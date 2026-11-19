กต.ชี้แจงดีลการค้าไทย-สหรัฐฯ ไม่ใช่เปิดเสรีไร้เกณฑ์ ย้ำมาตรการชิปไม่พุ่งเป้าไทย
กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงความตกลง ART ไทย-สหรัฐฯ ไม่ใช่การเปิดตลาดเสรีไร้เงื่อนไข พร้อมยืนยันมาตรการควบคุมชิปของสหรัฐฯ ไม่ได้กำหนดเป้าหมายไปยังผู้ประกอบการไทยและศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย
นางสาว ใจไทย อุปการนิติเกษตร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกมาชี้แจงกรณีความคืบหน้าของความตกลงการค้าระหว่างไทยและ สหรัฐอเมริกา (Agreement on Reciprocal Trade: ART) ว่าไม่ใช่การเปิดตลาดแบบเสรีภาพโดยไร้กฎเกณฑ์แต่อย่างใด โดยเน้นย้ำว่าการเจรจาทุกประการต้องอยู่ภายใต้กรอบเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของภาคการผลิตภายในประเทศ
รายละเอียดความตกลง ART และเงื่อนไขการเปิดตลาด
แถลงการณ์ร่วมดังกล่าวเป็นการยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อสรุปในสาระสำคัญของการเจรจา ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลก โดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Bloomberg เพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการลงนามในแถลงการณ์ร่วมฯ และประเด็นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญร่วมกันทั้งของไทยและสหรัฐฯ เพื่อหาจุดร่วมที่ยอมรับได้Also read“เกรท วรินทร” ขึ้นแท่นนักธุรกิจเต็มตัว พร้อมลุยโปรเจกต์ใหญ่
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศระบุว่า การเปิดตลาดในกรอบความตกลงนี้จะต้องเป็นไปตามรายการสินค้าและเงื่อนไขเฉพาะที่เจรจาตกลงกัน ไม่ใช่การเปิดเสรีโดยปราศจากหลักเกณฑ์ใดๆ ซึ่งต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการไทยอย่างถ้วนหน้า แถลงการณ์ร่วมฯ จึงสะท้อนถึงความคืบหน้าในการรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยบนเวทีโลก
บทบาทสหรัฐฯ และมูลค่าการส่งออกสำคัญ
สหรัฐอเมริกาถือเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทยตามข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ โดยในปี 2568 มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 2.37 ล้านล้านบาท และความตกลงนี้ยังมีความเชื่อมโยงกับการจ้างงานในประเทศกว่า 1.25 ล้านคน ซึ่งสะท้อนถึงนัยยะทางเศรษฐกิจที่สำคัญต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมและการสร้างรายได้ของประเทศ
แม้ความตกลงจะเป็นความคืบหน้าสำคัญ แต่ร่างความตกลงฯ ยังต้องผ่านกระบวนการภายในของไทยตามขั้นตอนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบและขัดเกลารายละเอียดทางกฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ตลอดจนกระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เพื่อให้กระบวนการมีความชอบธรรมและสอดคล้องกับกฎหมายภายใน
มาตรการควบคุมชิปขั้นสูงไม่พุ่งเป้าไทย
สำหรับประเด็นมาตรการชั่วคราวของสหรัฐฯ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของชิปขั้นสูงนั้น นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงว่าเป็นมาตรการที่ให้การส่งออกชิปขั้นสูงจากสหรัฐฯ ไปยังประเทศภายใต้มาตรการฯ จะต้องขอใบอนุญาตก่อนส่งออกจากสหรัฐฯ ยกเว้นกรณีส่งออกไปยังบริษัทสหรัฐฯ หรือบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐฯ ซึ่งมาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อสกัดกั้นการลักลอบส่งออกและเข้าถึงชิปขั้นสูง
จากการหารือเพิ่มเติมกับฝ่ายสหรัฐฯ ในเบื้องต้น มาตรการดังกล่าวไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ผู้ประกอบการที่ดำเนินการโดยสุจริตแต่อย่างใด โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าปัจจุบันในส่วนของการกำกับดูแลการลงทุนด้าน Data Centers เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อให้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในไทยเกิดประโยชน์สูงสุด
สถานการณ์ Data Centers และข้อกังวลด้านการลงทุน
แม้ภาครัฐจะยืนยันความถูกต้องของการดำเนินการ แต่ในประเด็นอื่น ๆ ที่มีข่าวปรากฏสื่อมวลชนเช่นกรณีของศิริโชค เกี่ยวกับข้อกล่าวหาการคอร์รัปชันเชิงนโยบายของบริษัทรับเหมาบุรีรัมย์ ที่สามารถคว้างานรัฐ 525 โครงการ รวมวงเงินกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท ตลอดระยะเวลา 8 ปี โดยเฉพาะวงเงินกว่า 8.4 พันล้านในกระทรวงคมนาคมยุคศักดิ์สยาม ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบความเชื่อมโยงกับผู้เกี่ยวข้อง
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