กดดัน Nvidia เรียก เจนเซ่น หวง กลับคุมทีมหลังลาออก
กลุ่มนักลงทุนและผู้นำเทคโนโลยีเร่งกดดันบอร์ด Nvidia ให้แต่งตั้ง เจนเซ่น หวง กลับเป็นซีอีโออีกครั้ง หลังการลาออกเพียง 4 วันจากกรณีความสัมพันธ์นอกสมรสที่มีผู้ลงชื่อสนับสนุนกว่า 177,000 คน
กระแสความเคลื่อนไหวในวงการเทคโนโลยีซิลิคอนแวลลีย์กำลังทวีความเข้มข้น เมื่อแคมเปญออนไลน์ที่เรียกร้องให้เรียกตัว เจนเซ่น หวง กลับมานั่งเก้าอี้ซีอีโอของ บริษัท Nvidia อีกครั้ง กำลังได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากบุคคลชั้นนำในอุตสาหกรรมดังกล่าว แม้ว่าจะผ่านพ้นเวลาการลาออกจากตำแหน่งของหวงไปได้เพียงสี่วันก็ตาม
ตัวเลขผู้ร่วมลงชื่อและการหนุนหลังจากผู้นำ Tech
ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนการกลับมาของหวงระบุว่า ปัจจุบันมีผู้เข้ามาลงนามสนับสนุนคำร้องนี้แล้วมากกว่า 177,000 คน ซึ่งนับเป็นแรงกดดันทางสังคมและตลาดที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง โดยรายชื่อผู้ร่วมลงนามดังกล่าวไม่ได้มีเพียงชาวเน็ตทั่วไป แต่ยังรวมไปถึงบรรดาผู้นำบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอีกหลายรายAlso readเจนเซน หวง เล็งกลับมาเป็น CEO Nvidia มัสก์-นักลงทุนใหญ่หนุน แต่ รมว.คลังสหรัฐฯ แนะให้เลือกคนนอก
รายชื่อที่ปรากฏบนหน้าเว็บดังกล่าวรวมถึง อีลอน มัสก์ ซีอีโอของ SpaceX และ Tesla, อัมจัด มาซาด ซีอีโอของ Replit, และ ทิม สวีนีย์ ซีอีโอของ Epic Games ซึ่งการปรากฏชื่อของบุคคลระดับท็อปเหล่านี้ยิ่งชี้ให้เห็นว่า ความไม่พอใจต่อการตัดสินใจลาออกของหวงกำลังขยายวงกว้างขึ้นในหมู่ผู้ทรงอิทธิพลของวงการไอที
ความเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับจดหมายเปิดผนึกที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Stand With Jensen ซึ่งเริ่มดำเนินการไปพร้อมกันกับแคมเปญออนไลน์ โดยในจดหมายฉบับดังกล่าว มีผู้ลงนามคือนักลงทุนชื่อดังสองราย ได้แก่ กาวิน บาเกอร์ จาก Atreides Management และ แบรด เกิร์สเนอร์ ซีอีโอของ Altimeter Capital
ทั้งสองได้ยื่นเรื่องอย่างชัดเจนต่อคณะกรรมการบริหารของ Nvidia โดยขอให้อย่ารีบร้อนในการแต่งตั้งผู้มาแทนที่ เจนเซ่น หวง จนกว่าจะรอให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดจากกระบวนการสอบสวนอิสระเปิดเผยออกมาครบถ้วน โดยในข้อความระบุว่า เราคืออดีตและปัจจุบันพนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้สนับสนุนของ NVIDIA เราเขียนจดหมายฉบับนี้ด้วยความสำนึกในบุญคุณของ เจนเซ่น หวง และด้วยข้อเรียกร้องที่ชัดเจนต่อคณะกรรมการบริหาร โปรดพาตัวเจนเซ่นกลับมาระหว่างที่การสอบสวนอิสระกำลังพิสูจน์ข้อเท็จจริง เว้นแต่และจนกว่าพวกท่านจะสามารถแสดงหลักฐานที่หนักแน่นได้ว่าการปลดเขาออกนั้นเป็นผลประโยชน์สูงสุดของ NVIDIA
การตัดสินใจลาออกของหวงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานั้น ได้สร้างสัญญาณเตือนและภาวะวิกฤตให้แก่ยักษ์ใหญ่แห่งวงการชิป AI อย่างชัดเจน ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าตลาดของ Nvidia เท่านั้น แต่ยังสร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วทั้งอุตสาหกรรมที่เขาเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันและวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีมาโดยตลอด
ในขณะที่การสอบสวนอิสระยังคงดำเนินไป เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์นอกสมรส ซึ่งรวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสายลับจีน ความกดดันจากนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีอยู่อาจเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดทิศทางและแผนการบริหารงานของบริษัทในขั้นตอนต่อไป
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