กทม.เร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่าน Claim Bangkok กว่า 1.5 แสนราย
กทม. โดย ผศ.ดร.ทวิดา เร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบ Claim Bangkok โดยประเมินความเสียหายเสร็จแล้วกว่า 1.2 หมื่นหลัง และกำลังประเมินเพิ่มอีก 8,000 หลังอย่างเร่งด่วนเพื่อจ่ายเงินเยียวยา
กรุงเทพมหานคร โดย ผศ.ดร.ทวิดา รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยผ่าน ระบบ Claim Bangkok อย่างรวดเร็วและโปร่งใส โดยมีผู้ได้รับผลกระทบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผ่านระบบแล้วประมาณ 150,000 ราย ในปัจจุบัน
ความคืบหน้าการลงทะเบียนช่วยเหลือ
ตัวเลขล่าสุดชี้ให้เห็นว่า สำนักงานเขตต่าง ๆ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินความเสียหายเสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ 12,000 หลังคาเรือน ขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานครยังคงเร่งดำเนินการประเมินเพิ่มเติมอีกประมาณ 8,000 หลังคาเรือน เพื่อให้งานครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดAlso readแพนเค้ก เปิดใจปมดราม่า บุ๋ม ปนัดดา เคารพในฐานะพี่สาว ขอให้คดีเป็นไปตามกระบวนการ
การระดมกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดกระบวนการประเมินความเสียหาย กรุงเทพมหานครได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินจากส่วนกลางกว่า 200 คน เข้ามาสนับสนุนการทำงานของสำนักงานเขตในพื้นที่อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานกลางและท้องถิ่น
มาตรการเรียนรู้สภาพพื้นที่จริง
ในระยะแรก เจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับนายช่างและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต เพื่อเรียนรู้สภาพพื้นที่ วิวิธีการตรวจสอบ และทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ระดับเขตมีความคุ้นเคยกับสภาพบ้านเรือนและบริบทของชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
แผนการขยายทีมประเมินผลเร็ว
รองผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร กล่าวทิ้งท้ายว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลางได้รับการถ่ายทอดความรู้และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น คาดว่าภายในสัปดาห์หน้า กรุงเทพมหานครจะสามารถกระจายทีมลงพื้นที่เพื่อประเมินความเสียหายได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ขั้นตอนต่อไปสู่การจ่ายเงินเยียวยา
การเร่งประเมินความเสียหายนี้มีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การจ่ายเงินช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป โดยกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการให้บริการที่รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกครัวเรือนที่ประสบอุทกภัย
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy