กฎหมายใหม่เปิดช่องทางพิเศษแบบเร่งด่วน ลดความยุ่งยากในการขอใบอนุญาต

กฎหมายใหม่ในมาตรา 11 ห้ามหน่วยงานรัฐเรียกสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารที่รัฐเป็นผู้ออกเอง และมาตรา 16 บังคับว่าหากยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เสร็จภายใน ‘วันทำการถัดไป’ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบติดตามเรื่องร้องเรียนแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเช็กสถานะได้แบบเรียลไทม์เหมือนการตรวจสอบพัสดุผ่านแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซ
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนอย่างชัดเจน หากเจ้าหน้าที่ตัดสินใจนอกเหนือจากเกณฑ์ที่ประกาศไว้ จะถือว่าเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายทันที ซึ่งถือเป็นการติดอาวุธให้ประชาชนในการตรวจสอบการทำงานของรัฐ และเปลี่ยนทัศนคติของเจ้าหน้าที่ให้ตระหนักว่า ‘ประชาชนคือประธานแห่งสิทธิ’ ไม่ใช่ผู้มาขอรับความเมตตาในการก้าวสู่การเป็น ‘ รัฐบาล AI ’ กฎหมายใหม่ ในมาตรา 11 ได้ห้ามหน่วยงานรัฐเรียกสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารที่รัฐเป็นผู้ออกเอง และมาตรา 16 บังคับว่าหากยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เสร็จภายใน ‘วันทำการถัดไป’ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบติดตามเรื่องร้องเรียนแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเช็กสถานะได้แบบเรียลไทม์เหมือนการตรวจสอบพัสดุผ่านแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซ อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนมองว่าความท้าทายสำคัญคือการบูรณาการข้อมูลระหว่างกระทรวง ซึ่งคาดว่าอาจต้องใช้เวลา 2-3 ปีเพื่อให้ระบบสมบูรณ์ แต่ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความโปร่งใส ซึ่งเปรียบเสมือน ‘ยาฆ่าเชื้อคอร์รัปชัน’ ที่ดีที่สุดความสำเร็จในการผลักดันกฎหมายนี้ยังเป็นบันไดสำคัญให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิก ภาคีเครือข่ายภาครัฐระบบเปิด (Open Government Partnership : OGP) หลังจากที่ไทยผ่านเกณฑ์การประเมินหลักในเดือนกรกฎาคม 2568 ทั้งด้าน ความโปร่งใสทางการเงิน การเข้าถึงข้อมูล และการ มีส่วนร่วมของประชาชน การเข้าร่วมเป็นสมาชิก OGP จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติ และเปิดโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับสากล ภายใต้ แผนปฏิบัติการแห่งชาติ (NAP) ที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลดิจิทัลและการต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยื.
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนอย่างชัดเจน หากเจ้าหน้าที่ตัดสินใจนอกเหนือจากเกณฑ์ที่ประกาศไว้ จะถือว่าเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายทันที ซึ่งถือเป็นการติดอาวุธให้ประชาชนในการตรวจสอบการทำงานของรัฐ และเปลี่ยนทัศนคติของเจ้าหน้าที่ให้ตระหนักว่า ‘ประชาชนคือประธานแห่งสิทธิ’ ไม่ใช่ผู้มาขอรับความเมตตาในการก้าวสู่การเป็น ‘รัฐบาล AI’ กฎหมายใหม่ในมาตรา 11 ได้ห้ามหน่วยงานรัฐเรียกสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารที่รัฐเป็นผู้ออกเอง และมาตรา 16 บังคับว่าหากยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เสร็จภายใน ‘วันทำการถัดไป’ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบติดตามเรื่องร้องเรียนแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเช็กสถานะได้แบบเรียลไทม์เหมือนการตรวจสอบพัสดุผ่านแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซ อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนมองว่าความท้าทายสำคัญคือการบูรณาการข้อมูลระหว่างกระทรวง ซึ่งคาดว่าอาจต้องใช้เวลา 2-3 ปีเพื่อให้ระบบสมบูรณ์ แต่ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความโปร่งใส ซึ่งเปรียบเสมือน ‘ยาฆ่าเชื้อคอร์รัปชัน’ ที่ดีที่สุดความสำเร็จในการผลักดันกฎหมายนี้ยังเป็นบันไดสำคัญให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิก ภาคีเครือข่ายภาครัฐระบบเปิด (Open Government Partnership : OGP) หลังจากที่ไทยผ่านเกณฑ์การประเมินหลักในเดือนกรกฎาคม 2568 ทั้งด้านความโปร่งใสทางการเงิน การเข้าถึงข้อมูล และการมีส่วนร่วมของประชาชน การเข้าร่วมเป็นสมาชิก OGP จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติ และเปิดโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับสากล ภายใต้แผนปฏิบัติการแห่งชาติ (NAP) ที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลดิจิทัลและการต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยื
กฎหมายใหม่ เปิดช่องทางพิเศษแบบเร่งด่วน ลดความยุ่งยากในการขอใบอนุญาต ระบบราชการที่รวดเร็ว ความโปร่งใสทางการเงิน ความเข้าถึงข้อมูล มีส่วนร่วมของประชาชน แผนปฏิบัติการแห่งชาติ Open Government Partnership รัฐบาลดิจิทัล รัฐบาล AI
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