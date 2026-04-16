กฎหมาย CLARITY Act สหรัฐฯ: จุดเปลี่ยนสำคัญของตลาดคริปโตทั่วโลก

ร่างกฎหมาย Digital Asset Market Clarity Act of 2025 หรือ CLARITY Act ของสหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ช่วงพิจารณาที่สำคัญ โดยมีเป้าหมายเพื่อคลี่คลายความคลุมเครือในการจัดประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางของตลาดคริปโตทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อนักลงทุน รวมถึงการเข้ามาของเงินทุนสถาบัน
ร่างกฎหมาย Digital Asset Market Clarity Act of 2025 หรือ CLARITY Act ที่กำลังเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดในวงการ สินทรัพย์ดิจิทัล ของสหรัฐอเมริกา มีชื่อเต็มอย่างเป็นทางการว่า Digital Asset Market Clarity Act of 2025 (H.R. 3633) โดยชื่อย่อ CLARITY Act สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายหลักในการขจัดความคลุมเครือที่กัดกร่อนตลาดคริปโตของสหรัฐฯ มานานกว่าทศวรรษ ประเด็นสำคัญที่กฎหมายฉบับนี้ต้องการแก้ไขคือ การที่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนและเป็นเอกฉันท์ว่า สินทรัพย์ดิจิทัล สกุลใดควรถูกจัดประเภทเป็น “หลักทรัพย์” ( Sec urity) และสกุลใดเป็น “สินค้าโภคภัณฑ์” (Commodity) ความแตกต่างนี้มีนัยสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหาก สินทรัพย์ดิจิทัล ถูกตีความว่าเป็นหลักทรัพย์ จะตกอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มงวดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ( SEC ) ซึ่งมีกฎหมายและแนวทางการกำกับดูแลที่แตกต่างจากคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ ( CFTC ) ที่จะเข้ามาดูแลหากสินทรัพย์นั้นถูกจัดเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ความไม่ชัดเจนนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทศูนย์ซื้อขาย สินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Coinbase ที่ประสบปัญหาในการระบุประเภทของเหรียญใหม่ๆ ที่ต้องการนำเข้ามาจดทะเบียน ทำให้ไม่สามารถให้คำตอบที่แน่นอนเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของเหรียญเหล่านั้นได้ เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลเองก็ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ร่างกฎหมาย CLARITY Act กำลังเดินทางเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจที่สำคัญ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2025 ในช่วงสัปดาห์ที่สภาคองเกรสสหรัฐฯ ขนานนามว่า “Crypto Week” สภาผู้แทนราษฎร (สภาล่าง) ได้ลงมติผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นถึง 294 ต่อ 134 เสียง โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาจากทั้งสองพรรคใหญ่ อย่างไรก็ตาม กระบวนการพิจารณากลับมาสะดุดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของ SEC และประเด็นเรื่อง Stablecoin ซึ่งยังคงอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองอย่างเข้มข้น ความเคลื่อนไหวล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2026 วุฒิสภาสหรัฐฯ ได้กลับมาเปิดประชุมอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายหลักคือการผลักดันให้ร่างกฎหมายนี้ผ่านการพิจารณาในคณะกรรมาธิการ Senate Banking ให้สำเร็จภายในสองสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนนี้ แต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายจากการที่บริษัทคริปโตชั้นนำหลายแห่งได้ตัดสินใจถอนการสนับสนุนร่างกฎหมายที่มีการปรับแก้ใหม่ ซึ่งบ่งชี้ถึงความซับซ้อนและข้อขัดแย้งที่ยังคงมีอยู่ในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้
