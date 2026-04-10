กทพ. และ ทล. ยกเว้นค่าทางด่วนและมอเตอร์เวย์ช่วงสงกรานต์ อำนวยความสะดวกประชาชน

กทพ. และ ทล. ยกเว้นค่าทางด่วนและมอเตอร์เวย์ช่วงสงกรานต์ อำนวยความสะดวกประชาชน
📆4/10/2026 11:48 AM
📰ThaiPBS
กทพ. และ ทล. ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษและค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์หลายสายทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( กทพ. ) ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาล สงกรานต์ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผู้เดินทาง โดยจะมีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษบนทางด่วนหลายสายทางตลอดช่วงเวลาที่กำหนด ได้แก่ ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) เป็นระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 16 เมษายน เวลา 24.00 น.

นอกจากนี้ ยังมีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษบนทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษเฉลิมมหานคร เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 15 เมษายน เวลา 24.00 น. การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษนี้ถือเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงเทศกาลที่มีการเดินทางเป็นจำนวนมาก และช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบายยิ่งขึ้น\กรมทางหลวง (ทล.) ก็ได้ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทางหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนเช่นกัน มอเตอร์เวย์ที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ได้แก่ มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 (กรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา) มอเตอร์เวย์หมายเลข 9 (สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ถนนกาญจนาภิเษก ตอนบางปะอิน-บางพลี และตอนพระประแดง-บางแค ช่วงพระประแดง-ต่างระดับบางขุนเทียน) และมอเตอร์เวย์หมายเลข 81 (บางใหญ่-กาญจนบุรี) การยกเว้นค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์เหล่านี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และช่วยให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ ยังมีการเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 ตลอดเส้นทาง จากบางปะอิน-นครราชสีมา โดยในช่วงบางปะอิน-ปากช่อง จะเปิดให้ใช้เป็นขาออกกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10-13 เมษายน และเป็นขาเข้ากรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 14-19 เมษายน ส่วนช่วงปากช่อง-นครราชสีมา สามารถใช้ได้ทั้งขาออกและขาเข้า นอกจากนี้ ยังเปิดให้ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 82 จากแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ระยะทาง 10 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกในการเดินทางอีกด้วย\มาตรการทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบายที่สุด การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษและค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการดูแลประชาชนในช่วงเวลาที่มีการเดินทางหนาแน่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศอีกด้วย ประชาชนควรศึกษาข้อมูลและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด และใช้ประโยชน์จากมาตรการเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ผู้ขับขี่ควรเตรียมความพร้อมของรถยนต์และตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต

