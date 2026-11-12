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Economy

กทม.ผนึก วว. แก้ PM 2.5 ด้วยนวัตกรรมถ่านชีวภาพและจุลินทรีย์

Thansettakij#23 in ประเทศไทย
กทม.ผนึก วว. แก้ PM 2.5 ด้วยนวัตกรรมถ่านชีวภาพและจุลินทรีย์
กรุงเทพมหานคร · สถาบัน วว. · ปัญหา PM 2.5
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กรุงเทพมหานครร่วมมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำเทคโนโลยีถ่านชีวภาพและจุลินทรีย์จัดการเศษวัสดุการเกษตร ลดการเผาและปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืน

กรุงเทพมหานคร ประสานความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่มหานครอย่างรุนแรงในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีของทุกปี การดำเนินการนี้มุ่งเน้นไปที่การจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งจาก การเกษตร ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเผาในที่โล่ง โดยการนำนวัตกรรม จุลินทรีย์ ย่อยสลายและเตาผลิต ถ่านชีวภาพ มาช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

การลงนามความร่วมมือแก้ไขฝุ่น PM 2.5

ในการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารเมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ณ ห้องประชุม 1 สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และคณะ โดยมี นายทศพล สุภารี รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือด้านการจัดการของเหลือทิ้งทางการเกษตรสู่การใช้ประโยชน์เชิงนวัตกรรม

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นวัตกรรมถ่านชีวภาพช่วยเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้เสนอเทคโนโลยีหลักในการแปรรูปขยะทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือทิ้ง เช่น เปลือกข้าวโพด ตันข้าวโพด แกลบ และฟางข้าว โดยนำเสนอระบบการเผาไหม้แบบสกรูลำเลียงในแนวนอน (Horizontal Screw Pyrolyzer) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะช่วยเปลี่ยนเศษชีวมวลทางการเกษตรให้กลายเป็นถ่านชีวภาพ (Biochar) ที่มีประสิทธิภาพสูง ถ่านชีวภาพที่ได้จากการกระบวนการนี้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการนำไปปรับปรุงคุณภาพของดินให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศผ่านการกักเก็บคาร์บอนไว้ในดิน

จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังลดปัญหาการเผา

นอกจากเทคโนโลยีการแปรรูปเป็นถ่านชีวภาพแล้ว นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังได้รับทราบถึงนวัตกรรมจุลินทรีย์สูตรเฉพาะสำหรับย่อยสลายตอซังข้าวและเศษวัสดุทางการเกษตรอื่นๆ ให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพื้นที่การเกษตรอย่างสมบูรณ์ การนำจุลินทรีย์มาใช้จะช่วยตัดวงจรการเผาทำลายเศษวัชพืชและตอซังข้าวในแปลงนา ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดควันพิษจำนวนมากในช่วงหน้าแล้ง ช่วยลดต้นทุนในการจ้างแรงงานเก็บกวาดและลดภาระการจัดการขยะของท้องถิ่นลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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ผลวิเคราะห์สถานการณ์ฝุ่นและแนวทางการดำเนินงาน

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่าแหล่งกำเนิดมลพิษไม่ได้มาจากเพียงภาคการจราจรหนาแน่นและภาคอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว แต่ปัญหาจากการเผาชีวมวลและเศษวัสดุทางการเกษตรในทุ่งโล่ง ทั้งภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดพื้นที่รอยต่อข้างเคียง ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพอากาศ เมื่อปัจจัยเหล่านี้เกิดขึ้นร่วมกันกับสภาพอากาศปิดในช่วงฤดูหนาว จะส่งผลให้ฝุ่นละอองสะสมตัวอยู่ในระดับที่เกินมาตรฐานและอันตรายต่อสุขภาพประชาชน จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

เป้าหมายเศรษฐกิจสีเขียวและรายได้เกษตรกร

เป้าหมายสูงสุดของความร่วมมือนี้คือการสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรผ่านการแปรรูปเศษวัสดุเหลือทิ้งให้กลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ถ่านชีวภาพสำหรับปรับปรุงดิน หรือปุ๋ยอินทรีย์จากจุลินทรีย์ ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาการเผาในที่โล่งลงได้ นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบให้กลับมาหายใจได้อย่างสะดวกขึ้น เป็นการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนในอนาคต

Thansettakij#23 in ประเทศไทย

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กรุงเทพมหานคร สถาบัน วว. ปัญหา PM 2.5 ถ่านชีวภาพ จุลินทรีย์ การเกษตร นายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์

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