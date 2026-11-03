กฎหมายเลือกตั้งสหรัฐ: 4 รัฐเข้มงวด บัตรป.ณ. ต้องถึงวันเลือกตั้ง
แคนซัส นอร์ธดาโคตา โอไฮโอ ยูทาห์ ยกเลิกช่วงเวลาผ่อนผัน บัตรไปรษณีย์ต้องถึงเจ้าหน้าภายในวันเลือกตั้ง ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงคะแนนล่วงหน้าและตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์ที่อาจสูงใกล้เคียงปี 2018
สถานการณ์การเลือกตั้งกลางสมัยในสหรัฐอเมริกาถูกกำหนดด้วยกฎระเบียบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดย 4 รัฐ ได้แก่ แคนซัส นอร์ธดาโคตา โอไฮโอ และ ยูทาห์ ได้ผ่านกฎหมายกำหนดเส้นตายที่เข้มงวดมากที่สุดในประเทศ โดยรัฐเหล่านี้ได้ยกเลิกเวลาผ่อนผันที่ยังคงมีอยู่ในหลายพื้นที่อื่น ทำให้ บัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ จำเป็นต้องส่งถึงเจ้าหน้าที่เลือกตั้งภายในวันเลือกตั้งเท่านั้น
ความแตกต่างของกฎระเบียบนี้สร้างความซับซ้อนให้กับกระบวนการนับคะแนนและพฤติกรรมการใช้สิทธิ์ของประชาชน เนื่องจากยังมี 14 รัฐและกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ที่ยังคงอนุญาตให้นับบัตรที่ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันเลือกตั้งและมาถึงหลังวันเลือกตั้งได้ตามคำวินิจฉัยของศาลฎีกา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาวะไร้เอกภาพในระดับประเทศAlso readหาญ แบรนด์สปาสัญชาติไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด หลัง ธนจิรา กรุ๊ป เข้าซื้อกิจการ
มุมมองนักวิชาการเรื่องสถิติผู้มาใช้สิทธิ์
ไมเคิล แมคโดนัลด์ นักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฟลอริดา ได้วิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการเลือกตั้งในปีนี้ โดยระบุว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์รวมมากกว่าปี 2022 และคาดว่าจะใกล้เคียงกับสถิติของผู้มาลงคะแนนในปี 2018 ซึ่งเป็นปีที่มีการตื่นตัวทางการเมืองสูงมาก
อย่างไรก็ตาม ชาร์ลส์ สจวต จากสถาบันเอ็มไอที (MIT) ได้แสดงมุมมองที่ระมัดระวังมากกว่า โดยชี้ว่าตัวเลขที่สูงขึ้นอาจเป็นเพียงผลมาจากการที่ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมจากการรอไปลงคะแนนในวันจริง มาเป็นการลงคะแนนล่วงหน้าให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลือกตั้ง
ข้อสังเกตนี้สอดคล้องกับข้อมูลจากองค์กร CEIR ที่พบว่าสัดส่วนของการลงคะแนนล่วงหน้าของชาวอเมริกันขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ รอบการเลือกตั้งที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการยืนยันว่ารูปแบบการออกเสียง发生了变化อย่างมีนัยสำคัญ
ความคลาดเคลื่อนระหว่างสังกัดพรรคกับการลงคะแนน
ผู้เชี่ยวชาญเน้นย้ำว่า ตัวเลขการลงทะเบียนสังกัดพรรคของผู้มาใช้สิทธิ์ล่วงหน้าซึ่งระบุว่าสมาชิกดิโมแครตคิดเป็น 43.9% รีพับลิกัน 31.3% และไม่สังกัดพรรค 24.8% นั้น เป็นเพียงการระบุตัวตนของผู้ที่ออกมาหย่อนบัตร แต่ไม่ได้สะท้อนว่าพวกเขาลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใด
เนื่องจากพฤติกรรมการลงคะแนนของฐานเสียงรีพับลิกันส่วนใหญ่ยังคงนิยมเดินทางด้วยตนเองไปที่คูหาในวันเลือกตั้งจริง ส่งผลให้ฐานเสียงทั้งสองฝ่ายมีรูปแบบการออกเสียงที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ผลกระทบต่อการชิงอำนาจในสภาคองเกรส
ความแตกต่างด้านเวลาการส่งบัตรลงคะแนนและรูปแบบการลงคะแนนส่งผลโดยตรงต่อความโปร่งใสและความรวดเร็วในการประกาศผล โดยเฉพาะในรัฐที่มีกฎหมายเข้มงวดซึ่งอาจทำให้คะแนนบัตรป.ณ. ยังไม่ถูกนับจนกว่าจะเลยวันเลือกตั้งไปแล้ว
ดังนั้น ผลลัพธ์ที่แท้จริงของการช่วงชิงอำนาจในสภาคองเกรสจึงยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจน จนกว่าการนับคะแนนอย่างเป็นทางการจะเสร็จสิ้น ซึ่งอาจกินเวลายาวนานกว่าการเลือกตั้งในอดีตเนื่องจากความซับซ้อนของกฎระเบียบในแต่ละรัฐ
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