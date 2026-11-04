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Economy

กทม.เร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่าน Claim Bangkok กว่า 1.5 แสนราย

thestandardth#16 in ประเทศไทย
กทม.เร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่าน Claim Bangkok กว่า 1.5 แสนราย
กรุงเทพมหานคร · ผศ.ดร.ทวิดา · ระบบ Claim Bangkok
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กทม. โดย ผศ.ดร.ทวิดา เร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบ Claim Bangkok โดยประเมินความเสียหายเสร็จแล้วกว่า 1.2 หมื่นหลัง และกำลังประเมินเพิ่มอีก 8,000 หลังอย่างเร่งด่วนเพื่อจ่ายเงินเยียวยา

กรุงเทพมหานคร โดย ผศ.ดร.ทวิดา รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยผ่าน ระบบ Claim Bangkok อย่างรวดเร็วและโปร่งใส โดยมีผู้ได้รับผลกระทบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผ่านระบบแล้วประมาณ 150,000 ราย ในปัจจุบัน

ความคืบหน้าการลงทะเบียนช่วยเหลือ

ตัวเลขล่าสุดชี้ให้เห็นว่า สำนักงานเขตต่าง ๆ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินความเสียหายเสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ 12,000 หลังคาเรือน ขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานครยังคงเร่งดำเนินการประเมินเพิ่มเติมอีกประมาณ 8,000 หลังคาเรือน เพื่อให้งานครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด

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การระดมกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดกระบวนการประเมินความเสียหาย กรุงเทพมหานครได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินจากส่วนกลางกว่า 200 คน เข้ามาสนับสนุนการทำงานของสำนักงานเขตในพื้นที่อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานกลางและท้องถิ่น

มาตรการเรียนรู้สภาพพื้นที่จริง

ในระยะแรก เจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับนายช่างและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต เพื่อเรียนรู้สภาพพื้นที่ วิวิธีการตรวจสอบ และทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ระดับเขตมีความคุ้นเคยกับสภาพบ้านเรือนและบริบทของชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

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แผนการขยายทีมประเมินผลเร็ว

รองผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร กล่าวทิ้งท้ายว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลางได้รับการถ่ายทอดความรู้และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น คาดว่าภายในสัปดาห์หน้า กรุงเทพมหานครจะสามารถกระจายทีมลงพื้นที่เพื่อประเมินความเสียหายได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขั้นตอนต่อไปสู่การจ่ายเงินเยียวยา

การเร่งประเมินความเสียหายนี้มีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การจ่ายเงินช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป โดยกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการให้บริการที่รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกครัวเรือนที่ประสบอุทกภัย

thestandardth#16 in ประเทศไทย

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