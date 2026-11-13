กทม.เปิด 35 สวนลอยกระทง 24 พ.ย.69 งดแอลกอฮอล์และโฟม
กรุงเทพมหานครประกาศเปิด 35 สวนสาธารณะให้ประชาชนร่วมลอยกระทงปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 โดยกำหนดมาตรการเข้มงวดห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรุงเทพมหานคร โดย สำนักสิ่งแวดล้อม เปิดพื้นที่ สวนสาธารณะ 35 แห่ง ให้ประชาชนร่วมสืบสานประเพณี ลอยกระทง ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2569 นี้ โดยกำหนดเวลาเปิดทำการตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงเวลา 24.00 น. เพื่อรักษาสมดุลระหว่างวัฒนธรรมและความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดพื้นที่และสถานที่เปิดสวนลอยกระทง
นางสาววรนุช สวยค้าขาว ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้คัดเลือกพื้นที่ 35 แห่ง ใน 22 เขตหลักทั่วเมือง เพื่อให้ประชาชนได้ขอขมาพระแม่คงคาและร่วมพิธีกรรมทางวัฒนธรรมในพื้นที่ใกล้บ้าน โดยรายชื่อสถานที่ประกอบด้วย เขตปทุมวันเปิดสวนลุมพินี เขตดุสิตเปิดสวนจตุจักร สวนวชิรเบญจทัศ หรือสวนรถไฟ และสวนสันติชัยปราการ เขตพระนครเปิดสวนสราญรมย์ สวนรมณีย์นาถ และสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ สำหรับเขตคลองเตยเปิดอุทยานเบญจกิติและสวนเบญจกิติ เขตบางพลัดเปิดสวนหลวงพระราม 8 และเขตราชเทวีเปิดสวนสันติภาพAlso readตลท.สรุปตลาดหุ้นไทยเดือนต.ค.69 ดัชนีSETลดลง2.6% ตามตลาดหุ้นโลก
ในส่วนพื้นที่อื่น ๆ ได้แก่ เขตบางเขนเปิดสวนกีฬาราชมงคลอินทรา เขตบึงกุ่มเปิดสวนเสรีไทยและสวนนวมินทรราชินี เขตบางคอแหลมเปิดสวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตดอนเมืองเปิดสวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตลาดพร้าวเปิดสวนสาธารณะบึงน้ำลาดพร้าว 71 เขตทุ่งครุเปิดสวนธนบุรีรมย์ เขตทวีวัฒนาเปิดสวนทวีวนารมณ์และสวนสาธารณะทางต่างระดับพรานนกตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย 4 เขตประเวศเปิดสวนวนธรรมและสวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร เขตบางกอกน้อยเปิดสวนสิรินธรพฤกษาพรรณและสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บางกอกน้อย)
พื้นที่เขตคลองสามวาเปิดสวนวารีภิรมย์และสวนสิริภิรมย์ เขตหนองจอกเปิดสวนหนองจอกและสวนราษฎรภิรมย์ เขตทุ่งครุเปิดสวนพระนครและสวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เขตมีนบุรีเปิดสวนบึงกระเทียวและสวนพระยาภิรมย์ เขตบางแคเปิดสวนบางแคภิรมย์ เขตบางขุนเทียนเปิดสวนเทียนทะเลพัฒนาพฤกษาภิรมย์ และเขตสาทรเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (สาทร) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วกรุงเทพมหานคร
มาตรการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะกระทง
กรุงเทพมหานครเน้นย้ำแนวปฏิบัติด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยขอความร่วมมือประชาชนเลือกใช้วัสดุธรรมชาติสำหรับทำกระทง เช่น หยวกกล้วย ใบตอง และงดการใช้กระทงโฟมอย่างเด็ดขาด เพื่อลดปัญหาขยะที่ย่อยสลายยากในระบบนิเวศ นอกจากนี้ ยังห้ามใช้กระทงขนมปังและอาหารสัตว์ เนื่องจากสระน้ำในสวนสาธารณะเป็นระบบปิด หากสัตว์น้ำกินไม่หมดจะทำให้แหล่งน้ำเน่าเสียและส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพน้ำในพื้นที่
ด้านพฤติกรรมของประชาชน กรุงเทพมหานครส่งเสริมหลักการครอบครัวละหนึ่งกระทง เพื่อลดปริมาณขยะสะสมและช่วยกันลอยกระทงร่วมกันให้เรียบร้อย ขณะเดียวกันยังกำหนดมาตรการความปลอดภัยเข้มงวดโดยห้ามจุด ปล่อย และจำหน่ายโคมลอย บั้งไฟ โคมไฟ โคมควัน ประทัด และพลุภายในสวนสาธารณะทุกแห่ง ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อห้ามจำหน่ายสินค้าและบริการภายในสวน
เพื่อความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุฉุกเฉิน กรุงเทพมหานครห้ามจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในสวนสาธารณะ 35 แห่งอย่างเด็ดขาดในช่วงงานเทศกาล เพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนสามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย โดยผู้ดูแลพื้นที่จะดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
นอกจากนี้ เพื่อช่วยลดมลภาวะฝุ่นละอองจากการเดินทาง กรุงเทพมหานครยังแนะนำทางเลือกสำหรับผู้ที่รักสิ่งแวดล้อมหรือสายกรีน ในการร่วมลอยกระทงออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ greener.bangkok.go.th ระหว่างเวลา 05.00 - 24.00 น. ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งสามารถเข้าร่วมพิธีลอยกระทงเสมือนจริงได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน โดยไม่สร้างขยะและไม่ก่อให้เกิดมลพิษจากการเดินทางเข้ามาในเขตกรุงเทพมหานคร
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