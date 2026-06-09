คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) มีมติเห็นชอบโครงการ "ไทยช่วยไทย เพิ่มทุน ดอกเบี้ยคนละครึ่ง" ด้วยงบประมาณกว่า 4,452 ล้านบาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสภาพคล่องให้ประชาชน โดยรัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้าน เพื่อนำไปลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง การจัดสรรเงินตามเกณฑ์ขั้นบันไดจากยอดดอกเบี้ยที่กองทุนปรับลดให้สมาชิก เริ่มยื่นคำขอเดือนมิถุนายน 2569
คณะกรรมการ กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ ( กทบ.
) มีมติเห็นชอบโครงการ "ไทยช่วยไทย เพิ่มทุน ดอกเบี้ยคนละครึ่ง" โดยจัดสรรงบประมาณกว่า 4,452 ล้านบาท ผ่านกลไกกองทุนหมู่บ้าน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสภาพคล่องให้ประชาชนโดยตรง หลักการสำคัญคือรัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้าน เพื่อนำไปลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราปกติ การจัดสรรเงินทุนจะคำนวณตามเกณฑ์ขั้นบันไดจากยอดรวมดอกเบี้ยที่กองทุนปรับลดให้สมาชิก whereby each fund member will receive a matching contribution ranging from 30,000 to 150,000 baht depending on the amount of interest reduction achieved.
กองทุนหมู่บ้านที่เข้าร่วมต้องเป็นนิติบุคคล ดำเนินงานโปร่งใส และได้รับมติเห็นชอบจากสมาชิก โดยจะเริ่มเปิดให้ยื่นคำขอได้ภายในเดือนมิถุนายน 2569นางสุขสมรวย เจ้าหน้าที่กล่าวให้ความรู้ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านกลไกกองทุนหมู่บ้านThai help Thai" project aims to provide direct financial relief to grassroots citizens across the country.
The government will allocate subsidy funds to participating village funds based on a sliding scale matching the total interest reduction they provide to members. The matching amount ranges from 30,000 baht for interest reductions up to 30,000 baht, up to 150,000 baht for interest reductions above 120,000 baht.
This mechanism ensures that the benefits reach the people directly by reducing their loan interest burden by at least half. The project is expected to start receiving applications in June 2025 and will be implemented with transparency requirements for participating village funds.
The total budget of over 4.452 billion baht reflects the government's commitment to easing living costs and improving financial liquidity at the grassroots level through the established network of village funds
กองทุนหมู่บ้าน ไทยช่วยไทย เพิ่มทุน ดอกเบี้ยคนละครึ่ง กทบ. ดอกเบี้ยเงินกู้ มาตรการช่วยเหลือประชาชน งบประมาณ 4 452 ล้านบาท 武 Pandan
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