจุดพักพิงชั่วคราว
จากการตรวจสอบข้อมูลปัจจุบัน มีประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวเป็นจำนวน 118 ครัวเรือน รวมเป็นประชากร 287 คน โดยในจำนวนนี้มีผู้มาพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว จำนวน 115 ราย สำหรับสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนั้น กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้ใช้พื้นที่บริเวณศูนย์นันทนาการบ่อนไก่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัยชั่วคราวในสถานการณ์คับขันAlso readดัลลัส แมฟเวอร์ริกส์ คืนฟอร์มถล่ม
สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร
กรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมสิ่งจำเป็นรองรับการพักอาศัยสำหรับประชาชนที่เข้ามาพักพิงชั่วคราว โดยมีการจัดเตรียมเต็นท์เพิ่มเพื่อลดความแออัด และจัดหาระบายความร้อนด้วยพัดลมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศ นอกจากนี้ ยังมีการจัดสรรอาหารสำหรับผู้พักอาศัยอย่างเพียงพอ พร้อมจัดหากลุ่มสุขาเคลื่อนที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์จากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เพื่อบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นอกจากด้านสุขาภิบาลแล้ว กรุงเทพมหานครยังได้จัดทำห้องน้ำแยกตามเพศอย่างชัดเจนระหว่างชายและหญิง เพื่อให้เหมาะสมกับหลักความละอายใจและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ พร้อมสนับสนุนน้ำสำหรับใช้อาบน้ำและชำระล้างร่างกาย เพื่อให้ทุกคนสามารถพักอาศัยได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และได้รับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
การดูแลด้านสาธารณสุขและอุปกรณ์บริจาค
ด้านสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี ได้จัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขเข้าทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของประชาชนผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขอนามัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันโรคที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสภาพจิตใจที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้
ในเวลาเดียวกัน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะ ได้ลงพื้นที่รับมอบสิ่งของบริจาคจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีทั้งชุดเครื่องนอนและถุงพระราชทานสำหรับเด็ก เพื่อให้สามารถนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้ทันที และรับถุงธารน้ำใจจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไป
ความร่วมมือภาคีเครือข่ายฟื้นฟูชีวิต
กรุงเทพมหานครยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการสงเคราะห์และบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานีนครบาลลุมพินี สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย มูลนิธิร่วมกตัญญู และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อร่วมกันฟื้นฟูความเป็นอยู่และให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
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