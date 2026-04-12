กทม. เตรียมพร้อมสงกรานต์ 69: เร่งแก้จุดเสี่ยง ไฟไหม้พุ่ง-อุบัติเหตุทางถนน-คุมเข้ม RCA

กทม. เตรียมความพร้อมรับมือเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 โดยเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งอุบัติเหตุทางถนนที่พบผู้เสียชีวิต ไฟไหม้ที่เพิ่มสูงขึ้น และการควบคุมกิจกรรมในพื้นที่ RCA เน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยและดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเข้มงวด
กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับมือเทศกาล สงกรานต์ ปี 2569 พร้อมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้น นำโดยนายธนิต ตันบัวคลี่ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ รศ.
ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์และวางมาตรการป้องกันอย่างรอบด้าน โดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ จากรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงวันที่ 10-11 เมษายน 2569 พบผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ทำให้มีการสั่งการให้ทุกเขตเร่งตรวจสอบจุดเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างหรือถนนที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน นอกจากนี้ สำนักเทศกิจได้รายงานการจัดตั้งกองอำนวยการทั้งที่สำนักเทศกิจและศูนย์บัญชาการกรุงเทพมหานคร (BMA Command Center) พร้อมส่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการจราจร จุดคัดกรอง และดูแลพื้นที่จัดกิจกรรมสงกรานต์ทั่วกรุงเทพฯ รวมถึงติดตั้งกล้องบอดี้แคมในพื้นที่สำคัญ เช่น ถนนข้าวสาร สีลม ลาดพร้าว บางรัก ดอนเมือง ทวีวัฒนา และหนองแขม เพื่อความปลอดภัยและดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาล\ในส่วนของมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่จัดงานสงกรานต์ รองผู้ว่าฯ ทวิดาได้กำชับให้เข้มงวดกับการตั้งจุดเล่นน้ำบนถนน การจอดรถบรรทุกน้ำ และการตั้งถังน้ำกีดขวางการจราจร พร้อมให้ทุกเขตประเมินสถานการณ์รายวัน เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ปีนี้มีระยะเวลายาวกว่าปกติ และอาจทำให้ประชาชนกระจายตัวไปเล่นน้ำหลายพื้นที่ สำนักอนามัยรายงานว่าได้จัดหน่วยปฐมพยาบาลรวม 7 จุด ทั้งในสถานีขนส่งและพื้นที่จัดงานสงกรานต์ โดยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2569 มีประชาชนเข้ารับบริการ 68 คน ส่วนใหญ่มีอาการเวียนศีรษะและอ่อนเพลียจากสภาพอากาศร้อน แต่ยังไม่พบผู้ป่วยฮีทสโตรกหรือมีอาการรุนแรง นอกจากนี้ รองผู้ว่าฯ ทวิดายังกำชับให้ทุกเขตรายงานข้อมูลผู้ป่วยจากความร้อนอย่างละเอียด โดยเฉพาะกรณีฮีทสโตรกหรือเป็นลมแดด เพื่อให้สามารถวางแผนกระจายกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที พร้อมกันนี้ยังมีการติดตามความพร้อมบริเวณถนนข้าวสาร สีลม และ RCA (คอนเสิร์ต S2O) อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกรณีข้อร้องเรียนเรื่องเสียงดังในพื้นที่ RCA เขตห้วยขวาง ซึ่งสำนักงานเขตได้ประสานผู้จัดงานให้ลดระดับเสียง พร้อมส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องวัดเสียงลงพื้นที่ หากพบเกินมาตรฐานจะสั่งลดเสียงหรือระงับกิจกรรมทันที\นอกเหนือจากมาตรการด้านความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพแล้ว ยังมีการให้ความสำคัญกับการป้องกันอัคคีภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่ 31 มีนาคม - 11 เมษายน 2569 ที่พบเหตุเพลิงไหม้เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่เขตรอบนอก เช่น หนองจอก และลาดกระบัง ซึ่งบางวันเจ้าหน้าที่ต้องออกปฏิบัติการดับเพลิงมากกว่า 30 ครั้ง สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา รองผู้ว่าฯ ทวิดาจึงได้กำชับผู้อำนวยการเขตทุกแห่งเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยง ตรวจสอบบ้านเรือน พื้นที่รกร้าง จุดเผาขยะ และประสานสถานีดับเพลิงในพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ “ขอให้ทุกเขตใช้ข้อมูลสถิติให้เกิดประโยชน์ ดูว่าพื้นที่ใดเกิดเหตุซ้ำบ่อย แล้วเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบทันที ไม่ใช่รอให้เกิดเหตุแล้วจึงเข้าไปแก้ไข” รองผู้ว่าฯ ทวิดากล่าว นอกจากนี้ รองปลัดฯ ธนิต ได้กำชับทุกหน่วยงาน รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากรองผู้ว่าฯ ทวิดา ไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานในทุกมิติ โดยเน้นย้ำประเด็นสำคัญ อาทิ การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเหตุเพลิงไหม้กองขยะ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตหนองจอก ลาดกระบัง และคลองสามวา ให้ตรวจสอบสาเหตุเชิงลึก เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักการแพทย์พิจารณาปรับปรุงกระบวนการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดให้มีความชัดเจนด้านระยะเวลาและมาตรฐานการดำเนินงาน ในส่วนของด้านการจราจรและขนส่ง กรณีอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต ให้เร่งวิเคราะห์หาสาเหตุและกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและสภาพพื้นผิวถนน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ นอกจากนี้ มอบหมายสำนักงานเขตห้วยขวางกำกับดูแลการจัดกิจกรรมในพื้นที่ โดยเฉพาะการจัดงานขนาดใหญ่ในพื้นที่ เช่น งานคอนเสิร์ต S2O ให้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งการเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิด การควบคุมระดับเสียง และการกำหนดเวลาเปิด–ปิดงานให้เป็นไปตามที่กำหน
สงกรานต์ กทม. อุบัติเหตุ ไฟไหม้ RCA ความปลอดภัย
