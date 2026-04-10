กทพ. ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษช่วงสงกรานต์ 'บูรพาวิถี-กาญจนาภิเษก' และ 'อุดรรัถยา-เฉลิมมหานคร'

กทพ. ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษหลายสายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทาง
วันนี้ (7 เมษายน 2569) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( กทพ. ) ได้ประกาศมาตรการ ยกเว้นค่าผ่านทาง พิเศษในช่วง เทศกาล สงกรานต์ 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน การเดินทาง กลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ ทางพิเศษ บูรพาวิถี และทางพิเศษ กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จะได้รับการ ยกเว้นค่าผ่านทาง เป็นระยะเวลา 7 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน เวลา 00:01 น. จนถึงวันที่ 16 เมษายน เวลา 24:00 น.
ส่วนทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษเฉลิมมหานคร จะได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางเป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน เวลา 00:01 น. ถึงวันที่ 15 เมษายน เวลา 24:00 น. ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งเน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ อีกทั้งยังเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงวันหยุดยา
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
‘ทางเลือกใหม่’ สั่งระงับปฏิบัติหน้าที่ ‘มงคลกิตติ์’ พ้นเลขาฯพรรคชั่วคราวผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคทางเลือกใหม่ได้ออกประกาศคำสั่งพรรค ฉบับที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เรื่อง ระงับการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการพรรค โดยมีสาระส
Read more »
กรมราชทัณฑ์ยืนยัน ทักษิณ ได้พักโทษ 9 พ.ค. คาดพ้นโทษ 9 ก.ย.69โฆษกกรมราชทัณฑ์เปิดเผยไทม์ไลน์การพักโทษของนายทักษิณ ชินวัตร ยืนยันได้รับการพักโทษ 9 พฤษภาคม 2569 คาดพ้นโทษ 9 กันยายน 2569
Read more »
รัฐบาลอนุทิน 2 เตรียมแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พร้อมเดินหน้าบริหารประเทศเต็มรูปแบบช่วงสงกรานต์รัฐบาลอนุทิน 2 เตรียมความพร้อมเพื่อแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในเดือนเมษายน 2569 โดยมีกำหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกในวันที่ 9 เมษายน 2569 และพร้อมเริ่มบริหารประเทศเต็มรูปแบบในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน้นดูแลประชาชนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง
Read more »
อัยการเลื่อนนัดคดี MORE ครั้งที่ 8 ขยับ 18 มี.ค. เป็น 22 เม.ย. เขย่าความเชื่อมั่นหุ้นไทยอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 3 เลื่อนนัดฟังคำสั่งในคดีสร้างราคาหุ้น MORE เป็นครั้งที่ 8 จากกำหนดเดิมวันที่ 18 มีนาคม 2569 เป็นวันที่ 22 เมษายน 2569
Read more »
เฟดคงดอกเบี้ยตามคาด, ส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย 1 ครั้งในปี 2569ในการประชุมเดือนมีนาคม 2569 FOMC มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ 3.50-3.75% ตามคาดการณ์ พร้อมส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย 1 ครั้งในปี 2569 และ 1 ครั้งในปี 2570
Read more »
ประกาศวันอีฎิ้ลฟิตริ ฮ.ศ. 1447: วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้วันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1447 ตรงกับวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569 หลังจากการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันดังกล่าวในวันที่ 19 มีนาคม 2569 ไม่ปรากฏผู้เห็นดวงจันทร์
Read more »