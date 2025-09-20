กทม. เดินหน้าจัดระเบียบสนามหลวงและดูแลคนไร้บ้านอย่างต่อเนื่อง

กรุงเทพมหานครดำเนินการมาตรการเชิงรุกเพื่อจัดระเบียบสนามหลวง พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานแก่คนไร้บ้านอย่างต่อเนื่อง
ในปี พ.ศ. 2553 กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนิน มาตรการ เชิงรุกเพื่อ จัดระเบียบ และดูแล ความปลอดภัย พื้นที่ สนามหลวง ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญ โดยดำเนินการติดตั้งรั้วเหล็กความสูง 2 เมตร ล้อมรอบ สนามหลวง กำหนดเวลาเปิด-ปิดอย่างชัดเจน (เปิด 05.00 น. และปิด 22.00 น.
) พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยเฝ้าระวังและดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มาตรการเหล่านี้ส่งผลให้ปัญหาการใช้พื้นที่สนามหลวงในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น การอยู่อาศัย การเร่ร่อน หรือการกระทำความผิดต่างๆ ลดลงอย่างมาก หรือแทบจะไม่มีเลย ณ ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสนามหลวงจะได้รับการดูแลอย่างเข้มงวด แต่บริเวณใกล้เคียง เช่น ถนนอัษฎางค์และถนนราชดำเนิน ยังอาจพบเห็นกลุ่มคนไร้บ้านกระจายตัวอยู่บ้าง ซึ่งสำนักงานเขตพระนครได้ตระหนักถึงปัญหานี้และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทีมสังคมสงเคราะห์ร่วมกับมูลนิธิและเครือข่ายอาสาสมัคร ลงพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ โดยการให้คำปรึกษา การจัดหาที่พักชั่วคราว และการส่งเสริมให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ\กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านอย่างจริงจัง โดยยืนยันว่าได้ดำเนินการในขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างครบถ้วน ทั้งในด้านการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ การเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง การให้ความช่วยเหลือผู้ไร้บ้านในรูปแบบต่างๆ และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่อลวงคนไร้บ้านเข้าสู่ขบวนการกระทำผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยมีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะเปราะบางเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสม รวมถึงการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาคนไร้บ้านและความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือ\นอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กรุงเทพมหานครยังคงดำเนินงานเชิงรุกในการส่งเสริมให้คนไร้บ้านเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาในระยะยาว ด้วยการส่งเสริมให้มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งที่มั่นคง ปลอดภัย และเหมาะสมกับการอยู่อาศัย รวมถึงการสนับสนุนให้มีอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของผู้ไร้บ้าน โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพและดูแลรักษาพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาเหล่านี้มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ โดยการดำเนินงานทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อสร้างกรุงเทพมหานครให้น่าอยู่สำหรับทุกค
สนามหลวง คนไร้บ้าน กรุงเทพมหานคร จัดระเบียบ สิทธิขั้นพื้นฐาน ความปลอดภัย สังคมสงเคราะห์ มาตรการ