กทม.เตรียม 35สวนสาธารณะต้อนรับลอยกระทง69 หยอดกระทงธรรมชาติงดขนมปังโฟม
กรุงเทพมหานครเตรียม 35 สวนสาธารณะรองรับเทศกาลลอยกระทงปี 2569 ขอความร่วมมือประชาชนใช้กระทงธรรมชาติ งดขนมปังและโฟม เพื่อรักษาคุณภาพแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน
กรุงเทพมหานคร โดย สำนักสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2569 อย่างเป็นทางการที่ สวนสาธารณะ ทั้ง 35 แห่งทั่วเมืองหลวง ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 โดยมีนโยบายสำคัญในการกระตุ้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายง่าย เพื่อลดปริมาณขยะและรักษาคุณภาพแหล่งน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์
มาตรการความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภค
นางสาววรนุช สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดงานอย่างยิ่งยวด โดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดตรวจสอบระดับน้ำในสระน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยสำหรับประชาชนที่จะลงไปลอยกระทงAlso readLINE MAN × CARNIVAL ขาย STREET RACER ผ่าน MART
นอกจากการตรวจสอบด้านกายภาพแล้ว ยังได้สั่งการให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้มีความสว่างเพียงพอตลอดพื้นที่จัดงาน และเตรียมความพร้อมระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ให้สามารถรองรับปริมาณผู้คนที่หนาแน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้มาใช้สถานที่รู้สึกสะดวก ปลอดภัย และสนุกสนานไปกับการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาติ
นโยบายงดใช้กระทงขนมปังและโฟม
จุดเน้นสำคัญของงานในปีนี้คือการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนอย่างเข้มข้น ให้งดเว้นจากการใช้กระทงที่ทำจากขนมปังและโฟมอย่างเด็ดขาด เนื่องจากวัสดุทั้งสองชนิดสามารถสร้างมลพิษและส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศในน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะที่มีระบบบำบัดน้ำจำกัด
การงดใช้กระทงประเภทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตะกอนอาหารเน่าเสียหรือเศษโฟมที่ตกค้างในแหล่งน้ำ ซึ่งอาจก่อให้เกิดก๊าซพิษและทำลายความสมดุลของสิ่งมีชีวิตในน้ำ กรุงเทพมหานครคาดหวังว่าการปรับพฤติกรรมนี้จะช่วยรักษาความใสสะอาดของแหล่งน้ำในสวนสาธารณะทั้ง 35 แห่งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
การติดตามประเมินผลผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล
ในการประชุมยังได้พิจารณาผลการดำเนินงานใน 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การตอบสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและโปร่งใส
ส่วนด้านสุดท้ายคือการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ปลอดจากการละเมิดระเบียบราชการ ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของสำนักสิ่งแวดล้อมที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเมืองหลวง
ทิศทางอนาคตและการวางแผนงบประมาณ
นอกจากการเตรียมงานประจำปีนี้แล้ว ที่ประชุมยังได้มอบนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดเร่งจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 ให้ครบถ้วนและรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างสมพระเกียรติสูงสุด
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งหมดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2571 - 2575) โดยบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเมืองให้ยั่งยืน พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายนนี้ ที่สวนสาธารณะทั้ง 35 แห่งโดยเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Get an alert when there is news on LifestyleFollow Lifestyle