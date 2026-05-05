กทม.เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองแห่งมนุษยชน สร้างมาตรฐานบริการที่เท่าเทียม

กรุงเทพมหานครเดินหน้ายุทธศาสตร์เมืองแห่งมนุษยชน มุ่งสร้างมาตรฐานบริการที่เท่าเทียมและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ผ่านแผนปฏิบัติการเร่งด่วน 6 เดือน - 1 ปี ครอบคลุมด้านนโยบาย การปฏิบัติงาน และระบบดิจิทัล
กรุงเทพมหานคร กำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองแห่งมนุษยชน โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนหลักการให้กลายเป็นการปฏิบัติจริงเพื่อสร้างเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน แผนงานเร่งด่วนในช่วง 6 เดือนถึง 1 ปีนี้ ครอบคลุม 3 ด้านหลัก ได้แก่ การประกาศนโยบายบริหารราชการตามหลัก สิทธิมนุษยชน การจัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ และการบูรณาการระบบดิจิทัล โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับสิทธิของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน การดำเนินการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ กรุงเทพมหานคร ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับผู้พิการหรือการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจในเรื่อง สิทธิมนุษยชน อย่างลึกซึ้ง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้เป็นไปภายใต้การนำของนาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา กรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองแห่ง สิทธิมนุษยชน เพื่อติดตามความคืบหน้าและวางรากฐานการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนอย่างเป็นรูปธรรม หัวใจสำคัญของการดำเนินการคือการเปลี่ยนจากหลักการนามธรรมให้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถวัดผลได้จริง โดยเน้นให้หน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร มีมาตรฐานการดูแลประชาชนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเสมอภาค การประกาศนโยบายบริหารราชการตามหลัก สิทธิมนุษยชน เป็นการต่อยอดจากเจตนารมณ์เดิม โดยกำหนดให้ทุกการบริการประชาชนต้องไม่เลือกปฏิบัติ และสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ การจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้าน สิทธิมนุษยชน สำหรับเจ้าหน้าที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบตัวเองได้ในทุกขั้นตอนการบริการ เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนทุกคนจะได้รับความเคารพในศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียม การบูรณาการระบบ SoSafe และ Traffy Fondue เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้จุดเด่นของ Traffy Fondue ในการรับเรื่องร้องเรียนและส่งต่อปัญหาสังคม ผสานกับระบบ SoSafe เพื่อดูแลความปลอดภัยและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในเชิงรุก การดำเนินการเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของ กรุงเทพมหานคร ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการเร่งด่วนแล้ว กรุงเทพมหานคร ยังได้รายงานความคืบหน้าใน 4 มิติสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การดูแล กลุ่มเปราะบาง บทบาทบนเวทีโลก และการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชน การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ โดยมีการอบรมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเข้าใจในเรื่อง สิทธิมนุษยชน อย่างลึกซึ้ง การดูแล กลุ่มเปราะบาง เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญ โดยมีการเจาะลึกการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มคนไร้บ้าน กรุงเทพมหานคร ยังได้เตรียมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมระดับภูมิภาคในหัวข้อ ‘Human Rights Cities in ASEAN: Localising Human Rights for Inclusive Development’ เพื่อแสดงศักยภาพในการเป็นเมืองต้นแบบด้าน สิทธิมนุษยชน ในระดับ อาเซียน การดำเนินการทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ กรุงเทพมหานคร ในการสร้างเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน และเป็นเมืองที่เคารพ สิทธิมนุษยชน อย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมของประชาชนและการตรวจสอบได้เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิที่ยั่งยืน และ กรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี.