ผลกระทบของ CLARITY Act ต่อตลาดคริปโตทั่วโลก แม้จะเป็นกฎหมายของสหรัฐฯ แต่นักลงทุนไทยที่ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลเช่น ETH, SOL หรือ XRP ย่อมได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากตลาดคริปโตเคอร์เรนซีเป็นตลาดไร้พรมแดนที่การเคลื่อนไหวของราคาถูกขับเคลื่อนด้วยสภาวะอารมณ์ของตลาดในระดับสากล CLARITY Act ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของนักลงทุนทั่วโลก Ethereum (ETH) คาดว่าจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากกฎหมายฉบับนี้ โดยจะตอกย้ำสถานะความเป็น Digital Commodity อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะหลังจากการอัปเกรดสู่ Proof-of-Stake ที่มีการกระจายตัวของ Validator ทั่วโลก ความชัดเจนนี้จะช่วยลดแรงเสียดทานสำหรับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่ต้องการเข้ามาลงทุนและสร้างโครงสร้างพื้นฐานบนเครือข่าย Ethereum อย่างไรก็ตาม กุญแจสำคัญคือหลักการ “Decentralization” หากโปรเจกต์ใดๆ ยังคงมีทีมผู้พัฒนาที่ควบคุมปริมาณเหรียญ หรือสามารถแทรกแซงการทำงานของโปรโตคอลได้มากเกินไป อาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ผ่านเกณฑ์การเป็น Commodity
แม้แต่กรณีของ XRP ก็ยังมีนักวิเคราะห์ที่ตั้งข้อสังเกตถึงการที่ Ripple Labs ยังคงถือครองเหรียญจำนวนมหาศาลในระบบ Escrow ซึ่งอาจส่งผลต่อการประเมินระดับการกระจายอำนาจตามกฎหมายใหม่ ในทำนองเดียวกัน แพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ที่ยังคงถูกควบคุมโดยทีมงาน หรือมี Admin Key ที่กลุ่มคนเล็กๆ สามารถเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลได้ ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกจัดเป็น Investment Contract Asset และต้องเผชิญกับกฎระเบียบที่เข้มงวดของ SEC ต่อไป วงการคริปโตเคอร์เรนซีกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญ จากยุคบุกเบิกที่เสรี สู่ยุคที่เงินทุนสถาบันกำลังเข้ามาจัดระเบียบโครงสร้างพื้นฐานใหม่ สำหรับนักลงทุนที่เข้าใจกลไกของเกมนี้ การเตรียมพร้อมอย่างมีสติ อาจเป็นโอกาสในการลงทุนที่น่าจับตามองที่สุดในรอบหลายปี
CLARITY Act สินทรัพย์ดิจิทัล คริปโตเคอร์เรนซี SEC CFTC
CLARITY Act ยังไม่ถูกพิจารณาในวุฒิสภา สร้างความไม่แน่นอนในตลาดคริปโตร่างกฎหมาย CLARITY Act ของสหรัฐฯ เกี่ยวกับตลาดคริปโตถูกถอดออกจากวาระการพิจารณาอีกครั้ง สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนสถาบัน แม้ว่าร่างสุดท้ายใกล้จะออกมาในสัปดาห์นี้ก็ตาม
ความเคลื่อนไหวseg_28กฎหมาย Stablecoin สหรัฐฯ จุดประกายความหวังตลาดคริปโต แต่ยังต้องลุ้นเส้นตายการเดินหน้ายกร่างกฎหมายกำกับดูแล Stablecoin ในสหรัฐฯ โดยวุฒิสมาชิก Tillis สร้างความหวังให้กับตลาดคริปโต ด้วยการเปิดทางให้สถาบันการเงินขนาดใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความไม่ชัดเจนของกำหนดการโหวตและการเจรจาที่ยังคงดำเนินอยู่ ส่งผลให้ผลกระทบต่อราคาในระยะสั้นมีจำกัด ขณะที่กฎหมาย CLARITY Act ซึ่งมุ่งวางกรอบกำกับดูแลภาคคริปโตอย่างครอบคลุม กำลังจะถูกเผยแพร่ร่างแก้ไขในสัปดาห์นี้ โดยประเด็นสำคัญที่ยังต้องเจรจาคือเรื่องผลตอบแทนจาก Stablecoin
JPMorgan ชี้ร่างกฎหมาย CLARITY Act ใกล้คลอดเต็มทีสรุปข่าว ธนาคารยักษ์ใหญ่ JPMorgan ได้ออกรายงานระบุว่าการเจรจาร่างกฎหมาย CLARITY Act
