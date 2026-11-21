กทพ. เตรียมปรับค่าทางด่วนประจิมรัถยา 15 ธ.ค. 69 พร้อมหารือ BEM ลดผลกระทบ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยืนยันการปรับอัตราค่าผ่านทางประจิมรัถยาวันที่ 15 ธันวาคม 2569 ตามสัญญาสัมปทานกับ BEM โดยรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์สั่งการลดผลกระทบต่อประชาชน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีการปรับอัตรา ค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัถยา หรือทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2569 โดยยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานเดิม ไม่ใช่การขึ้นอัตราใหม่โดยไม่มีกรอบกฎหมายรองรับ
รายละเอียดสัญญาสัมปทานกับ BEM
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า การปรับอัตราค่าผ่านทางครั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานที่ กทพ. ได้ทำไว้กับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินสัญญาเป็นเวลา 30 ปี โดยในสัญญาระบุไว้ชัดเจนว่าให้มีการพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางทุก 5 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทรถยนต์ ไม่ใช่การกำหนดอัตราค่าผ่านทางขึ้นใหม่โดยไม่มีเงื่อนไขในสัญญาเดิมรองรับAlso readนักวิทย์ใช้เกม GTA จำลอง 'วิกฤตน้ำท่วมเมือง' ที่จะเกิดในอนาคต
ประวัติการปรับอัตราค่าผ่านทาง
ทางพิเศษประจิมรัถยาเปิดให้บริการครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2559 และเคยมีการปรับอัตราค่าผ่านทางตามกรอบสัญญาเดิมมาแล้ว 1 ครั้ง ในปี 2564 สำหรับการปรับอัตราในปี 2569 นี้ ถือเป็นการปรับตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานอย่างเคร่งครัด โดยมีอัตราใหม่สำหรับรถยนต์ 6-10 ล้อ ปรับจาก 105 บาท เป็น 130 บาท เพิ่มขึ้น 25 บาท ต่อเที่ยว
มาตรการลดภาระประชาชนของ กทพ.
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน โดยได้สั่งการให้ กทพ. หาแนวทางบรรเทาผลกระทบและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไว้ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ก่อนถึงกำหนดปรับอัตราค่าผ่านทางในวันที่ 15 ธันวาคม 2569
แผนการหารือและประชาสัมพันธ์
ล่าสุด กทพ. มีกำหนดการหารือกับ BEM ในสัปดาห์หน้า ตามแนวทางที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสม และศึกษาความเป็นไปได้ในการชะลอการใช้อัตราค่าผ่านทางใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีเวลาในการปรับตัว โดยคำนึงถึงเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญ
การเตรียมความพร้อมของผู้ใช้ทาง
ทั้งนี้ กทพ. จะพร้อมประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาและมาตรการที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบ ก่อนถึงกำหนดการปรับอัตราค่าผ่านทาง เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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