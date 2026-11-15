กทม. ยืนยันซ่อมแซมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่รื้อถอน
เอกวรญญู อัมระปาล ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. ยืนยันการล้อมรั้วอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาเท่านั้น ไม่มีแผนรื้อถอนตามข่าวลือ ชี้ทำงานร่วมกับกรมศิลปากรอย่างใกล้ชิด
นาย เอกวรญญู อัมระปาล ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศชี้แจงกรณีการล้อมรั้วบริเวณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งสร้างความกังวลและความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมว่า กรุงเทพมหานคร ไม่มีแผนที่จะรื้อถอน อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แต่อย่างใด การล้อมรั้วดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดำเนิน การซ่อมแซม และบำรุงรักษาเท่านั้น
รายละเอียดการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
การดำเนินการล้อมรั้วในพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้งานซ่อมแซมประตู บูรณะห้องภายในอนุสาวรีย์ รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบน้ำ สามารถดำเนินไปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยกรุงเทพมหานครได้ประสานและทำงานร่วมกับกรมศิลปากรอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความสำคัญของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอย่างมากAlso read“ปุยนุ่น” เคลียร์ดราม่าถูกขุดคลิปส่วนตัวในอดีต รับเป็นเรื่องจริง ยันโสดสนิท ขอโทษ “บิ๊นท์” ที่โดนผลกระทบ
สำหรับงานซ่อมแซมประตูไม้ มีการดำเนินการโดยใช้วัสดุประเภทเดียวกับของเดิม เพื่อให้คงสภาพและรูปแบบใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด พร้อมกันนั้นได้ซ่อมแซมส่วนประกอบต่างๆ ของประตูให้กลับมาอยู่ในสภาพเรียบร้อย ส่วนงานระบบไฟฟ้านั้นมีการซ่อมแซมโคมไฟของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย รวมถึงระบบไฟฟ้าและท่อจ่ายน้ำของน้ำพุ เพื่อให้สามารถใช้งานได้เหมาะสมและมีความปลอดภัย
เหตุผลความจำเป็นและความร่วมมือกับกรมศิลปากร
กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องจำกัดพื้นที่บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มาเยี่ยมชมนอกจากนี้ การทำงานร่วมกับกรมศิลปากรถือเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อรักษาเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ของแลนด์มาร์คสำคัญแห่งนี้ให้คงอยู่ต่อไปโดยไม่มีผลกระทบเชิงลบต่อมรดกทางวัฒนธรรม
การดำเนินงานในครั้งนี้เป็นการบำรุงรักษาตามระยะเวลาและสภาพความเป็นจริงของโครงสร้างเดิม เพื่อให้อนุสาวรีย์สามารถคงอยู่ได้อย่างมั่นคงและสวยงามสำหรับคนรุ่นต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบดั้งเดิมแต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ผลกระทบและขั้นตอนการรื้อถอนรั้วกั้น
กรุงเทพมหานครยืนยันหนักแน่นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเท่านั้น ไม่มีแผนการรื้อถอนตามที่มีข่าวลือหรือกล่าวอ้างในสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ข้อมูล เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและสร้างบรรยากาศของความเชื่อมั่นในภาครัฐ
ขณะเดียวกันในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงยังมีโครงการก่อสร้างรถไฟใต้ดินสายสีส้มดำเนินไปด้วย ซึ่งกรุงเทพมหานครจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้แล้วเสร็จ ก่อนจะทยอยรื้อถอนรั้วกั้นพื้นที่ตามขั้นตอนการทำงานต่อไป โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์
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