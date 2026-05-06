กทม. ประกาศยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำครั้งใหญ่ครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อเตรียมรับมือวิกฤตน้ำท่วม

กรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ำและซ่อมบำรุงถนนในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญหลายจุด ทั้งในย่านทวีวัฒนา สมเด็จเจ้าพระยา สุขุมวิท และติวานนท์ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของประชาชน
กรุงเทพมหานครได้ประกาศเริ่มดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบระบายน้ำ และปรับปรุงพื้นผิวจราจรครั้งใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงและลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยโครงการนี้มุ่งเน้นการลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน การเปลี่ยนท่อระบายน้ำเก่าที่มีขนาดเล็กให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกหนัก และการปรับปรุงผิวถนนที่ชำรุดเสียหายเพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางสำนักการระบายน้ำและสำนักการโยธาได้ประสานงานร่วมกับสำนักงานเขตต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบและครอบคลุมพื้นที่ที่มีปัญหาอย่างทั่วถึง สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่หลายจุดสำคัญในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มจากพื้นที่ฝั่งธนบุรีและบริเวณรอบนอก ได้แก่ บริเวณซอยชุมชนโพธิ์แก้ว หรือซอยเวชคาม และถนนเลียบคลองประปา ซึ่งจะมีการขุดลอกคลองและลอกท่อระบายน้ำตลอดแนว รวมถึงพื้นที่ในซอยเวชคามทั้งหมด ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก และถนนทวีวัฒนา ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรหลักของชุมชน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงถนนเลียบคลองเนินทราย และพื้นที่ทวีวัฒนา 19-21 ฝั่งเลขคี่ ตลอดจนถนนเลียบคลองเนินทรายในช่วงเชื่อมต่ออื่นๆ ในส่วนของย่านการค้าและที่อยู่อาศัยหนาแน่น จะมีการดำเนินการที่ถนนสมเด็จเจ้าพระยา โดยเฉพาะในซอย 9/A และพื้นที่ตั้งแต่ตลาดพระพญาไม้ ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 1 ไปจนถึงซอยสมเด็จเจ้าพระยา 9 รวมถึงซอยท่าดินแดง 9 ถึงซอยท่าดินแดง 17 และพื้นที่โดยรอบซอย 5 กับซอย 7 ของถนนสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรอการระบายในย่านชุมชนเก่า ต่อเนื่องมายังพื้นที่ใจกลางเมืองและโซนตะวันออก จะมีการปรับปรุงในซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-1 ในเขตพญาไท และขยายการดำเนินงานไปยังถนนสุขุมวิท 77 โดยเน้นที่ซอยอ่อนนุช 70 แยก 7-2 รวมถึงพื้นที่ในซอยอ่อนนุช 70 และหมู่บ้านกลางเมืองตลอดจนซอยแยกต่างๆ รวมถึงซอยอ่อนนุช 38 ตลอดทั้งซอย เพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและคอนโดมิเนียมจำนวนมาก ในส่วนของย่านธนบุรีอีกจุดหนึ่งคือถนนเจริญรัถ โดยจะดำเนินการตั้งแต่ซอยเจริญรัถ 14 ถึงซอยเจริญรัถ 30 และซอยเจริญรัถ 20 ตลอดจนพื้นที่แยกเจริญนครทั้งหมด สำหรับพื้นที่เขตรามคำแหงและบางนา จะมีการปรับปรุงซอยสุขุมวิท 107 หรือซอยแบริ่ง ตั้งแต่ซอยแบริ่ง 2 ถึงซอยแบริ่ง 32 และบริเวณใกล้ปากซอยรามคำแหง 135 ถนนรามคำแหง และสุดท้ายในพื้นที่รอยต่อเขตจังหวัดนนทบุรี คือบริเวณปากซอยติวานนท์ 45 ทั้งฝั่งทรายทองและเปรมฤทัย โดยจะดำเนินการในฝั่งซ้ายผ่านซอยเปรมฤทัย 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 และ 21 ทั้งหมดภายในซอยเปรมฤทัย ถนนติวานนท์ ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินงานอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรในบางช่วงเวลาและบางจุด โดยจะมีการปิดการจราจรบางส่วนหรือการเบี่ยงเลนทางเดินรถ ซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้โปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ และปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง พร้อมกันนี้ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว โดยทางเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้รับเหมาเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองและเสียงให้ได้มากที่สุด เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้คือการสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำในเขตเมือง ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากน้ำท่วมขัง และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น โดยทาง กทม.
จะยังคงติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและเปิดรับข้อร้องเรียนจากประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในจุดที่ยังตกหล่นอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกพื้นที่ที่ระบุไว้จะได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการใช้งานในระยะยาวได้อย่างแท้จริ
